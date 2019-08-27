Энергетика
MoneyTimes.RuРосстат отметил снижение цен на бензин от производителей в июле
«В июле, если сравнивать с июнем, цены производителей на бензин автомобильный в среднем упали на 0,8%. В десяти регионах РФ бензин подешевел - от 0,1% в Омской области до 5% в Оренбургской области», - приводит РИА Новости сообщение Росстата.
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Фигуристка Медведева стала послом сборной России на летних ОИ-2020
Двукратный серебряный призёр Олимпиады российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Играх 2020 года в Токио.
RT на русском 04:16
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Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
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РИА Новости вчера в 13:27
Экономика
Путин назвал «медленным» рост реальных доходов россиян
Во время совещания по экономическим вопросам глава РФ Владимир Путин заявил, что у него вызывает беспокойство ситуация медленного роста реальных доходов жителей страны.
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Николай Должанский из «Дома-2» проиграл жену в карты и был избит
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Экономика
В Минфине рассказали об изменении системы пенсионных накоплений
Новая система пенсионных накоплений не будет называться "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК), рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Российская газета 06:12
Политика
Парубий обвинил правоохранителей во вмешательстве в работу Рады
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РИА Новости 06:10
Политика
В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Происшествия
Против Абызова возбуждено новое уголовное дело
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
RT на русском 05:59
Футбол
Зидан по-прежнему надеется на трансфер Погба
Советский спорт 05:38
Происшествия
В Дагестане в ДТП с пассажирской «Газелью» погибли два человека
Два человека погибли, восемь пострадали в результате ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по республике.
ТАСС 04:22
Общество
Несколько улиц Владивостока остались без света из-за ливней
Несколько улиц Владивостока, где расположены многоэтажные дома, остались без света из-за аварийного отключения двух подстанций в результате ливней, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
РИА Новости 01:43
Здоровье
В Кремле следят за ситуацией с увольнением хирургов Нижнего Тагила
В Кремле наблюдают за ситуацией с увольнением хирургов из центральной больницы Нижнего Тагила.
REGNUM вчера в 07:06
Политика
ГИБДД объяснила отказ штрафовать Путина за езду без шлема на мотоцикле
Управление МВД по Севастополю, рассмотрев обращение юриста Максима Чихунова от 12 августа, отказалось оштрафовать президента Владимира Путина за езду без шлема на мотоцикле 10 августа.
Ведомости 05:48
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Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
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Киберспорт
Первый эпизод DLC «Судьба Атлантиды» для Assassin’s Creed Odyssey раздают бесплатно
3DNews 03:01
Культура
Петру Мамонову успешно сделали операцию
Актёр и музыкант Пётр Мамонов, который был госпитализирован в Москве 24 августа из-за инфаркта миокарда, перенёс операцию, его состояние хорошее.
RT на русском вчера в 07:34
Экономика
В Минфине объяснили резкий рост запасов золота в Промсвязьбанке
Рост запасов золота в Промсвязьбанке (ПСБ) связан с поисками банком рыночной ниши для работы, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Интерфакс 05:20
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» пристыковался к МКС со второй попытки
Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-14» во вторник, 27 августа, в 6 утра по московскому времени пристыковался к стыковочному узлу модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС), сообщил «Роскосмос».
Ведомости 03:30
Армия и оружие
Серийное производство беспилотников «Охотник» начнется после 2024 года
Серийное производство тяжелых ударных беспилотников "Охотник" начнется в России после 2024 года, сейчас проходят успешные испытания машины, сообщил РИА Новости во вторник в первый день работы МАКС-2019 вице-премьер РФ Юрий Борисов.
РИА Новости 03:27
Армия и оружие
ВМФ РФ получит морскую версию беспилотника «Альтиус»
Военное обозрение 03:29
Интернет
В Instagram разрабатывают новый мессенджер Threads
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Политика
«Приведёт к расколу»: депутаты Татарии о дате Великого стояния на Угре
Депутаты Госсовета Татарии, обсудив на заседании двух комитетов вопрос о памятной дате 11 ноября — Дне окончания Великого стояния на реке Угре, решили не поддерживать инициативу, заявив, что её установление «приведёт к расколу многонационального общества страны».
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На ярмарке в Брянске коров нарядили в форму красноармейцев
На ежегодной ярмарке в Брянске разразился скандал — племенных коров облачили в форму красноармейцев.
Вести.Ru 04:23
Политика
Работавший с Ельциным и Тэтчер британский политтехнолог скончался
Британский политтехнолог Тим Белл, который участвовал в предвыборных кампаниях Маргарет Тэтчер и Бориса Ельцина, скончался на 78-м году жизни.
iReactor вчера в 18:17
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Доктор Мясников пояснил, почему россияне такие толстые
«Пока есть такое предложение, богатое быстроусваиваемыми сахарами, легкоусваивающимися жирами, трансжирами, все это калорийное и так далее — так и будет», — пояснил врач.
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