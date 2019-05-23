Энергетика
Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибкиКоммерсантъ вчера в 08:21
Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года. В связи с этим ведомство отозвало ранее опубликованную статистику.
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Росстат пересмотрел данные по промпроизводству в апреле из-за ошибок отчетности
Коммерсантъвчера в 08:29
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Космос
Ученые раскрыли тайну прародины Солнечной системы и комет
По последним расчетам, в Солнечной системе был еще один ледяной гигант вроде Нептуна, и не исключено, что он по-прежнему вращается вокруг Солнца.
Обновлено в 01:00
Музыка
Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»
Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено вчера в 14:47
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских официально поженились
Недавно стало известно о том, что Потап и Настя Каменских официально стали мужем и женой.
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия
Врачи рассказали о гибели пациентки онкодиспансера в Воронеже
Обновлено вчера в 14:28
Авто
Зачем в клапанах мотора натрий? - проверьте свои знания
Стержень отдает тепло втулке клапана и далее – головке блока цилиндров. Температура тарелки клапана снижается, а долговечность растет.
Обновлено в 01:00
Музыка
В Брянске выступит «Руки вверх»
Через четыре месяца, 20 сентября, областной центр посетит легендарный коллектив «Руки вверх» во глав с солистом Сергеем Жуковым.
Обновлено в 01:34
Политика
Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Авто
Дилеры Renault начали принимать заказы на спецсерию кроссовера Arkana
Дилеры французского автопроизводителя Renault в России начали принимать заказы на Renault Arkana в стартовой версии Edition One.
Обновлено в 01:03
Происшествия
«Метровагонмаш» оштрафуют за сбой в московском метро
Обновлено вчера в 18:59
Авто
Hyundai Solaris оказался самым распространённым автомобилем в Москве
Кроме вышеупомянутых моделей в число десяти самых распространённых автомобилей в Москве попали отечественные «семёрка» (56,3 тыс. шт.) и «шестёрка» (54,5 тыс. шт.) марки LADA, которые заняли шестое и седьмое места соответственно.
Обновлено в 01:45
Общество
Воскресший Скрипаль вышел на связь
Воскресший Скрипаль вышел на связь Отравленный полковник нашелся и дал о себе знать.
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия
Магистральный газопровод загорелся в Пермском крае
Обновлено в 00:31
Авто
Стало известно, почему Lada 4x4 не оснащают более мощным мотором
На портале «Лада.онлайн» появилась информация, почему «АвтоВАЗ» до сих пор не установил на свой внедорожник Lada 4x4 более производительный двигатель.
Обновлено вчера в 01:54
Происшествия
Авиарейс из Кургана до Москвы задержан из-за технических неполадок
Самолет, выполняющий рейс Курган - Москва, задержан в аэропорту вылета из-за технических неполадок.
Обновлено в 01:42
Политика
Путин в Кремле вручил госнаграды Матвиенко и Цискаридзе
Сегодня, 23 мая, Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды выдающимся российским деятелям и иностранным гражданам.
Обновлено вчера в 08:44
Общество
Врио главы Оренбуржья в 2018 году заработал более 234 миллионов рублей
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер в своей декларации о доходах за 2018 год указал, что заработал более 234 миллионов рублей.
Обновлено в 00:50
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Здоровье
Диетолог рассказал, как правильно выбрать шаурму
Эксперты рассказали РИА Новости, какая шаурма считается здоровым питанием.
Обновлено вчера в 22:40
Общество
WSJ: Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения о выплате $44 млн для урегулирования претензий женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
В США выпустили монету о победе во Второй мировой войне без СССР
Обновлено вчера в 02:22
Шоу-бизнес
У Кристины Асмус появилась еще одна дочка
Актрисе подобрали в партнеры юную актрису по имени Клементина Шипенко. Девочка, ставшая на время дочкой Асмус, очень на неё похожа.
Обновлено в 01:00
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:39
Шоу-бизнес
Татьяна Навка в Каннах очаровала Антонио Бандераса
В Каннах прошла самая гламурная и ожидаемая вечеринка кинофестиваля - ежегодный благотворительный бал amfAR, который занимается сбором средств на исследования способов борьбы со СПИДом.
Обновлено вчера в 18:35
Авто
Audi анонсировала выпуск сверхроскошной версии флагмана A8
Как сообщает портал «Autonews», к 2021 году в линейке немецкого бренда Audi будет самая роскошная версия флагманского седана A8, которая получит приставку «Horch».
Обновлено вчера в 06:21
Экономика
Почти треть россиян считает себя бедными
Оказалось, что 29,9% россиян считают себя бедными.
Обновлено в 01:45
Политика
США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений
Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено вчера в 16:27
Политика
Экс-глава «Калашникова» стал самым богатым сотрудником Минобороны
Обновлено вчера в 11:21
Политика
Тимошенко выступила против референдума о диалоге с Россией
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка
"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:16