Экономика
Росстат отчитался о росте реальных доходов россиян на 1,4% в октябре
Росстат отчитался о росте реальных доходов россиян на 1,4% в октябреМосковский Комсомолец11:19
Реальные доходы граждан Российской Федерации в октябре текущего года увеличились на 1,4% в годовом выражении после снижения на 2,5% по уточнённой оценке в сентябре и на 0,9% в августе, сообщила во вторник, 20 ноября, Федеральная служба государственной статистики России (Росстат).
Московский Комсомолец11:19
с чего всё началось
Реальные располагаемые доходы (за вычетом обязательных платежей и с поправкой на инфляцию) населения России выросли в октябре на 1,4 процента в годовом выражении, следует из материалов Росстата, опубликованных на сайте ведомства.Lenta.ru10:43
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