Энергетика

Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибкиКоммерсантъ вчера в 08:21

Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года. В связи с этим ведомство отозвало ранее опубликованную статистику.
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Росстат проводит служебное расследование из-за публикации ошибочных данных

РИА Новостивчера в 07:49

Росстат завысил статистику производства в России. А потом признал ошибку

РБКвчера в 10:31

Росстат отозвал ранее вышедшие данные о промпроизводстве в январе - апреле из-за ошибки

ТАССвчера в 08:07

Росстат отозвал оценку рекордного роста промпроизводства

Ведомостивчера в 17:00

Росстат пересмотрел данные по промпроизводству в апреле из-за ошибок отчетности

Коммерсантъвчера в 08:29

Росстат уточнил статистику по объему добычи газа в апреле

Rambler News Serviceвчера в 08:19

Росстат начал служебное расследование из-за искажения данных о добыче газа

Интерфаксвчера в 07:54
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Экономика

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Политика

В США отчеканили монеты с победителями Второй мировой войны без СССР

Американская фирма Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне монеты с ключевыми союзниками антигитлеровской коалиции без СССР.
Обновлено вчера в 00:47
Общество

Платья подешевели в преддверии выпускных

Дороже всего выпускное платье стоит в Липецке (7 тысяч рублей), Владивостоке (6 370 рублей) и Воронеже (6 тысяч рублей).
Обновлено в 04:23
Хоккей

IIHF утвердил проведение ЧМ 2023 года в Санкт-Петербурге

Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил, что чемпионат мира 2023 года будет проведён в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:45
Общество

Директор школы уволилась после БДСМ-флешмоба выпускников

Директор школы № 74 Владивостока написала заявление об увольнении по собственному желанию после танцев выпускников в БДСМ-костюмах на дне самоуправления перед последним звонком.
Обновлено в 04:50
Авто

Названы самые чувствительные и устойчивые к коррозии автомобили

Обновлено в 03:11
Политика

В WikiLeaks прокомментировали обвинения Минюста США в адрес Ассанжа

Организация WikiLeaks прокомментировала новые обвинения Минюста США в адрес Джулиана Ассанжа.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

На Петроградке девушка угрожала бармену пистолетом

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции, которые задержали злоумышленницу.
Обновлено в 05:04
Общество

В Петербурге закрыли кафе, в котором бесплатно кормили пенсионеров

Обновлено вчера в 13:05
Общество

На Ямале отмечают День славянской письменности и культуры

Сегодня, 24 мая, празднуют День славянской письменности и культуры.
Обновлено в 01:10
Финансы

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Ключевой игрок российского рынка ипотечного кредитования — Сбербанк — с 25 мая 2019 года уменьшит ставки по кредитам на приобретение жилья.
Обновлено в 05:05
Происшествия

В Екатеринбурге по делу о взятке задержали замначальника УФССП

Обновлено в 03:02
Армия и оружие

В Вооруженных силах России появилась должность главного сержанта

Обновлено в 03:25
Футбол

Венгер: скоро вернусь в футбол, но пока не знаю, в какой роли

Обновлено в 01:29
Авто

Skoda показала первый вседорожный Superb Scout

Автопроизводитель Skoda продемонстрировал новую модификацию Superb Scout в рамках мероприятия в Братиславе.
Обновлено в 03:10
Происшествия

На газопроводе в Пермском крае произошел пожар

В Пермском крае на магистральном газопроводе произошел пожар. В настоящее время возгорание уже ликвидировано.
Обновлено в 01:49
Здоровье

Диетолог рассказал, как правильно выбрать шаурму

Эксперты рассказали РИА Новости, какая шаурма считается здоровым питанием.
Обновлено вчера в 22:40
Хоккей

Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России

Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Политика

Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих»

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому подарили детскую книгу про "Политику для начинающих". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:25
Происшествия

Бывшего юриста ЮКОСа Ивлева заочно приговорили к десяти годам колонии

Хамовнический суд Москвы заочно вынес приговор бывшему заместителю управляющего партнера адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс» и экс-адвокату нефтяной компании ЮКОС Павлу Ивлеву.
Обновлено в 03:53
Экономика

МВФ прогнозирует рост ВВП РФ в 2019 году на 1,4%

В последние три года рост ВВП составлял в среднем 1,4%, и прогнозируется сохранение подобных темпов роста и в 2019 году.
Обновлено в 04:00
Наука

Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
Обновлено вчера в 12:16
Общество

Аэропорт Салехарда на Ямале приостановил работу из-за снегопада

Из-за сильного снегопада в Салехарде приостановил работу местный аэропорт.
Обновлено в 04:39
Политика

Юнкер заявил, что Греция обманом попала в ЕС

Глава Еврокомиссии выступил с обвинениями в адрес Афин в фальсификации на пути в еврозону. По его словам, страна попала в Евросоюз обманом.
Обновлено в 04:41
Происшествия

В петербургском аэропорту «Пулково» пожилая женщина упала с трапа

Пожилая женщина оступилась на трапе и упала в петербургском аэропорту "Пулково", сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта).
Обновлено в 03:19
Происшествия

WSJ: Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения о выплате $44 млн для урегулирования претензий женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 22:59
Музыка

Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»

Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено вчера в 14:47
Финансы

Вчерашнее ралли в бумагах ВТБ вряд ли продолжится сегодня

Представленная стратегия ВТБ и финансовые цели выглядят амбициозно, но вопрос в том, как они будут выполняться в будущем.
Обновлено в 03:00
Культура

62-летний Том Хэнкс остался без пива из-за отсутствия паспорта

Обновлено в 04:46
Как работают Яндекс.Новости?
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