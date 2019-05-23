Энергетика
Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибкиКоммерсантъ 08:21
Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года. В связи с этим ведомство отозвало ранее опубликованную статистику.
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Понятно, что там в общей цифре роста — это не такое большое изменение, даже без этих данных рост был бы больше 3% по этому показателю. Здесь будем ждать только объяснение от Росстата.
— Максим Орешкин, российский политикForbes 08:41
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Общество
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский встретился сегодня со сторонниками строительства храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы.
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Энергетика
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Культура
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Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
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Происшествия
Самолёт экстренно сел в Барселоне из-за сообщения о бомбе
Лайнер испанской авиакомпании Vueling совершил экстренную посадку в аэропорту Барселоны из-за сообщения о нахождении на борту взрывного устройства.
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