Энергетика
РИА НовостиРосстат отметил снижение цен производителей на бензин
В июле производители снизили цены на бензин, доложил Росстат. В месячном выражении уменьшение составило 0,8% против роста на 8,6% в июне. Топливо стало дешевле в десяти регионах — от 0,1% в Омской области и до пяти процентов в Оренбургской.
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Туктамышева заменила музыку для новой короткой программы
Изначально короткая программа Туктамышевой сопровождалась музыкой Drumming Song, постановкой номера занималась фигуристка из Канады Ше-Линн Бурн.
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Происшествия
Стало известно о содержимом багажа задержанного с порошком чеченского прокурора
Экспертиза багажа задержанного в аэропорту Внуково зампрокурора Шатойского района Чечни Дениса Хучиева показала, что мужчина не перевозил запрещенных веществ.
Lenta.ru 12:14
Происшествия
В Москве загорелся Богородице-Рождественский монастырь
РИА Новости 13:16
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Владелец «Торпедо» погасил долг клуба в размере миллиарда рублей
Уже погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей.
Газета.Ru 14:56
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 14:39
Происшествия
Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную
РИА Новости вчера в 17:40
Волейбол
Российские волейболистки уступили сборной Германии на ЧЕ
RT на русском 14:23
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Кириенко рассказал о планах «Тавриды» выйти на международный уровень
Первый замруководителя Администрации президента РФ и председатель оргкомитета фестиваля Сергей Кириенко заявил, что представители «Тавриды АРТ» планируют вывести проект на международную арену.
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Политика
Умер британский политтехнолог Тим Белл, «учивший Ельцина танцевать»
В Британии скончался всемирно известный политтехнолог лорд Тим Белл, работавший над предвыборной программой Маргарет Тэтчер в 1979-1987 гг. и избирательной кампанией Бориса Ельцина на выборах 1996 года.
Московский Комсомолец 13:47
Футбол
Вратарь «Спартака» Селихов может уйти в аренду
Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов в ближайшее время может продолжить карьеру в другом клубе РПЛ.
Вести.Ru 14:28
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Здоровье
В инфекционной больнице Севастополя не осталось свободных мест
В севастопольской инфекционной больнице не осталось свободных мест, все койки заполнены пациентам.
SM News 10:14
Космос
«Союз МС-13» завершил повторную состыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» осуществил перестыковку с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
iReactor 02:24
Наука
Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль
Российская газета 00:42
Армия и оружие
Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском
Испытания под Северодвинском связаны с разработкой оружия в связи с выходом США из договора по ПРО.
Lenta.ru 14:13
Политика
Меркель назвала место проведения саммита в «нормандском формате»
Германия и Франция стремятся к проведению саммита в «нормандском формате» в ближайшее время, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции на полях саммита G7.
ФАН вчера в 12:44
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Михаил Боярский: «Купил „Мерседес“, а то семья считала крохобором»
Михаил Боярский недавно занял кресло наставника в популярном шоу «Голос 60+», кроме того он играет в театре и активно снимается в кино.
StarHit.ru 04:00
Общество
В «Авито» назвали востребованные покупателями жилья районы Москвы
Районы Москвы, где ищут жилье и где покупают Таблица: "Авито Недвижимость" Некрасовка является одним из самых новых районов Москвы и расположена за МКАД.
РБК 04:02
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Наука
Жестоко убитый 1400 лет назад пикт мог быть королем или вождем
Убитый с жестокостью около 1400 лет назад пикт, скелет которого был обнаружен исследователями на территории северо-востока Шотландии несколько лет назад, мог при жизни быть королем или вождем, информирует BBC.
Ugpressa.ru 05:07
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» похудел на 40 килограммов
Экспресс газета 10:10
Политика
Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не делала и не собирается делать никаких обращений относительно возможности возвращения формата «Большой восьмёрки» с участием российской стороны.
RT на русском 05:43
Футбол
«Ротор» в гостях обыграл «Спартак-2» в матче ФНЛ
Волгоградский "Ротор" победил московский "Спартак-2" в матче десятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
РИА Новости 11:05
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Политика
Вступил в силу новый пакет санкций США против России
Второй пакет американских санкций против России, введенных из-за дела об отравлении Скрипалей в Солсбери, вступил в силу, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:12
Политика
The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Телеканал 360° вчера в 17:22
Политика
В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России
Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском 11:43
Шоу-бизнес
44-летняя Божена Рынска ждет ребенка от погибшего Игоря Малашенко
Известная журналистка Божена Рынска после смерти своего мужа ― сооснователя ТНТ Игоря Малашенко ― находится в плачевном состоянии.
Popcornnews.ru 06:14