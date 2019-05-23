Энергетика

Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибкиИзвестия 10:45

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) отозвала опубликованные ранее данные о промышленном производстве в России в январе–апреле 2019 года в связи с обнаруженной в них ошибкой.
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Росстат отозвал оценку рекордного роста промпроизводства

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