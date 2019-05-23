Энергетика
Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибкиКоммерсантъ вчера в 08:21
Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года. В связи с этим ведомство отозвало ранее опубликованную статистику.
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Росстат пересмотрел данные по промпроизводству в апреле из-за ошибок отчетности
Коммерсантъвчера в 08:29
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Политика
Британский премьер Тереза Мэй объявила об отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку 7 июня, передает Reuters.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Авто
Какое масло выбрать, чтобы сэкономить на топливе
Если вы проживаете в холодном регионе, то имеет смысл обратить основное внимание на низкотемпературные свойства масла 0W-30 или 0W-40.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Подмосковье задержали супружескую пару, похитившую 20 млн рублей
Полиция задержала мужа и жену, похитившую 20 млн рублей со счетов различных фирм по предоставленным в арбитражные суды поддельным документам.
Обновлено в 00:10
Футбол
Почеттино рассчитывает на Кейна в финале Лиги чемпионов
Ожидается, что футболист сможет сыграть в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1 июня). Кейн тренируется, восстановление идет полным ходом.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео
В сети появилось видео дебоша пассажира рейса Москва — Симферополь, который скончался после того, как самолет вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 03:43
Хоккей
IIHF утвердил проведение ЧМ 2023 года в Санкт-Петербурге
Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил, что чемпионат мира 2023 года будет проведён в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:45
Происшествия
За домогательства Харви Вайнштейн выплатит более 40 миллионов
Скандал разгорелся, когда Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные голливудские актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
СКР закрыл дело о злоупотреблении в МВД на 1,4 млрд рублей
Ущерб от действий полицейского оценили в 1,4 млрд рублей. Нечаев был обвинен и арестован.
Обновлено вчера в 09:19
Экономика
Греф: облачные сервисы становятся главными для Сбербанка проектами
Облачные сервисы становятся одним из самых приоритетных проектов Сбербанка, заявил глава кредитной организации Герман Греф на годовом собрании акционеров.
Обновлено в 05:00
Политика
В США отчеканили монеты с победителями Второй мировой войны без СССР
Американская фирма Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне монеты с ключевыми союзниками антигитлеровской коалиции без СССР.
Обновлено вчера в 00:47
Происшествия
На газопроводе в Пермском крае произошел пожар
Обновлено в 01:49
Происшествия
Метро оштрафует производителя поезда, застрявшего на серой линии
Обновлено вчера в 17:12
Здоровье
Диетолог назвал шаурму полезным перекусом
Шаурма является полезным перекусом, так как в ней есть всё необходимое организму с точки зрения правильного питания.
Обновлено вчера в 23:45
Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Общество
Директор школы в Приморье уволилась из-за выпускников в БДСМ-костюмах
В Приморье правоохранители начали проверку после скандальной вечеринки выпускников в школе, на которую они пришли в БДСМ-костюмах и полицейской форме.
Обновлено в 05:29
Общество
Мосприрода предупредила о нападающих на людей агрессивных воронах
На рубеже весны и лета вороны выводят птенцов, поэтому могут атаковать человека.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Два альпиниста погибли во время покорения Эвереста
Два альпиниста погибли во время массового восхождения на Эверест, информирует AFP.
Обновлено вчера в 11:19
Экономика
Коломойский заявил о планах снова стать совладельцем Приватбанка
Украинский предприниматель Игорь Коломойский намерен вновь стать совладельцем Приватбанка или вернуть часть вложенных денег.
Обновлено в 00:41
Наука
На соляном руднике майя обнаружили уникальный артефакт
Важную находку сделали на территории древнего соляного рудника, сообщает сайт Университета штата Луизиана.
Обновлено 21 мая в 09:54
Происшествия
В Туле госпитализировали полицейского после нападения на него
Сотрудник полиции в Тульской области госпитализирован после нападения на него, сообщается в официальной группе УМВД РФ по региону в социальной сети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:27
Политика
Юнкер обвинил Грецию в подлоге данных для вступления в еврозону
Греция предоставила Евростату сфальсифицированные данные о своих экономических показателях.
Обновлено в 05:25
Автоспорт
Церемония прощания с Лаудой пройдёт 29 мая в Вене
Церемония прощания с трёхкратным чемпионом мира, неисполнительным директором «Мерседеса» Ники Лаудой состоится 29 мая, сообщает газета Osterreich со ссылкой на членов семьи бывшего пилота.
Обновлено в 04:14
Общество
В Перми изменят систему отбора детей в школы после гендерного скандала
Пермские власти решили изменить систему набора детей в статусные учебные заведения. Об этом сообщили в администрации Перми.
Обновлено в 05:05
Авто
«АвтоВАЗ» объяснил, почему не ставит на Lada 4x4 более мощный мотор
Компания «АвтоВАЗ» пояснила, почему не ставит на Lada 4x4 современный, более мощный двигатель.
Обновлено в 05:28
Политика
Экс-глава «Калашникова» стал самым богатым сотрудником Минобороны
Обновлено вчера в 11:21
Политика
Лукашенко поторопил Казахстан с нефтяными поставками
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил послу Казахстана Ермухамету Ертысбаеву активизировать переговоры по поставкам нефти.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия
В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке
Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
Обновлено в 04:08