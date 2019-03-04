Экономика

Росстат отчитался о росте инвестиций в основной капитал РоссииГазета.Ru 08:22

В прошлом году инвестиции в основной капитал России выросли на 4,3% по сравнению с 2017 годом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный доклад Росстата.
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Росстат отчитался о росте инвестиций в основной капитал России

Газета.Ru08:22

Росстат заявил, что инвестиции в основной капитал в РФ в 2018 году выросли на 4,3%

Интерфакс08:41

Инвестиции в основной капитал в России в 2018 году выросли на 4,3%

ТАСС08:36

Досчеты Росстата ускорили рост инвестиций вдвое

Ведомости16:51

Инвестиции в экономику СКФО в 2018г выросли на 2,4%

Интерфакс - Россия09:15

Посол Люксембурга заявил о росте инвестиций в Россию

РИА Новости04:58

Здоровью добавят капитала

Российская газета03:28
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 23:09, Ашберн
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В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать цветы на 8 марта

Роспотребнадзор посоветовал россиянам выбирать цветы с полураскрытыми бутонами на 8 марта. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 22:43
Происшествия

Отец Децла рассказал о врождённом заболевании сына

«Известно несколько спортсменов, которые умерли прямо на тренировке, а на вскрытии обнаружили это врожденное заболевание сердца», — цитирует РИА Новости Александра Толмацкого.
Обновлено в 20:16
Экономика

В России предложили установить минимальную цену на пиво

По данным ритейлеров, сегодня минимальная цена бутылки пива 0,5 л в магазинах составляет 30 рублей, средняя — 50–60 рублей.
Обновлено в 17:56
Политика

Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort озвучил условия для сохранения газового транзита через Украину.
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Экономика

OCCRP рассказал о созданной «Тройкой диалог» сети офшорных компаний

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Обновлено в 14:36
Политика

Трамп намерен лишить Индию и Турцию торговых льгот

Президент США Дональд Трамп намерен отменить льготные режимы в торговле с Индией и Турцией, соответствующие уведомления он направил в конгресс.
Обновлено в 22:03
Политика

В США заявили, что разочарованы ответом Москвы по ДРСМД

С пятого по восьмое марта заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по контролю над вооружениями и международной безопасности намерен обсуждать ДРСМД в Лондоне – с членами британского правительства, сообщает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 22:19
Политика

NYT: АНБ отключило систему анализа перехвата звонков в США

Агентство национальной безопасности (АНБ) США отключило систему анализа перехвата звонков и SMS-сообщений внутри страны.
Обновлено в 22:35
Авто

AliExpress будет продавать автомобили в России

Китайская торговая площадка AliExpress запускает в России онлайн-продажу автомобилей.
Обновлено в 21:52
Здоровье

Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание помощи

Речь идет о штрафе за оказание медицинской помощи не по утвержденным рекомендациям.
Обновлено в 18:25
Наука

Ученые нашли неожиданную пользу в ожирении

Просто ожирение повышало шанс на выживание на 46 процентов, а если человек имел немного лишнего веса, то на 15.
Обновлено в 22:05
Экономика

У россиян нашли зарубежные счета в 58 странах

По словам заместителя главы ФНС Алексея Оверчука, раньше необходимо было делать запрос в компетентный орган иностранной юрисдикции, теперь же информация о наличии счета у налогоплательщика поступает автоматически.
Обновлено в 17:42
Кино

Умер звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри

Американский актер Люк Перри, известный по ролям в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» и «Ривердэйл», умер в возрасте 52 лет.
Обновлено в 13:22
Происшествия

Школьницу поймали на вымогательстве интимных снимков у одноклассниц

Полиция американского города Чиро задержала 15-летнюю девушку, заставлявшую одноклассниц слать ей интимные снимки.
Обновлено в 22:00
Политика

Китай намерен продолжить активно бороться с коррупцией

Премьер Китая Ли Кэцян в ходе выступления с докладом на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей заявил, что КНР планирует в 2019 году активно бороться с коррупцией.
Обновлено в 23:00
Политика

Хиллари Клинтон не намерена баллотироваться в президенты в 2020 году

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что не планирует баллотироваться на пост президента США в 2020 году.
Обновлено в 21:47
Космос

Небывалое спокойствие на Солнце удивило астрономов

Как отмечают специалисты, это стало сюрпризом: ранее на первые месяцы 2019 года прогнозировалось увеличение солнечной активности.
Обновлено в 19:44
Общество

Безос возглавил рейтинг богатейших людей по версии Forbes

Обновлено в 22:38
Здоровье

С российского рынка будет изъят третий препарат с фенспиридом

14 февраля Росздравнадзор отозвал с российского рынка «Эреспал», который назначают, в частности, при гриппе и бронхите.
Обновлено в 16:38
Общество

Определены лучшие достопримечательности мира

Обновлено в 22:09
Политика

Итоги выборов мэра Челябинска оспорят в областном суде

В Челябинске «Яблоко» требует признать решения городской думы об утверждении положения о конкурсе на пост главы города, о проведении конкурса и об избрании мэра недействительными.
Обновлено в 23:01
Общество

РАН лишится части новосибирского Академгородка

Отделение управляло 378 объектами Академгородка со времен развала СССР и до 2013 года получало федеральные деньги на их содержание, рассказал РБК председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон.
Обновлено в 22:00
Экономика

СМИ узнали размер залога за освобождение экс-главы концерна Nissan

Сумма залога для освобождения экс-главы концерна Nissan Карлоса Гона составила 1 миллиард иен (около 9 миллионов долларов), передает утром во вторник агентство Киодо.
Обновлено в 22:57
Происшествия

Кокорин получил ожоги после лечения колена в СИЗО

Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получил ожоги во время лечебных процедур, которые проводили ему в СИЗО "Бутырка".
Обновлено в 11:17
Происшествия

Крупный пожар на складе с древесиной в Казани ликвидирован

Обновлено в 20:48
Происшествия

В Приамурье скончался избитый отчимом годовалый малыш

Годовалый мальчик, который находился в состоянии комы после жестокого избиения отчимом, скончался в больнице Белогорска.
Обновлено в 20:51
Политика

Россия зафиксировала очередные кибератаки на свои IP-адреса из США

Несколько дней назад на российские IP-адреса было зафиксировано около трех миллионов кибератак.
Обновлено в 22:57
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Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой

Обновлено в 07:44
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Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу. Об этом он написал в своем Twitter.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие

СМИ заметили на учениях китайской армии макет танка Т-90

На китайском военном полигоне был замечен макет танка Т-90, который применяли на учениях.
Обновлено в 19:14
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