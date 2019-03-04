Росстат отчитался о росте инвестиций в основной капитал РоссииГазета.Ru 08:22

В прошлом году инвестиции в основной капитал России выросли на 4,3% по сравнению с 2017 годом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный доклад Росстата.

Росстат отчитался о росте инвестиций в основной капитал России

Политика Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу Лидер оппозиции Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу. Об этом он написал в своем Twitter.

Общество Джефф Безос снова возглавил рейтинг богатейших людей по версии Forbes Глава компании Amazon Джефф Безос второй год подряд возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes.

Политика Трамп продлил санкции против России Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные Соединенными Штатами из-за ситуации на Украине.

Происшествия Самолет, летевший из Пекина в Лос-Анджелес, экстренно сел на Чукотке Самолёт авиакомпании Air China рейсом Пекин-Лос-Анджелес экстренно сел в Анадыре на Чукотке из-за срабатывания сигнализации о пожаре в багажном отсеке, пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов, сообщили РИА Новости в Росавиации.

Футбол Защитник «Зенита» Ракицкий не вызван в сборную Украины Защитник петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий не вызван в сборную Украины, сообщает "Советский спорт".

Хоккей СКА в овертайме обыграл «Спартак» и сравнял счет в серии Петербургский СКА в овертайме переиграл московский "Спартак" в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина, сообщает "Советский спорт".

Политика Посол Яковенко назвал три основные проблемы «Дела Скрипалей» Посол Российской Федерации в Лондоне Александр Яковенко рассказал, что есть три основные проблемы, которые мешают пролить свет на историю с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и его дочери Юлии в английском городе Солсбери в марте 2018 года.

Политика Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД Российский лидер Владимир Путин подписал указ о том, что Россия приостанавливает выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключённого между СССР и Соединёнными Штатами.

Экономика OCCRP рассказал о созданной «Тройкой диалог» сети офшорных компаний Инвестиционный банк «Тройка диалог» под руководством Рубена Варданяна создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, через которую выводились деньги из России, в том числе с использованием «криминальных схем».

Происшествия Кокорин получил ожоги после лечения колена в СИЗО Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получил ожоги во время лечебных процедур, которые проводили ему в СИЗО "Бутырка".

Хоккей «Торпедо» во втором овертайме сломило сопротивление «Барыса» Хозяева льда добились победы во втором овертайме со счетом 5:4. Автором победного гола стал Владимир Галузин.

Экономика Госдума рассмотрит законопроект о доплатах сверх прожиточного минимума Авторы документа предложили исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) пенсии и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте.

Музыка Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт, о смерти которого стало известно 4 марта, покончил с собой.

Наука Сбылось «пророчество Нострадамуса» на 2019 год: ждать ли мировой войны В конце прошлого года британский таблоид dailystar.co.uk опубликовал «предсказания Нострадамуса», которые, по мнению журналистов, должны сбыться в 2019 году.

Общество Ученые выяснили, какие бабушки приносят больше пользы Ученые выяснили, сколько пользы приносят бабушки человека и разных видов животных.

Спорт Юстина Ковальчик: «Я за полную отмену терапевтических исключений» Польская лыжница Юстина Ковальчик считает необходимым отменить терапевтические исключения, позволяющие спортсменам принимать запрещенные препараты по медицинским показаниям.

Политика СБУ признала, что установила прослушку возле офиса Зеленского Служба безопасности Украины (СБУ) признала, что установила прослушку возле офиса кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского, но заявила, что эти меры не связаны ни с одним из кандидатов на пост главы государства.

Политика Преемницу Меркель осудили за шутку о туалетах для «нейтрального пола» Председателя входящего в правящую коалицию немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр раскритиковали за шутку о туалетах для людей «нейтрального пола».

Транспорт В России предложили штрафовать за проезд под знаком экологической зоны Отмечается, что к октябрю МВД и Минтранс разработают поправки к КоАП по введению нового штрафа за проезд под знаком, которым обозначается экологически чистая зона.

Баскетбол «Химки» в овертайме одолели ЦСКА «Химки» нанесли поражение ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Наука Ученые сравнили человечество с лягушкой в кипятке Ученые сравнивают этот процесс с распространенной в научных кругах байкой о лягушке в кипятке.