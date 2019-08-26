Энергетика
РИА НовостиРосстат отметил снижение цен производителей на бензин
В июле производители снизили цены на бензин, доложил Росстат. В месячном выражении уменьшение составило 0,8% против роста на 8,6% в июне. Топливо стало дешевле в десяти регионах — от 0,1% в Омской области и до пяти процентов в Оренбургской.
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Экономика
Минэкономразвития понизило прогноз роста доходов населения в 2019 году
Глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин заявил, что ведомство понизило прогноз роста реальных доходов россиян с 1% до 0,1% в 2019 году.
RT на русском 13:33
Политика
Трамп: Обама должен был остановить присоединение Крыма к России
Бывший президент США Барак Обама должен был остановить присоединение Крыма к России, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам саммита G7 во Франции.
Rambler News Service 11:50
Общество
В Британии обманутый муж подал в суд на родившую от любовника жену
В Великобритании мужчина подал в суд на свою жену, когда выяснил, что она родила сына от любовника. Об этом сообщает газета Unilad.
РИА Новости 09:02
Происшествия
В Москве загорелся Богородице-Рождественский монастырь
В центре Москвы вспыхнула кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 13:16
Космос
Космонавт Скворцов перестыковал «Союз» на МКС и поставил рекорд
Российский космонавт Александр Скворцов перестыковал корабль «Союз МС-13» с одного модуля МКС на другой для того, чтобы провести вторую попытку стыковки «Союза МС-14» с роботом «Федор» на борту.
Rusvesna.su 02:21
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
РИА Новости 24 августа в 20:21
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
ТАСС вчера в 23:30
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
В конце прошлой недели издание Ura.ru сообщило, что в Нижнем Тагиле шестеро хирургов Центральной городской больницы № 1 и трое врачей из Демидовской больницы написали заявления об увольнении.
РБК 13:33
Происшествия
Норвежские геологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
Норвежский фонд геолого-физических исследований (NORSAR) обновил информацию по событиям 8 августа, когда на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв с последующим возгоранием.
РБК 13:39
Политика
В Кремле оценили возможность возвращения России в G8
Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров, говоря о возможном возвращении формата «Большой восьмёрки», заявил, что жизнь уже «ушла далеко вперёд».
REGNUM 06:56
Шоу-бизнес
Наталья Водянова поделилась фото с сестрой и старшими детьми
Кристину даже иногда путают с дочерью модели. А недавно Наталья Водянова с гордостью вышла в свет вместе с младшей сестрой.
Летидор 08:53
Космос
На техобслуживание выведены два спутника «Глонасс»
Спутник «Глонасс-М» под номером 742, запущенный на орбиту в 2011 году, направлен на техническое обслуживание, сообщает информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш (Роскосмос).
Взгляд.ру 05:22
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Наука
Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль
Российская газета 00:42
Происшествия
Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова
37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК 10:30
Футбол
Урал — Сочи 3:1
"Урал" одержал победу над "Сочи" на домашнем поле в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 12:53
Происшествия
Молодожёны погибли в аварии через несколько минут после свадьбы
В американском штате Техас молодые супруги попали в смертельное ДТП через несколько минут после церемонии бракосочетания.
Общественная служба новостей 11:50
Политика
Макрон анонсировал саммит в нормандском формате в сентябре
Саммит в нормандском формате планируется провести в сентябре.
Российская газета 13:12
Кино
Вышел тизер новых «Звездных войн»
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Происшествия
Зампрокурора из Чечни объяснил происхождение изъятого у него порошка
Комментируя инцидент, брат Дениса Хучиева — Муслим Хучиев, который является председателем правительства Чечни, сообщил, что найденный порошок — лекарство от урологического заболевания для их отца.
REGNUM 12:45
Политика
Путин попросил врио Башкирии обратить особое внимание на рождаемость
В свою очередь, глава государства попросил врио губернатора Башкирии: «Все-таки обратите на рождаемость особое внимание».
REGNUM 08:15
Происшествия
Блогер из Краснодара умерла после ДТП на Бали
Популярная блогер из Краснодара Олеся Сацункевич умерла в больнице в Москве после ДТП с мотоциклом, произошедшем на Бали, говорится на ее странице в Instagram.
ТАСС 05:49
Шоу-бизнес
Божена Рынска заплатит 3 миллиона за ребенка от Малашенко
Светская львица, которая объявила о скором появлении дочки от покойного супруга, заплатит за все услуги около 3 миллионов рублей.
ТВ Центр 13:07
Единоборства
Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка
Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.
Южноуральская панорама 24 августа в 16:10
Происшествия
Советник главы ОАК обвинил «Аэрофлот» в дискредитации SSJ100
Советник генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по науке и технологиям Борис Алешин в ходе выступления на Евразийском аэрокосмическом конгрессе раскритиковал «Аэрофлот» за дискредитацию самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) после катастрофы, которая произошла в Шереметьево 5 мая.
РБК 12:04
Экономика
«Почта России» просит 85 млрд рублей из бюджета на перепрофилирование
"Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 млрд рублей чтобы изменить функционал отделений в населенных пунктах, где проживают менее 20 тысяч человек.
Газета.Ru 09:00
Армия и оружие
Китай призвал США прекратить провоцировать новую гонку вооружений
Китайское правительство призвало Соединённые Штаты выполнять обязательства в рамках международного режима ограничения вооружений и перестать провоцировать новую гонку вооружений, заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.
Парламентская газета 04:39
Политика
В Абхазии ответили на заявление Тбилиси о выборах
Выборы президента Абхазии соответствуют всем правовым и демократическим нормам и стандартам, проходят в строгом соответствии с законодательством, заявил РИА Новости абхазский министр иностранных дел Даур Кове, комментируя заявление Тбилиси.
РИА Новости вчера в 09:12
Шоу-бизнес
Ксения Раппопорт развелась с мужем
Актриса Ксения Раппопорт развелась с ресторатором Дмитрием Борисовым, передает "Стархит" со ссылкой на источник в окружении пары.
Газета.Ru 06:36