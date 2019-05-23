Энергетика
Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибкиГазета.Ru 11:33
Росстат отозвал ранее опубликованные данные о росте промышленного производства в России в январе - апреле 2019 года в связи с обнаруженной в них ошибкой, говорится в сообщении ведомства.
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Политика
Филарет отказался соблюдать условия томоса «новой церкви» Украины
Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что не будет выполнять условия томоса об автокефалии "новой церкви", касающихся ограничения юрисдикции церковной структуры, запрета варить миро и обращения к Константинополю для решения всех конфликтов.
Обновлено в 11:42
Спорт
Российские волейболистки разгромно проиграли Бразилии в Лиге наций
В финальный раунд, который пройдет с 3 по 7 июля в китайском Нанкине, попадут пять лучших команд, а также сборная Китая (как хозяйка турнира).
Обновлено в 21:41
Общество
Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено в 09:13
Хоккей
Россия победила США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
4:3 - итоговый счет матча, который позволил сборной России пробиться в полуфинал чемпионата мира, где она сыграет с победителем пары Финляндия - Швеция.
Обновлено в 14:07
Шоу-бизнес
Сын Жанны Фриске выплатил ее многомиллионный долг
Шестилетний сын покойной Жанны Фриске погасил часть долга семьи певицы, продав свою долю наследства матери.
Обновлено в 14:41
Политика
Зеленский пояснил свою идею о референдуме по переговорам с Россией
Новый президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои планы по поводу переговоров с Российской Федерацией.
Обновлено в 10:55
Авто
Президент СП «Форд Соллерс» Адиль Ширинов возглавил УАЗ
Новым генеральным директором Ульяновского автомобильного завода (УАЗ, входит в концерн "Соллерс") назначен Адиль Ширинов, сообщается в пресс-релизе предприятия.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Шесть человек погибли в результате кораблекрушения на юго-западе Китая
Шесть человек погибли и еще 12 пропали без вести в результате инцидента с лодкой на юго-западе Китая, сообщает 24 мая агентство Синьхуа.
Обновлено в 21:44
Авто
Цены на новые автомобили в России за пять лет выросли на 60%
Средневзвешенные цены на новые автомобили в России за последние пять лет выросли на 60%.
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Потап и Настя Каменских поженились Сами же молодожены в честь радостного события поделились в своих микроблогах в Instagram романтическими видео, на которых видно, как Настя и Потап собираются в загс.
Обновлено в 04:11
Политика
В США предъявили 17 дополнительных обвинений Ассанжу
Судебные власти США объявили в четверг о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу по еще 17 пунктам.
Обновлено в 16:40
Политика
Зеленский решил не реагировать на петицию о своей отставке
Президент Украины Владимир Зеленский не намерен реагировать на петицию о своей отставке, которая уже набрала более 30 тыс. подписей при необходимых 25 тыс. на сайте лидера государства.
Обновлено в 17:38
Космос
Россия высадит космонавтов на Луну
Обновлено в 16:27
Общество
Во Владивостоке школьники пришли на последний звонок в БДСМ-костюмах
Одна из школ Владивостока отличилась оригинальными нарядами и цветными дымовыми шашками на последнем звонке.
Обновлено в 13:02
Футбол
Маурисио Почеттино: «Мы никого не подписали, а „Ливерпуль“ заплатил за защитника и вратаря по 70 млн»
Нашей целью было провести сезон как можно лучше. Мы никого не подписали, а они купили вратаря и защитника, заплатив по 70 миллионов.
Обновлено в 17:59
Происшествия
Американский альпинист погиб при спуске с Эвереста
Альпинист из американского штата Юта погиб после восхождения на Эверест, передает телеканал NBC News.
Обновлено в 21:29
Хоккей
Войнов не сыграет за «Лос-Анджелес»
Защитник Вячеслав Войнов не сыграет больше за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:01
Политика
Коломойский консультирует новую партию для участия в выборах в Раду
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, вернувшийся в середине мая на родину, рассказал, что консультирует новый политический проект, цель которого — участие в выборах в украинский парламент.
Обновлено в 19:29
Здоровье
Диетолог рассказала, можно ли пить воду во время еды
Диетолог Марина Копытько рассказала, можно ли пить воду во время еды.
Обновлено в 12:10
Интернет
YouTube запустил чистку от шокирующего контента
Компания Google внедрила программу, которая находит и блокирует видео с шокирующим контентом на главной странице сайта и приложения YouTube.
Обновлено в 11:59
Космос
Новосибирец побывал в огромном кратере от кометы
Сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров вернулся из экспедиции к кратеру Жаманшин, который образовался 5 тысяч лет назад из-за падения кометы на территорию современного Казахстана.
Обновлено в 09:50
Наука
Ученые назвали самый смертоносный вид курения
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49
Наука
Тигровые акулы Мексиканского залива закусывают перелетными птицами
Группа американских зоологов установила, что каждую осень тигровые акулы в Мексиканском заливе разнообразят свое меню перелетными птицами, которые падают в воду.
Обновлено вчера в 03:40
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено в 18:29
Кино
Квентин Тарантино представил в Каннах фильм «Однажды в Голливуде»
Полный энергии фильм захватывает моментально и увлекает в почти 3-часовое путешествие по особой мифологии кинематографа, которое пролетает незаметно.
Обновлено вчера в 11:43
Общество
Мэр Владивостока проводил выпускников в «последний путь»
Мэр Владивостока Олег Гуменюк поздравил выпускников технического лицея, оговорился в своей речи и проводил их «в последний путь».
Обновлено в 07:56