Росстат отозвал данные о промышленном производстве из-за ошибкиМосковский Комсомолец вчера в 12:10

Ускорение выпуска в апреле демонстрируют практически все отрасли — так, годовые темпы роста в обработке в апреле выросли до 4,7% после 0,3% в марте, а в добыче полезных ископаемых — до 6% c 4,3%.

с чего всё началось

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