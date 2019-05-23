Энергетика
Росстат отозвал данные о промышленном производстве из-за ошибкиМосковский Комсомолец вчера в 12:10
Федеральная служба государственной статистики сообщила об ошибке в отчете о промышленном производстве в январе-апреле 2019 года. Информация появилась на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Ускорение выпуска в апреле демонстрируют практически все отрасли — так, годовые темпы роста в обработке в апреле выросли до 4,7% после 0,3% в марте, а в добыче полезных ископаемых — до 6% c 4,3%.Коммерсантъ22 мая в 16:22
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Росстат пересмотрел данные по промпроизводству в апреле из-за ошибок отчетности
Коммерсантъвчера в 08:29
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В Саратове следователи пресекли деятельность центра, в котором принудительно удерживали людей.
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