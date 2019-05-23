Энергетика
Росстат отозвал данные о промышленном производстве из-за ошибкиМосковский Комсомолец вчера в 12:10
Федеральная служба государственной статистики сообщила об ошибке в отчете о промышленном производстве в январе-апреле 2019 года. Информация появилась на сайте ведомства.
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Шоу-бизнес
Появились первые кадры со свадьбы Потапа и Насти Каменских
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами
Обновлено в 06:28
Происшествия
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ
Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.
Обновлено в 04:58
Театры
Скончался худрук Концептуального театра Кирилл Ганин
Как стало известно, основатель, директор и худрук первого в России Концептуального театра скончался в больнице 22 мая.
Обновлено вчера в 03:59
Спорт
Майк Тайсон вложил средства в киберспортивную организацию
Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон инвестировал крупную сумму в киберспортивную организацию Fade 2 Karma.
Обновлено в 05:49
Общество
В Воркуте отменили занятия во всех школах из-за метели
Обновлено в 04:20
Политика
Партия Порошенко уберет его имя из названия и сменит лидера
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БПП) готовится к смене названия, рассказал РБК собеседник в парламентской фракции БПП и подтвердил сотрудник ее аппарата.
Обновлено в 04:21
Авто
Обновленный аналог Toyota Land Cruiser Prado показали в Китае
Снимки обновленного аналога внедорожника Toyota Land Cruiser Prado появились на сайте Министерства промышленности Китая.
Обновлено в 02:49
Общество
Платья подешевели в преддверии выпускных
Дороже всего выпускное платье стоит в Липецке (7 тысяч рублей), Владивостоке (6 370 рублей) и Воронеже (6 тысяч рублей).
Обновлено в 04:23
Происшествия
ЛГБТ-активист пожаловался в ЕСПЧ на пытки в Чечне
Юристы правозащитной организации «Комитет против пыток», которые представляют интересы ЛГБТ-активиста Максима Лапунова, подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 05:42
Экономика
В Москве проходит годовое собрание акционеров Сбербанка
В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия.
Обновлено в 02:50
Политика
Мединский осудил запрет песни «Тёмная ночь» в Польше
Глава Минкульта России Владимир Мединский прокомментировал инцидент с запретом руководством музея Второй мировой войны в Гданьске исполнения песни «Тёмная ночь».
Обновлено в 03:05
Политика
Меркель и Зеленский обсудили по телефону Минские соглашения
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, во время которых обсудили Минские соглашения.
Обновлено в 05:40
Политика
Песков прокомментировал задержания выходцев из силовых структур
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией вокруг сотрудника управления К СЭБ ФСБ Кирилла Чекалина и экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина.
Обновлено в 06:35
Авто
Skoda представила обновленный Superb
Skoda на закрытом мероприятии в Словакии представила обновленные лифтбек и универсал Suberb третьего поколения.
Обновлено вчера в 09:38
Армия и оружие
Новый глава Генштаба ВСУ не ожидает от России агрессивных действий
Новый глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что не ожидает от России агрессивных действий, хотя обстановка в Донбассе остается напряженной.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В мечети в Кабуле прогремел взрыв
Обновлено в 06:05
Происшествия
После нападения на полицейского в Туле введен план «Перехват»
Для розыска напавших на полицейского в Туле введен план "Перехват", передает РИА Новости.
Обновлено в 06:31
Космос
Древняя Венера могла стать безжизненной из-за океанов
Обновлено вчера в 05:19
Культура
Первый канал покажет спецвыпуск шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 01:13
Общество
Курск отмечает День славянской письменности и культуры
Концерт продолжит региональный хоровой фестиваль. И сегодня на маршрут выйдет «Трамвай-книгочей».
Обновлено в 02:23
Политика
Зеленский отменил указ Порошенко
Отмечается, что Зеленский отменил это указ Порошенко. Кроме того, Зеленский уволил Артеменко и с должности члена Нацкомиссии.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Ради фотосессии Виктории Бони перекрыли набережную в Каннах
Для нашей съемки перекрыли весь #Круазет и меня сопровождали 30 отборных профессионалов.
Обновлено в 05:58
Авто
«АвтоВАЗ» объяснил, почему не ставит на Lada 4x4 более мощный мотор
Компания «АвтоВАЗ» пояснила, почему не ставит на Lada 4x4 современный, более мощный двигатель.
Обновлено в 05:28
Политика
Администрация Зеленского обвинила депутатов Рады в обмане президента
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан публично заявил, что депутаты Верховной рады обманули президента страны Владимира Зеленского на совещании перед рассмотрением в парламенте поправок в избирательное законодательство.
Обновлено в 02:31