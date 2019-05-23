Энергетика

Росстат отозвал данные о промышленном производстве из-за ошибкиМосковский Комсомолец вчера в 12:10

Федеральная служба государственной статистики сообщила об ошибке в отчете о промышленном производстве в январе-апреле 2019 года. Информация появилась на сайте ведомства.
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с чего всё началось

Данные Росстата о газодобыче апреля сильно расходятся с отраслевыми

Ускорение выпуска в апреле демонстрируют практически все отрасли — так, годовые темпы роста в обработке в апреле выросли до 4,7% после 0,3% в марте, а в добыче полезных ископаемых — до 6% c 4,3%.
Коммерсантъ22 мая в 16:22

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Росстат проводит служебное расследование из-за публикации ошибочных данных

РИА Новостивчера в 07:49

Росстат отозвал оценку рекордного роста промпроизводства

Ведомостивчера в 17:00

Росстат завысил статистику производства в России. А потом признал ошибку

РБКвчера в 10:31

Росстат не исключает привлечения внешних специалистов для консультаций

ТАСС07:50

Росстат пересмотрел данные по промпроизводству в апреле из-за ошибок отчетности

Коммерсантъвчера в 08:29

Росстат уточнил статистику по объему добычи газа в апреле

Rambler News Serviceвчера в 08:19

Росстат начал служебное расследование из-за искажения данных о добыче газа

Интерфаксвчера в 07:54
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Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

Обновлено в 03:26
Авто

Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа

Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено в 08:31
Хоккей

Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия

Обновлено вчера в 16:36
Происшествия

Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Политика

ЛНР передала Украине 60 заключенных

Власти ЛНР передали украинской стороне 60 заключенных, осужденных еще до того, как произошел конфликт на территории Донбасса.
Обновлено в 06:53
Политика

Тереза Мэй объявила о своей отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе речи в Лондоне объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны.
Обновлено в 05:10
Происшествия

В Подмосковье женщина из ревности заказала убийство своей подруги

Обновлено в 06:07
Политика

Филарет отказался подписывать указ о верности уставу ПЦУ

Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался подписывать указ о верности уставу неканонической Православной церкви Украины.
Обновлено в 08:09
Авто

Skoda показала первый вседорожный Superb Scout

Автопроизводитель Skoda продемонстрировал новую модификацию Superb Scout в рамках мероприятия в Братиславе.
Обновлено в 03:10
Происшествия

В Саратове в реабилитационном центре удерживали людей

В Саратове следователи пресекли деятельность центра, в котором принудительно удерживали людей.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Подозреваемого в пытках полицейского-«медиагероя» отправили в СИЗО

Обновлено в 04:54
Экономика

Замглавы МВД заработал 38 миллионов рублей за 2018 год

Заместитель министра внутренних дел России Аркадий Гостев задекларировал в 2018 году доход в 38 миллионов рублей - самый большой среди заместителей главы МВД, следует из сведений о доходах, размещенных на сайте ведомства.
Обновлено в 07:08
Футбол

Глушаков опубликовал мем про «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков опубликовал мем про свою команду.
Обновлено в 05:52
Здоровье

В Курске обсудили вопросы развития медицины

Обновлено в 08:03
Игры

Врачи вспомнили самые смешные фразы людей под наркозом

Анестезиологи перечислили самые нелепые фразы, которые они слышали от пациентов, находящихся под действием наркоза, а также описали их необычные поступки.
Обновлено в 01:24
Общество

Заместитель Рогозина заработал вдвое больше него

Финансовый директор "Роскосмоса" Дмитрий Беленов заработал в прошлом году в два раза больше главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, следует из опубликованных на сайте "Роскосмоса" деклараций.
Обновлено в 07:30
Политика

Пушков оценил отказ Нуланд в российской визе

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал отказ экс-помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд в российской визе.
Обновлено в 00:16
Политика

Украинцы заплатят за роспуск Рады 400 миллионов долларов

Роспуск Верховной Рады обойдется украинским налогоплательщикам в 300-400 миллионов долларов.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес

Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских

Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено вчера в 17:51
Космос

Ученые заметили на Марсе уникальный феномен

Американские ученые, работающие при Аризонском университете, заметили на Марсе уникальный феномен, не имеющий аналогов на Земле.
Обновлено в 08:19
Политика

Глава Генштаба ВСУ: Украина потеряла Крым ещё до 2014 года

По словам начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака, уже в 2010 году на полуострове висели триколоры и рекламировали российскую водку В интервью информационному агентству УНИАН, телеканалу ТСН и программе "ТСН Неделя" генерал сообщил, что за всю жизнь посещал Крым трижды.
Обновлено в 07:49
Хоккей

Американская журналистка высмеяла игру сборной России

Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.
Обновлено в 08:13
Происшествия

В Туле ввели план «Перехват» после нападения на полицейского

План «Перехват» введен в Тульской области для розыска напавших на полицейского, сообщил РБК начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
Обновлено в 07:04
Общество

В Петербурге закрыли кафе, в котором бесплатно кормили пенсионеров

Обновлено вчера в 13:05
Политика

Премьеры России и Белоруссии обсудят интеграцию в Союзном государстве

Подходы России и Белоруссии по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства сходятся на 70%, заявил белорусский премьер-министр Сергей Румас на встрече с главой российского кабмина Дмитрием Медведевым, предложив обсудить расхождение позиций.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес

Джулия Ванг: «Я родилась странным ребенком, с аномалиями»

Обновлено в 04:00
Происшествия

В мечети в Кабуле прогремел взрыв

По меньшей мере один человек погиб, еще 16 получили ранения в результате взрыва в мечети в Кабуле.
Обновлено в 06:05
Политика

Песков отметил внимание Путина к коррупционным скандалам

Президент РФ Владимир Путин получает доклады о самых резонансных случаях в сфере борьбы с коррупцией.
Обновлено в 06:43
Религия

Мэрия Екатеринбурга не нашла свободного места для строительства храма

Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес

У дочери Филиппа Киркорова появился первый школьный поклонник

В своем официальном аккаунте социальной сети Instagram Филипп Киркоров рассказал о том, что у его наследницы Аллы-Виктории появилась первая школьная любовь.
Обновлено в 08:16
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