Энергетика
Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибкиКоммерсантъ вчера в 08:21
Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года. В связи с этим ведомство отозвало ранее опубликованную статистику.
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Росстат пересмотрел данные по промпроизводству в апреле из-за ошибок отчетности
Коммерсантъвчера в 08:29
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Общество
В Екатеринбурге начались депутатские слушания по храму
В гордуме Екатеринбурга стартовали депутатские слушания по вопросу строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено в 02:19
Происшествия
В Пулкове женщина упала с трапа самолета
В петербургском аэропорту Пулково пожилая женщина упала с трапа самолета. Инцидент произошел рано утром 24 мая.
Обновлено в 03:41
Общество
Роскачество не нашло идеального глазированного сырка
Роскачество провело проверку 29 самых популярных торговых марок глазированных сырков, оценив их на вкус, цвет и запах, а также проверив на содержание загустителей, стабилизаторов, консервантов, антибиотиков и микроорганизмов.
Обновлено вчера в 12:17
Гаджеты
NVIDIA готовит нечто с определением «супер»
Компания NVIDIA хоть и демонстрирует хорошую мину при плохой игре, но всё же всерьёз опасается скорого анонса видеокарт AMD семейства Navi.
Обновлено в 03:38
Хоккей
СМИ: «Слован» останется в Континентальной хоккейной лиге, клуб возглавит Ружичка
Словацкий клуб "Слован" продолжит выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в следующем сезоне.
Обновлено в 03:35
Авто
Дополнено: Кроссовер Renault Arkana стал доступен в России
Сегодня открылся приём заказов на купеобразный кроссовер Renault Arkana в стартовой версии Edition One, отличающейся «максимально возможным» уровнем оснащения.
Обновлено вчера в 14:59
Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Политика
Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих»
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому подарили детскую книгу про "Политику для начинающих". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
В российской армии появилось новое звание
Обновлено в 03:12
Экономика
Мост через Волгу потребует еще 80 млрд рублей
Расходы на эксплуатацию (16 лет) начнутся после того, как мост будет достроен (предполагается, что в 2024 г.).
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка
"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:16
Происшествия
На газопроводе в Пермском крае произошел пожар
Обновлено в 01:49
Футбол
РФС рассмотрит вопрос о расширении РПЛ до 18 клубов
Члены исполкома приняли решение проработать вопрос о возможном расширении количества клубов РПЛ до 18.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия
На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов
Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
Обновлено вчера в 14:41
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
Обновлено вчера в 09:14
Политика
Владимир Путин вручил награды в Кремле
Президент Владимир Путин вручил государственные награды более 30 деятелям науки, образования, политики, спорта.
Обновлено вчера в 07:21
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Экономика
Канатная дорога РФ-КНР сможет перевозить 6-7 тысяч человек в день
Трансграничная канатная дорога Благовещенск - Хэйхэ (КНР) через реку Амур, которую начнут строить во второй половине 2019 года, сможет перевозить в день 6-7 тысяч человек, сообщил в рамках презентации проекта представитель разработчика - ООО КБ "Стрелка" Семен Москалик.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Летевшему в Уфу SSJ-100 пришлось экстренно снизиться из-за неполадок
Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся в Уфу, экстренно снизился над Уралом из-за технических неполадок, сообщает сегодня, 23 мая, «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 03:44
Происшествия
По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело
Обновлено вчера в 13:32
Общество
Воскресший Скрипаль вышел на связь
Воскресший Скрипаль вышел на связь Отравленный полковник нашелся и дал о себе знать.
Обновлено вчера в 13:29
Технологии
Внутренние документы портала Госуслуг обнаружены в открытом доступе
Литреев отметил, что к сайту Госуслуг подключены многие ведомства РФ, поэтому на портале можно было найти документы и МВД, и ФСБ, и Минобороны.
Обновлено вчера в 21:36
Общество
Умерла историк Наталия Басовская
Обновлено в 03:29
Авто
Skoda показала свой новый внедорожный Superb Scout
Бренд Skoda представил свой первый внедорожный универсал Superb Scout.
Обновлено в 00:10
Гаджеты
Стали известны предварительные цены на смартфон Xiaomi Redmi K20
Китайская компания Xiaomi готовится к дебюту смартфона Redmi K20, который должен быть представлен общественности 28 мая текущего года.
Обновлено в 04:00
Экономика
Коломойский заявил о планах снова стать совладельцем Приватбанка
Украинский предприниматель Игорь Коломойский намерен вновь стать совладельцем Приватбанка или вернуть часть вложенных денег.
Обновлено в 00:41