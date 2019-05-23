Энергетика
Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибкиКоммерсантъ вчера в 08:21
Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года. В связи с этим ведомство отозвало ранее опубликованную статистику.
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Росстат пересмотрел данные по промпроизводству в апреле из-за ошибок отчетности
Коммерсантъвчера в 08:29
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Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Политика
В США отчеканили монеты с победителями Второй мировой войны без СССР
Американская фирма Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне монеты с ключевыми союзниками антигитлеровской коалиции без СССР.
Обновлено вчера в 00:47
Общество
Платья подешевели в преддверии выпускных
Дороже всего выпускное платье стоит в Липецке (7 тысяч рублей), Владивостоке (6 370 рублей) и Воронеже (6 тысяч рублей).
Обновлено в 04:23
Хоккей
IIHF утвердил проведение ЧМ 2023 года в Санкт-Петербурге
Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил, что чемпионат мира 2023 года будет проведён в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:45
Общество
Директор школы уволилась после БДСМ-флешмоба выпускников
Директор школы № 74 Владивостока написала заявление об увольнении по собственному желанию после танцев выпускников в БДСМ-костюмах на дне самоуправления перед последним звонком.
Обновлено в 04:50
Авто
Названы самые чувствительные и устойчивые к коррозии автомобили
Обновлено в 03:11
Политика
В WikiLeaks прокомментировали обвинения Минюста США в адрес Ассанжа
Организация WikiLeaks прокомментировала новые обвинения Минюста США в адрес Джулиана Ассанжа.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
На Петроградке девушка угрожала бармену пистолетом
На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции, которые задержали злоумышленницу.
Обновлено в 05:04
Общество
В Петербурге закрыли кафе, в котором бесплатно кормили пенсионеров
Обновлено вчера в 13:05
Общество
На Ямале отмечают День славянской письменности и культуры
Сегодня, 24 мая, празднуют День славянской письменности и культуры.
Обновлено в 01:10
Финансы
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Ключевой игрок российского рынка ипотечного кредитования — Сбербанк — с 25 мая 2019 года уменьшит ставки по кредитам на приобретение жилья.
Обновлено в 05:05
Футбол
Венгер: скоро вернусь в футбол, но пока не знаю, в какой роли
Обновлено в 01:29
Авто
Skoda показала первый вседорожный Superb Scout
Автопроизводитель Skoda продемонстрировал новую модификацию Superb Scout в рамках мероприятия в Братиславе.
Обновлено в 03:10
Происшествия
На газопроводе в Пермском крае произошел пожар
В Пермском крае на магистральном газопроводе произошел пожар. В настоящее время возгорание уже ликвидировано.
Обновлено в 01:49
Здоровье
Диетолог рассказал, как правильно выбрать шаурму
Эксперты рассказали РИА Новости, какая шаурма считается здоровым питанием.
Обновлено вчера в 22:40
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Политика
Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих»
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому подарили детскую книгу про "Политику для начинающих". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:25
Происшествия
Бывшего юриста ЮКОСа Ивлева заочно приговорили к десяти годам колонии
Хамовнический суд Москвы заочно вынес приговор бывшему заместителю управляющего партнера адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс» и экс-адвокату нефтяной компании ЮКОС Павлу Ивлеву.
Обновлено в 03:53
Экономика
МВФ прогнозирует рост ВВП РФ в 2019 году на 1,4%
В последние три года рост ВВП составлял в среднем 1,4%, и прогнозируется сохранение подобных темпов роста и в 2019 году.
Обновлено в 04:00
Наука
Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
Обновлено вчера в 12:16
Общество
Аэропорт Салехарда на Ямале приостановил работу из-за снегопада
Из-за сильного снегопада в Салехарде приостановил работу местный аэропорт.
Обновлено в 04:39
Политика
Юнкер заявил, что Греция обманом попала в ЕС
Глава Еврокомиссии выступил с обвинениями в адрес Афин в фальсификации на пути в еврозону. По его словам, страна попала в Евросоюз обманом.
Обновлено в 04:41
Происшествия
В петербургском аэропорту «Пулково» пожилая женщина упала с трапа
Пожилая женщина оступилась на трапе и упала в петербургском аэропорту "Пулково", сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта).
Обновлено в 03:19
Происшествия
WSJ: Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения о выплате $44 млн для урегулирования претензий женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 22:59
Музыка
Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»
Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено вчера в 14:47
Финансы
Вчерашнее ралли в бумагах ВТБ вряд ли продолжится сегодня
Представленная стратегия ВТБ и финансовые цели выглядят амбициозно, но вопрос в том, как они будут выполняться в будущем.
Обновлено в 03:00