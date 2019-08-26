Энергетика
РИА НовостиРосстат отметил снижение цен производителей на бензин
В июле производители снизили цены на бензин, доложил Росстат. В месячном выражении уменьшение составило 0,8% против роста на 8,6% в июне. Топливо стало дешевле в десяти регионах — от 0,1% в Омской области и до пяти процентов в Оренбургской.
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Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 14:39
Футбол
Сын Месси отпраздновал гол в ворота «Барселоны»
Сын нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Матео отпраздновал гол в ворота каталонцев в матче второго тура чемпионата Испании против «Бетиса».
Lenta.ru 13:49
Общество
Жителей Златоуста собирают на встречу с Алексеем Текслером
Жителей Златоуста активно агитируют прийти на встречу с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером, который сегодня, 26 августа, приедет в город.
Znak.com вчера в 23:27
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
Известия 13:09
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
РИА Новости 24 августа в 20:21
Происшествия
Аэропорт Жуковский купит новое оборудование для отпугивания птиц
Известно, что аэропорт и институт взяли на себя финансирование по модернизации, установкой и вводом в эксплуатацию оборудования займутся специалисты института ЛИИ. им. М.М. Громова.
Газета.Ru 09:34
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Происшествия
В Москве загорелся Рождественский монастырь
Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 12:53
Футбол
ЦСКА подпишет двух игроков до закрытия трансферного окна
Metaratings 12:00
Политика
Умер британский политтехнолог Тим Белл, «учивший Ельцина танцевать»
В Британии скончался всемирно известный политтехнолог лорд Тим Белл, работавший над предвыборной программой Маргарет Тэтчер в 1979-1987 гг. и избирательной кампанией Бориса Ельцина на выборах 1996 года.
Московский Комсомолец 13:47
Шоу-бизнес
Ксения Раппопорт развелась с мужем
Актриса Ксения Раппопорт развелась с ресторатором Дмитрием Борисовым, передает "Стархит" со ссылкой на источник в окружении пары.
Газета.Ru 06:36
Здоровье
Доктор Мясников объяснил, почему россияне толстые
Ранее Минздрав России сообщил о том, что за последние пять лет число жителей страны, страдающих от ожирения, увеличилось в полтора раза.
ФАН 08:35
Армия и оружие
Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском
Испытания под Северодвинском связаны с разработкой оружия в связи с выходом США из договора по ПРО.
Lenta.ru 14:13
Авто
Представлен рестайлинговый седан Ford Taurus
Ford Taurus предлагается только на рынке КНР и в отличие от предшественника он получил слегка измененную внешность и салон, в котором появилась новая мультимедийная система с экраном на 12,8 дюймов, установленным вертикально подобно как у Tesla.
Tvoe-avto.com 06:00
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Политика
В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России
Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском 11:43
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
По словам источника, аппарат получит четверную основную камеру. Главный модуль получит датчик разрешения 48 Мп.
Megaobzor.com вчера в 08:53
Наука
Жестоко убитый 1400 лет назад пикт мог быть королем или вождем
Убитый с жестокостью около 1400 лет назад пикт, скелет которого был обнаружен исследователями на территории северо-востока Шотландии несколько лет назад, мог при жизни быть королем или вождем, информирует BBC.
Ugpressa.ru 05:07
Политика
В Кремле назвали темы встречи Путина и Эрдогана в Москве
Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече в Москве обсудят нынешнюю ситуацию на Украине и в Сирии.
REGNUM 07:38
Политика
Меркель выступила за переговоры между Путиным и Зеленским
Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 07:25
Политика
Медведев переименовал родовое село Рамзана Кадырова
В честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова село получило название Ахмат-Юрт.
РБК 10:44
Футбол
Вратарь «Спартака» Селихов может уйти в аренду
Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов в ближайшее время может продолжить карьеру в другом клубе РПЛ.
Вести.Ru 14:28
Музыка
Сюткин пообещал участникам «Голоса» прятать их недостатки
РИА Новости 10:50
Культура
Кириенко объяснил популярность фестиваля «Таврида — АРТ» в Крыму
Фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ» впервые прошел в Крыму с 20 по 26 августа.
ФАН 13:27
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% Rambler Group
ПАО Сбербанк закрыло сделку по приобретению 46,5% холдинга Rambler Group, говорится в пресс-релизе компании.
Интерфакс 12:06