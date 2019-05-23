Энергетика

Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибкиГазета.Ru 11:33

Росстат отозвал ранее опубликованные данные о росте промышленного производства в России в январе - апреле 2019 года в связи с обнаруженной в них ошибкой, говорится в сообщении ведомства.
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Росстат завысил статистику производства в России. А потом признал ошибку

РБК10:31

Росстат отозвал ранее вышедшие данные о промпроизводстве в январе - апреле из-за ошибки

ТАСС08:07

Росстат пересмотрел данные по промпроизводству в апреле из-за ошибок отчетности

Коммерсантъ08:29

Росстат уточнил статистику по объему добычи газа в апреле

Rambler News Service08:19

Росстат начал служебное расследование из-за искажения данных о добыче газа

Интерфакс07:54

Росстат проводит служебное расследование из-за публикации ошибочных данных

РИА Новости07:49

Газовики и Росстат разошлись в данных о добыче

News.ruвчера в 23:49
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Политика

Зеленский пояснил свою идею о референдуме по переговорам с Россией

Новый президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои планы по поводу переговоров с Российской Федерацией.
Обновлено в 10:55
Хоккей

Россия победила США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Обновлено в 12:26
Политика

Пушков заявил, что Зеленский не готов быть президентом

Российский сенатор Алексей Пушков усомнился в готовности Владимира Зеленского быть президентом Украины.
Обновлено в 11:10
Происшествия

В квартире бывшего министра Абызова нашли наркотики

Обновлено в 07:01
Энергетика

Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель

Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:20
Общество

Почти половина россиян выступила за равные права для геев

За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
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Происшествия

Супругов из Швеции осудили за принуждение ребенка к вегетарианству

Издание отмечает, что супругов приговорили к трем месяцам тюрьмы. Ребенка передали под опеку другой семье.
Обновлено в 10:39
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

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Армия и оружие

Россия ответит на размещение американских радаров в Норвегии

Россия примет ответные меры после размещения американской радиолокационной станции (РЛС) «Глобус-2» в норвежском Варде.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес

Сколько стоило платье Насти на свадьбе с Потапом, выяснили СМИ

Неизвестно, какую именно модель платья редпочла Каменских, однако сообщается, что это платье-трансформер, а стоят свадебные наряды этой марки от $5 тыс. Ранее украинские артисты Алексей Потапенко (Потап) и Анастасия Каменских, выступавшие в дуэте "Потап и Настя" около 13 лет, объявили о своей свадьбе.
Обновлено в 09:58
Политика

Минюст Украины потребовал уволить главу администрации Зеленского

Замминистра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что ведомство вносит в люстрационный реестр главу администрации президента Андрея Богдана, которого назначил на эту должность Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:43
Футбол

«Челси» и «Арсенал» вернут УЕФА 6 тысяч билетов на финал ЛЕ в Баку

"Арсенал" и "Челси" в общей сложности вернут более 6000 билетов, поскольку продали только 3500 и 2000 билетов соответственно, сообщает The Times.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия

СК возбудил дело после смерти дебошира в Домодедово

Обновлено в 12:39
Шоу-бизнес

Рудковская сорвалась на подписчицу из-за критики

Жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская сорвалась на подписчицу в инстаграме из-за критики, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:51
Хоккей

Сборная Канады сравняла счёт со Швейцарией за 0,3 секунды до сирены

Сборная Канады успела сравнять счёт в концовке третьего периода матча со Швейцарией в четвертьфинале чемпионата мира.
Обновлено в 12:39
Футбол

Спортивный директор «Арсенала»: «Работа по продлению контрактов с игроками ведется»

Спортивный директор тульского «Арсенала» Андрей Рудаков сообщил, что в клубе идет работа по сохранению ключевых игроков в команде на следующий сезон.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес

Боня высокомерно прошла мимо фаната, пожелавшего сделать с ней селфи

Над платьем, слившимся по цвету с обстановкой и комбинезоном и добавившим ей "лишнего" в области живота, уже успели подшутить как фанаты, так и хейтеры.
Обновлено в 05:34
Кино

Опубликован первый тизер фильма Бондарчука «Притяжение 2»

Первый тизер новой отечественной фантастической картины Федора Бондарчука «Вторжение» появился в Сети.
Обновлено в 08:10
Происшествия

Пензенского экс-министра заподозрили в изнасиловании

Экс-министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова задержали по подозрению в изнасиловании.
Обновлено в 10:50
Автоспорт

Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Монако

Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон завершил первый тренировочный заезд Гран-при «Формулы-1» в Монако с лучшим временем.
Обновлено в 07:26
Политика

Вакарчук напомнил Зеленскому о последствиях референдумов

Украинский певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не перекладывать ответственность по переговорам с РФ на жителей страны.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес

Дети Пригожина остались без жилья из-за любовника матери

Передавая первой жене финансовую помощь, которая предназначалась их общим детям, Иосиф Пригожин не подозревал, что на протяжении многих лет он содержал ее любовников.
Обновлено вчера в 17:25
Футбол

РФС подумает о расширении Российской премьер-лиги до 18 команд

Пресс-служба Российского футбольного союза сообщает, что РФС займется вопросом возможного расширения Российской премьер-лиги с сезона-2020/21.
Обновлено в 11:22
Авто

Автомобили Ravon начнут собирать в России

Обновлено вчера в 22:57
Культура

Алсу впервые прокомментировала победу своей дочери в шоу «Голос. Дети»

Артистка уверена, что эта история должна «хорошо закончиться».
Обновлено вчера в 07:14
Происшествия

В Курганской области школьник умер после урока физкультуры

В Курганской области следователи проводят проверку по факту смерти 15-летнего подростка после урока физкультуры в школе поселка Варгаши.
Обновлено в 10:39
Армия и оружие

Восемь бойцов ВСУ оказались в плену у ополченцев Донбасса

Восемь бойцов ВСУ попали в плен к военнослужащим Народной милиции ДНР, сообщает пресс-служба "Операции объединенных сил" в соцсети Facebook.
Обновлено вчера в 05:53
Авто

Kia показала салон нового кроссовера

Южнокорейская компания Kia частично рассекретила интерьер обновленной модели компактного кроссовера, который предложат также для европейского рынка.
Обновлено в 02:40
Авто

Skoda представила обновленный Superb 2020

Компания Skoda представила обновленное семейство Superb. Флагманские лифтбек и универсал дебютировали на закрытом мероприятии в Словакии.
Обновлено в 09:39
Технологии

Технология компании NtechLab распознает лица, закрытые на 40%

Решение способно распознавать лица со значительным процентом перекрытия - до 40%: лежащий в его основе алгоритм FindFace распознает лица, частично скрытые медицинскими масками, платками и мотоциклетными шлемами, популярными в азиатском и арабском регионах.
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Как работают Яндекс.Новости?
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