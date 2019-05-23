Энергетика

Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибкиКоммерсантъ 08:21

Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года. В связи с этим ведомство отозвало ранее опубликованную статистику.
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Росстат отозвал ранее вышедшие данные о промпроизводстве в январе - апреле из-за ошибки

ТАСС08:07

Росстат отозвал данные о промышленности из-за ошибки одного производителя

РБК07:53

Росстат уточнил статистику по объему добычи газа в апреле

Rambler News Service08:19

Росстат проводит служебное расследование из-за публикации ошибочных данных

РИА Новости07:49

Росстат начал служебное расследование из-за искажения данных о добыче газа

Интерфакс07:54

Росстат пересмотрел данные по промпроизводству в апреле из-за ошибок отчетности

Коммерсантъ08:29

Газовики и Росстат разошлись в данных о добыче

News.ruвчера в 23:49
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Происшествия

В Троице-Сергиевой лавре пьяный священник ударил ножом другого

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Спорт

Президента «ПСЖ» обвинили в коррупции

Аль-Хелаифи обвиняют в выплате 3,5 миллионов долларов бывшему главе Международной федерации лёгкой атлетики Ламине Диаку за помощь в организации чемпионата мира 2017 года в Катаре.
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В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор

В клипе появляются звезды ранних фильмов серии Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800).
Обновлено в 09:50
Общество

В Екатеринбурге отказались от строительства храма в сквере

В ходе опроса ВЦИОМ выяснилось, что большинство жителей Екатеринбурга — 74% — считают неудачным местом для строительства храма сквер у местного театра драмы.
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Происшествия

Задержан водитель попавшего в ДТП в Италии автобуса

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Культура

Программа Парфенова «Намедни» будет выходить на «Яндекс.Эфире»

Журналист Леонид Парфенов планирует размещать выпуски своей возобновленной авторской программы "Намедни" на стриминговом сервисе Яндекса - "Яндекс.Эфир".
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В НАТО призвали Россию покинуть Крым

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Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился с окончательным составом национальной команды на два матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром, сообщает официальный сайт РФС.
Обновлено в 04:39
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения подписи

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Экономика

Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фонд

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Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес

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Питт развелся с Джоли после двухлетнего раздела имущества, а отношения Энистон с Джастином Теру завершились в феврале прошлого года.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова при обыске нашли наркотики

В квартире экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова при обыске обнаружены наркотические средства, передает агентство «Москва» со ссылкой на заявление следователя Сергея Степанова в Басманном суде Москвы.
Обновлено в 06:15
Общество

Для семи выпускников Пителинской школы прозвенел Последний звонок

Для семи учеников одиннадцатого класса и 22 девятиклассников Пителинской средней школы 23 мая прозвучал Последний звонок.
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Энергетика

«Дефицит»: россиян ждет массовое закрытие АЗС в регионах

Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов заявил, что в случае повторения прошлогодней ситуации с ценами на бензин в регионах начнется дефицит заправок.
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Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волю

Владелец компании «Афалина» Алексей Решетов, которая выловила 11 косаток и 90 белух в Приморье, отказался выпускать их из «китовой тюрьмы», так как считает их своей собственностью.
Обновлено в 05:13
Хоккей

Сборная России назвала состав на матч чемпионата мира с американцами

Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал состав на четвертьфинальный матч чемпионата мира с американцами.
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Цена нефти Brent упала ниже $69

Цена нефти Brent упала ниже $69 за баррель впервые с 5 апреля 2019 г. - данные торгов.
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Антон Митрюшкин продлил контракт со «Сьоном»

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Передавая первой жене финансовую помощь, которая предназначалась их общим детям, Иосиф Пригожин не подозревал, что на протяжении многих лет он содержал ее любовников.
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В Канаде найдены самые древние ископаемые грибы

Возраст находки составляет около миллиарда лет В арктической части Канады обнаружены самые древние грибы на Земле, их возраст составляет примерно один миллиард лет, пишет журнал Nature.
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