Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиРосстат отметил снижение цен производителей на бензин

В июле производители снизили цены на бензин, доложил Росстат. В месячном выражении уменьшение составило 0,8% против роста на 8,6% в июне. Топливо стало дешевле в десяти регионах — от 0,1% в Омской области и до пяти процентов в Оренбургской.
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Бензин в России в июле подорожал на 0,2%

REGNUM09:13

Росстат зафиксировал снижение цен на бензин

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Цены на бензин на заправках в июле выросли на 0,2%

Российская газета10:18

Росстат отметил снижение цен производителей на бензин

РИА Новости09:30

Росстат зафиксировал подорожание бензина в июле на 0,2%

Коммерсантъ11:37

Цены производителей на бензин в июле в РФ снизились на 0,8%

ПРАЙМ09:08

Розничные цены на бензин в России в июле выросли на 0,2%

ТАСС09:06
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
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