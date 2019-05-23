Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибкиГазета.Ru 11:33

Здесь мы ждем только комментария от Росстата. Он является независимым органом и сам формирует статистику. Нас тоже эти данные удивили.

Росстат отозвал ранее опубликованные данные о росте промышленного производства в России в январе - апреле 2019 года в связи с обнаруженной в них ошибкой, говорится в сообщении ведомства.

Политика Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".

Происшествия Задержан криминальный авторитет в Москве В столице задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, которого подозревают в совершении покушения на главу Волгоградской области в 2016 году.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.

Авто Skoda представила обновленный Superb 2020 Компания Skoda представила обновленное семейство Superb. Флагманские лифтбек и универсал дебютировали на закрытом мероприятии в Словакии.

Политика Вакарчук напомнил Зеленскому о последствиях референдумов Украинский певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не перекладывать ответственность по переговорам с РФ на жителей страны.

Футбол Дюков: обсуждается два варианта лимита на легионеров Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Армия и оружие Россия ответит на размещение американских радаров в Норвегии Россия примет ответные меры после размещения американской радиолокационной станции (РЛС) «Глобус-2» в норвежском Варде.

Футбол «Манчестер Сити» опроверг возможность ухода Гвардиолы в «Ювентус» «Манчестер Сити» опроверг информацию, согласно которой главный тренер команды Хосеп Гвардиола присоединится к «Ювентусу» нынешним летом.

Кино Федор Бондарчук, Ирина Горбачева и другие танцуют для «Кинотавра» В ролике звучит песня Антохи MC «Это лето», под которую танцуют Федор Бондарчук, Константин Хабенский, Ирина Горбачева, Юлия Пересильд, Виктория Исакова, Ингеборга Дапкунайте и другие актеры.

Политика Филарет отказался соблюдать условия томоса «новой церкви» Украины Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что не будет выполнять условия томоса об автокефалии "новой церкви", касающихся ограничения юрисдикции церковной структуры, запрета варить миро и обращения к Константинополю для решения всех конфликтов.

Общество Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию.

Политика В США отчеканили монеты с победителями Второй мировой войны без СССР Американская фирма Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне монеты с ключевыми союзниками антигитлеровской коалиции без СССР.

Гаджеты «Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль» Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.

Футбол Стал известен состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром Тренерский штаб национальной команды России определился с футболистами, которые будут готовиться к двум предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).

Политика Пранкеры Вован и Лексус разыграли премьера Косово от лица Порошенко Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), представившись Петром Порошенко, трижды в преддверии выборов президента Украины разыграли премьера республики Косово Рамуша Харадиная.

Авто Kia показала салон нового кроссовера Южнокорейская компания Kia частично рассекретила интерьер обновленной модели компактного кроссовера, который предложат также для европейского рынка.

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Шоу-бизнес Боня высокомерно прошла мимо фаната, пожелавшего сделать с ней селфи Над платьем, слившимся по цвету с обстановкой и комбинезоном и добавившим ей "лишнего" в области живота, уже успели подшутить как фанаты, так и хейтеры.

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Автоспорт Квят показал 13-й результат в первой практике Гран-при Монако Пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первых свободных заездах шестого этапа чемпионата мира Гран-при Монако на городской трассе в Монте-Карло.