Экономика
Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибкиКоммерсантъ 08:21
Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года. В связи с этим ведомство отозвало ранее опубликованную статистику.
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Хоккей
Россия обыграла США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:26
Армия и оружие
Россия отправит военных в Конго
Российские специалисты будут обучать своих коллег работе с военной техникой производства СССР и РФ, которая состоит на вооружении Конго.
Обновлено в 14:12
Происшествия
Три поезда застряли в тоннеле московского метро
Сразу три поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии застряли в тоннеле московского метрополитена из-за сбоя.
Обновлено в 14:27
Хоккей
Кузнецов — о выходе в полуфинал: «В гробу полегче будет»
Нападающий сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал победу над командой США (4:3) в четвертьфинале чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Звездная пара Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу. 23 мая Потап и Каменских поженились. Об этом сообщила певица в своем Instagram.
Обновлено в 06:22
Космос
Рогозин анонсировал создание ракеты с возвращаемыми ступенями
Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес
Боня высокомерно прошла мимо фаната, пожелавшего сделать с ней селфи
Над платьем, слившимся по цвету с обстановкой и комбинезоном и добавившим ей "лишнего" в области живота, уже успели подшутить как фанаты, так и хейтеры.
Обновлено в 05:34
Хоккей
Илья Воробьев: американцы из полумомента могут создать гол
Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал полуфинальную встречу национальной команды против американцев на чемпионате мира по хоккею с шайбой.
Обновлено в 13:51
Хоккей
Владислав Третьяк: «Сборная России показала характер в матче с командой США»
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил первый период в исполнении сборной России в четвертьфинальном матче чемпионата мира против команды США (4:3). — Мне понравился хоккей в матче Россия — США, откровенно говоря.
Обновлено в 14:10
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов
Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского, опубликованная на сайте главы государства, набрала голоса, необходимые для рассмотрения.
Обновлено в 09:00
Общество
За полгода Facebook удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов
Сотрудники компании Facebook в период с октября 2018 года по март этого года удалили из соцсети более 3 млрд аккаунтов, распространявших дезинформацию и спам.
Обновлено в 13:26
Кино
Актер Уилл Смит удивился коврам на стенах в квартирах россиян
Американский актер, номинант двух премий «Оскар» Уилл Смит удивился традиции жителей России вешать ковры на стены в своих квартирах.
Обновлено в 10:30
Происшествия
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора
В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Армия и оружие
Россия ответит на размещение американских радаров в Норвегии
Россия примет ответные меры после размещения американской радиолокационной станции (РЛС) «Глобус-2» в норвежском Варде.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
США намерены увеличить помощь Украине в сфере безопасности
"Согласно документу, предлагается расширить направления помощи США в укреплении обороноспособности вооруженных сил Украины путем включения в нее средств береговой обороны и противокорабельных ракет", - говорится в сообщении.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые рассказала о новой жизни после развода
После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании
В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.
Обновлено в 13:27
Футбол
ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд
Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд.
Обновлено вчера в 15:57
Армия и оружие
SpaceX намерена судиться с ВВС США из-за конкурса по замене РД-180
Американская компания SpaceX подала в суд на Военно-воздушные силы США, не предоставившие ей средства в рамках конкурса по замещению российских ракетных двигателей РД-180.
Обновлено в 01:51
Игры
Издатель Firewatch выпустит портативную консоль с заводной рукояткой
Компания Panic, издававшая Firewatch, анонсировала портативную консоль с заводной рукояткой под названием Playdate.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Суд продлил арест экс-министру Абызову
Нашли наркотики и квартиру в Лондоне Басманный суд Москвы продлил до 25 июля арест бывшему министру по делам "открытого правительства" Михаилу Абызову, которому вменяется создание преступного сообщества (ОПС) и мошенничество на сумму 4 млрд руб. Такое решение приняла судья Евгения Николаева, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:39
Армия и оружие
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
В Сирии террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим, сообщили в Минобороны.
Обновлено вчера в 08:17
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Политика
Минкомсвязи прописал угрозы, при которых возможна изоляция рунета
Минкомсвязи подготовило проект постановления, в котором прописано, при каких условиях российский сегмент интернета может перейти на автономный режим работы, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 13:56
Авто
Названы важнейшие качества автомобилей для путешествий
Обновлено в 12:21