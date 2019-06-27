Энергетика
Росстат отчитался о росте потребительских цен на бензин в маеРБК 09:36
Цены производителей на бензин в мае выросли на 17,5%, тогда как потребительские цены за месяц в среднем поднялись на 0,3%, говорится в поступившем в РБК сообщении Росстата. В среднем по России в мае потребительские цены на бензин были в 2,3 раза выше цен производителей.
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