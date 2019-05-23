Энергетика

Росстат отозвал данные о промышленном производстве из-за ошибкиМосковский Комсомолец вчера в 12:10

Федеральная служба государственной статистики сообщила об ошибке в отчете о промышленном производстве в январе-апреле 2019 года. Информация появилась на сайте ведомства.
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Росстат отозвал оценку рекордного роста промпроизводства

Ведомостивчера в 17:00

Росстат начал служебное расследование из-за искажения данных о добыче газа

Интерфаксвчера в 07:54

Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки

Коммерсантъвчера в 08:21

Росстат отозвал ранее вышедшие данные о промпроизводстве в январе - апреле из-за ошибки

ТАССвчера в 08:07

Росстат проводит служебное расследование из-за публикации ошибочных данных

РИА Новостивчера в 07:49

Росстат уточнил статистику по объему добычи газа в апреле

Rambler News Serviceвчера в 08:19

Росстат завысил статистику производства в России. А потом признал ошибку

РБКвчера в 10:31
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Появились первые кадры со свадьбы Потапа и Насти Каменских

Обновлено вчера в 13:54
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

Обновлено в 03:26
Политика

Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами

Обновлено в 06:28
Происшествия

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ

Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.
Обновлено в 04:58
Театры

Скончался худрук Концептуального театра Кирилл Ганин

Как стало известно, основатель, директор и худрук первого в России Концептуального театра скончался в больнице 22 мая.
Обновлено вчера в 03:59
Спорт

Майк Тайсон вложил средства в киберспортивную организацию

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон инвестировал крупную сумму в киберспортивную организацию Fade 2 Karma.
Обновлено в 05:49
Политика

Тимошенко выступила против референдума по переговорам с Россией

Обновлено в 00:22
Общество

В Воркуте отменили занятия во всех школах из-за метели

Обновлено в 04:20
Политика

Партия Порошенко уберет его имя из названия и сменит лидера

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БПП) готовится к смене названия, рассказал РБК собеседник в парламентской фракции БПП и подтвердил сотрудник ее аппарата.
Обновлено в 04:21
Авто

Обновленный аналог Toyota Land Cruiser Prado показали в Китае

Снимки обновленного аналога внедорожника Toyota Land Cruiser Prado появились на сайте Министерства промышленности Китая.
Обновлено в 02:49
Общество

Платья подешевели в преддверии выпускных

Дороже всего выпускное платье стоит в Липецке (7 тысяч рублей), Владивостоке (6 370 рублей) и Воронеже (6 тысяч рублей).
Обновлено в 04:23
Происшествия

ЛГБТ-активист пожаловался в ЕСПЧ на пытки в Чечне

Юристы правозащитной организации «Комитет против пыток», которые представляют интересы ЛГБТ-активиста Максима Лапунова, подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 05:42
Экономика

В Москве проходит годовое собрание акционеров Сбербанка

В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия.
Обновлено в 02:50
Политика

Мединский осудил запрет песни «Тёмная ночь» в Польше

Глава Минкульта России Владимир Мединский прокомментировал инцидент с запретом руководством музея Второй мировой войны в Гданьске исполнения песни «Тёмная ночь».
Обновлено в 03:05
Политика

Меркель и Зеленский обсудили по телефону Минские соглашения

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, во время которых обсудили Минские соглашения.
Обновлено в 05:40
Политика

Песков прокомментировал задержания выходцев из силовых структур

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией вокруг сотрудника управления К СЭБ ФСБ Кирилла Чекалина и экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина.
Обновлено в 06:35
Авто

Skoda представила обновленный Superb

Skoda на закрытом мероприятии в Словакии представила обновленные лифтбек и универсал Suberb третьего поколения.
Обновлено вчера в 09:38
Происшествия

Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео

Обновлено в 03:43
Армия и оружие

Новый глава Генштаба ВСУ не ожидает от России агрессивных действий

Новый глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что не ожидает от России агрессивных действий, хотя обстановка в Донбассе остается напряженной.
Обновлено в 06:30
Происшествия

В мечети в Кабуле прогремел взрыв

Обновлено в 06:05
Происшествия

После нападения на полицейского в Туле введен план «Перехват»

Для розыска напавших на полицейского в Туле введен план "Перехват", передает РИА Новости.
Обновлено в 06:31
Космос

Древняя Венера могла стать безжизненной из-за океанов

Обновлено вчера в 05:19
Армия и оружие

В Вооруженных силах России появилась должность главного сержанта

Обновлено в 03:25
Культура

Первый канал покажет спецвыпуск шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 01:13
Общество

Курск отмечает День славянской письменности и культуры

Концерт продолжит региональный хоровой фестиваль. И сегодня на маршрут выйдет «Трамвай-книгочей».
Обновлено в 02:23
Политика

Зеленский отменил указ Порошенко

Отмечается, что Зеленский отменил это указ Порошенко. Кроме того, Зеленский уволил Артеменко и с должности члена Нацкомиссии.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Потолок обрушился на российских школьников во время последнего звонка

Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес

Ради фотосессии Виктории Бони перекрыли набережную в Каннах

Для нашей съемки перекрыли весь #Круазет и меня сопровождали 30 отборных профессионалов.
Обновлено в 05:58
Авто

«АвтоВАЗ» объяснил, почему не ставит на Lada 4x4 более мощный мотор

Компания «АвтоВАЗ» пояснила, почему не ставит на Lada 4x4 современный, более мощный двигатель.
Обновлено в 05:28
Политика

Администрация Зеленского обвинила депутатов Рады в обмане президента

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан публично заявил, что депутаты Верховной рады обманули президента страны Владимира Зеленского на совещании перед рассмотрением в парламенте поправок в избирательное законодательство.
Обновлено в 02:31
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