Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибкиКоммерсантъ 08:21

Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года. В связи с этим ведомство отозвало ранее опубликованную статистику.

Армия и оружие Россия отправит военных в Конго Российские специалисты будут обучать своих коллег работе с военной техникой производства СССР и РФ, которая состоит на вооружении Конго.

Происшествия Три поезда застряли в тоннеле московского метро Сразу три поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии застряли в тоннеле московского метрополитена из-за сбоя.

Хоккей Кузнецов — о выходе в полуфинал: «В гробу полегче будет» Нападающий сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал победу над командой США (4:3) в четвертьфинале чемпионата мира в Словакии.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских поженились Звездная пара Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу. 23 мая Потап и Каменских поженились. Об этом сообщила певица в своем Instagram.

Шоу-бизнес Боня высокомерно прошла мимо фаната, пожелавшего сделать с ней селфи Над платьем, слившимся по цвету с обстановкой и комбинезоном и добавившим ей "лишнего" в области живота, уже успели подшутить как фанаты, так и хейтеры.

Хоккей Илья Воробьев: американцы из полумомента могут создать гол Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал полуфинальную встречу национальной команды против американцев на чемпионате мира по хоккею с шайбой.

Хоккей Владислав Третьяк: «Сборная России показала характер в матче с командой США» Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил первый период в исполнении сборной России в четвертьфинальном матче чемпионата мира против команды США (4:3). — Мне понравился хоккей в матче Россия — США, откровенно говоря.

Политика Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского, опубликованная на сайте главы государства, набрала голоса, необходимые для рассмотрения.

Общество За полгода Facebook удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов Сотрудники компании Facebook в период с октября 2018 года по март этого года удалили из соцсети более 3 млрд аккаунтов, распространявших дезинформацию и спам.

Кино Актер Уилл Смит удивился коврам на стенах в квартирах россиян Американский актер, номинант двух премий «Оскар» Уилл Смит удивился традиции жителей России вешать ковры на стены в своих квартирах.

Происшествия ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.

Армия и оружие Россия ответит на размещение американских радаров в Норвегии Россия примет ответные меры после размещения американской радиолокационной станции (РЛС) «Глобус-2» в норвежском Варде.

Армия и оружие США намерены увеличить помощь Украине в сфере безопасности "Согласно документу, предлагается расширить направления помощи США в укреплении обороноспособности вооруженных сил Украины путем включения в нее средств береговой обороны и противокорабельных ракет", - говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Ани Лорак впервые рассказала о новой жизни после развода После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.

Происшествия Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.

Футбол ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд.

Армия и оружие SpaceX намерена судиться с ВВС США из-за конкурса по замене РД-180 Американская компания SpaceX подала в суд на Военно-воздушные силы США, не предоставившие ей средства в рамках конкурса по замещению российских ракетных двигателей РД-180.

Игры Издатель Firewatch выпустит портативную консоль с заводной рукояткой Компания Panic, издававшая Firewatch, анонсировала портативную консоль с заводной рукояткой под названием Playdate.

Происшествия Суд продлил арест экс-министру Абызову Нашли наркотики и квартиру в Лондоне Басманный суд Москвы продлил до 25 июля арест бывшему министру по делам "открытого правительства" Михаилу Абызову, которому вменяется создание преступного сообщества (ОПС) и мошенничество на сумму 4 млрд руб. Такое решение приняла судья Евгения Николаева, передает корреспондент РБК.

Армия и оружие В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим В Сирии террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим, сообщили в Минобороны.

Общество Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.