Энергетика
Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибкиГазета.Ru 11:33
Росстат отозвал ранее опубликованные данные о росте промышленного производства в России в январе - апреле 2019 года в связи с обнаруженной в них ошибкой, говорится в сообщении ведомства.
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Политика
Зеленский пояснил свою идею о референдуме по переговорам с Россией
Новый президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои планы по поводу переговоров с Российской Федерацией.
Обновлено в 10:55
Хоккей
Россия победила США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:26
Политика
Пушков заявил, что Зеленский не готов быть президентом
Российский сенатор Алексей Пушков усомнился в готовности Владимира Зеленского быть президентом Украины.
Обновлено в 11:10
Происшествия
В квартире бывшего министра Абызова нашли наркотики
Обновлено в 07:01
Энергетика
Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель
Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:20
Общество
Почти половина россиян выступила за равные права для геев
За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Супругов из Швеции осудили за принуждение ребенка к вегетарианству
Издание отмечает, что супругов приговорили к трем месяцам тюрьмы. Ребенка передали под опеку другой семье.
Обновлено в 10:39
Армия и оружие
Россия ответит на размещение американских радаров в Норвегии
Россия примет ответные меры после размещения американской радиолокационной станции (РЛС) «Глобус-2» в норвежском Варде.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес
Сколько стоило платье Насти на свадьбе с Потапом, выяснили СМИ
Неизвестно, какую именно модель платья редпочла Каменских, однако сообщается, что это платье-трансформер, а стоят свадебные наряды этой марки от $5 тыс. Ранее украинские артисты Алексей Потапенко (Потап) и Анастасия Каменских, выступавшие в дуэте "Потап и Настя" около 13 лет, объявили о своей свадьбе.
Обновлено в 09:58
Политика
Минюст Украины потребовал уволить главу администрации Зеленского
Замминистра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что ведомство вносит в люстрационный реестр главу администрации президента Андрея Богдана, которого назначил на эту должность Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:43
Футбол
«Челси» и «Арсенал» вернут УЕФА 6 тысяч билетов на финал ЛЕ в Баку
"Арсенал" и "Челси" в общей сложности вернут более 6000 билетов, поскольку продали только 3500 и 2000 билетов соответственно, сообщает The Times.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия
СК возбудил дело после смерти дебошира в Домодедово
Обновлено в 12:39
Шоу-бизнес
Рудковская сорвалась на подписчицу из-за критики
Жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская сорвалась на подписчицу в инстаграме из-за критики, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:51
Хоккей
Сборная Канады сравняла счёт со Швейцарией за 0,3 секунды до сирены
Сборная Канады успела сравнять счёт в концовке третьего периода матча со Швейцарией в четвертьфинале чемпионата мира.
Обновлено в 12:39
Футбол
Спортивный директор «Арсенала»: «Работа по продлению контрактов с игроками ведется»
Спортивный директор тульского «Арсенала» Андрей Рудаков сообщил, что в клубе идет работа по сохранению ключевых игроков в команде на следующий сезон.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес
Боня высокомерно прошла мимо фаната, пожелавшего сделать с ней селфи
Над платьем, слившимся по цвету с обстановкой и комбинезоном и добавившим ей "лишнего" в области живота, уже успели подшутить как фанаты, так и хейтеры.
Обновлено в 05:34
Кино
Опубликован первый тизер фильма Бондарчука «Притяжение 2»
Первый тизер новой отечественной фантастической картины Федора Бондарчука «Вторжение» появился в Сети.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Пензенского экс-министра заподозрили в изнасиловании
Экс-министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова задержали по подозрению в изнасиловании.
Обновлено в 10:50
Автоспорт
Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Монако
Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон завершил первый тренировочный заезд Гран-при «Формулы-1» в Монако с лучшим временем.
Обновлено в 07:26
Политика
Вакарчук напомнил Зеленскому о последствиях референдумов
Украинский певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не перекладывать ответственность по переговорам с РФ на жителей страны.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Дети Пригожина остались без жилья из-за любовника матери
Передавая первой жене финансовую помощь, которая предназначалась их общим детям, Иосиф Пригожин не подозревал, что на протяжении многих лет он содержал ее любовников.
Обновлено вчера в 17:25
Футбол
РФС подумает о расширении Российской премьер-лиги до 18 команд
Пресс-служба Российского футбольного союза сообщает, что РФС займется вопросом возможного расширения Российской премьер-лиги с сезона-2020/21.
Обновлено в 11:22
Авто
Автомобили Ravon начнут собирать в России
Обновлено вчера в 22:57
Культура
Алсу впервые прокомментировала победу своей дочери в шоу «Голос. Дети»
Артистка уверена, что эта история должна «хорошо закончиться».
Обновлено вчера в 07:14
Происшествия
В Курганской области школьник умер после урока физкультуры
В Курганской области следователи проводят проверку по факту смерти 15-летнего подростка после урока физкультуры в школе поселка Варгаши.
Обновлено в 10:39
Армия и оружие
Восемь бойцов ВСУ оказались в плену у ополченцев Донбасса
Восемь бойцов ВСУ попали в плен к военнослужащим Народной милиции ДНР, сообщает пресс-служба "Операции объединенных сил" в соцсети Facebook.
Обновлено вчера в 05:53
Авто
Kia показала салон нового кроссовера
Южнокорейская компания Kia частично рассекретила интерьер обновленной модели компактного кроссовера, который предложат также для европейского рынка.
Обновлено в 02:40
Авто
Skoda представила обновленный Superb 2020
Компания Skoda представила обновленное семейство Superb. Флагманские лифтбек и универсал дебютировали на закрытом мероприятии в Словакии.
Обновлено в 09:39
Технологии
Технология компании NtechLab распознает лица, закрытые на 40%
Решение способно распознавать лица со значительным процентом перекрытия - до 40%: лежащий в его основе алгоритм FindFace распознает лица, частично скрытые медицинскими масками, платками и мотоциклетными шлемами, популярными в азиатском и арабском регионах.
Обновлено в 05:47