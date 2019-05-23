Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибкиКоммерсантъ 08:21

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Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года. В связи с этим ведомство отозвало ранее опубликованную статистику.
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Понятно, что там в общей цифре роста — это не такое большое изменение, даже без этих данных рост был бы больше 3% по этому показателю. Здесь будем ждать только объяснение от Росстата.
— Максим Орешкин, российский политикForbes 08:41
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