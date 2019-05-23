Экономика

Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибкиКоммерсантъ 08:21

Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года. В связи с этим ведомство отозвало ранее опубликованную статистику.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Росстат уточнил статистику по объему добычи газа в апреле

Rambler News Service08:19

Росстат отозвал ранее вышедшие данные о промпроизводстве в январе - апреле из-за ошибки

ТАСС08:07

Росстат проводит служебное расследование из-за публикации ошибочных данных

РИА Новости07:49

Росстат отозвал оценку рекордного роста промпроизводства

Ведомости08:35

Росстат начал служебное расследование из-за искажения данных о добыче газа

Интерфакс07:54

Росстат пересмотрел данные по промпроизводству в апреле из-за ошибок отчетности

Коммерсантъ08:29

Газовики и Росстат разошлись в данных о добыче

News.ruвчера в 23:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 14:35, Ашберн
Хоккей

Россия обыграла США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Обновлено в 12:26
Происшествия

СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово

Обновлено в 11:58
Армия и оружие

Россия отправит военных в Конго

Российские специалисты будут обучать своих коллег работе с военной техникой производства СССР и РФ, которая состоит на вооружении Конго.
Обновлено в 14:12
Происшествия

Три поезда застряли в тоннеле московского метро

Сразу три поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии застряли в тоннеле московского метрополитена из-за сбоя.
Обновлено в 14:27
Хоккей

Кузнецов — о выходе в полуфинал: «В гробу полегче будет»

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал победу над командой США (4:3) в четвертьфинале чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Звездная пара Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу. 23 мая Потап и Каменских поженились. Об этом сообщила певица в своем Instagram.
Обновлено в 06:22
Космос

Рогозин анонсировал создание ракеты с возвращаемыми ступенями

Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес

Боня высокомерно прошла мимо фаната, пожелавшего сделать с ней селфи

Над платьем, слившимся по цвету с обстановкой и комбинезоном и добавившим ей "лишнего" в области живота, уже успели подшутить как фанаты, так и хейтеры.
Обновлено в 05:34
Хоккей

Илья Воробьев: американцы из полумомента могут создать гол

Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал полуфинальную встречу национальной команды против американцев на чемпионате мира по хоккею с шайбой.
Обновлено в 13:51
Хоккей

Владислав Третьяк: «Сборная России показала характер в матче с командой США»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил первый период в исполнении сборной России в четвертьфинальном матче чемпионата мира против команды США (4:3). — Мне понравился хоккей в матче Россия — США, откровенно говоря.
Обновлено в 14:10
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов

Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского, опубликованная на сайте главы государства, набрала голоса, необходимые для рассмотрения.
Обновлено в 09:00
Общество

За полгода Facebook удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов

Сотрудники компании Facebook в период с октября 2018 года по март этого года удалили из соцсети более 3 млрд аккаунтов, распространявших дезинформацию и спам.
Обновлено в 13:26
Кино

Актер Уилл Смит удивился коврам на стенах в квартирах россиян

Американский актер, номинант двух премий «Оскар» Уилл Смит удивился традиции жителей России вешать ковры на стены в своих квартирах.
Обновлено в 10:30
Происшествия

ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора

В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Происшествия

В Воронеже аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера

Обновлено в 13:02
Армия и оружие

Россия ответит на размещение американских радаров в Норвегии

Россия примет ответные меры после размещения американской радиолокационной станции (РЛС) «Глобус-2» в норвежском Варде.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие

США намерены увеличить помощь Украине в сфере безопасности

"Согласно документу, предлагается расширить направления помощи США в укреплении обороноспособности вооруженных сил Украины путем включения в нее средств береговой обороны и противокорабельных ракет", - говорится в сообщении.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

Ани Лорак впервые рассказала о новой жизни после развода

После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании

В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.
Обновлено в 13:27
Футбол

ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд.
Обновлено вчера в 15:57
Армия и оружие

SpaceX намерена судиться с ВВС США из-за конкурса по замене РД-180

Американская компания SpaceX подала в суд на Военно-воздушные силы США, не предоставившие ей средства в рамках конкурса по замещению российских ракетных двигателей РД-180.
Обновлено в 01:51
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Обновлено в 04:34
Игры

Издатель Firewatch выпустит портативную консоль с заводной рукояткой

Компания Panic, издававшая Firewatch, анонсировала портативную консоль с заводной рукояткой под названием Playdate.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Суд продлил арест экс-министру Абызову

Нашли наркотики и квартиру в Лондоне Басманный суд Москвы продлил до 25 июля арест бывшему министру по делам "открытого правительства" Михаилу Абызову, которому вменяется создание преступного сообщества (ОПС) и мошенничество на сумму 4 млрд руб. Такое решение приняла судья Евгения Николаева, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:39
Армия и оружие

В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим

В Сирии террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим, сообщили в Минобороны.
Обновлено вчера в 08:17
Наука

Влияние питания на развитие рака становится все более существенным

Обновлено в 10:44
Общество

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Политика

Минкомсвязи прописал угрозы, при которых возможна изоляция рунета

Минкомсвязи подготовило проект постановления, в котором прописано, при каких условиях российский сегмент интернета может перейти на автономный режим работы, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 13:56
Общество

В Петербурге закрыли кафе, в котором бесплатно кормили пенсионеров

Обновлено в 13:05
Авто

Названы важнейшие качества автомобилей для путешествий

Обновлено в 12:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное