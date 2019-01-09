Энергетика
Росстат отчитался о росте цен на бензин с начала года
Росстат отчитался о росте цен на бензин с начала годаФАН08:34
Цена на автомобильный бензин в России выросла на 0,3% в период с 1 по 9 января, дизельное топливо прибавило в цене 0,7% за тот же период.
ФАН08:34
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 17:21, Ашберн
Политика
Парламент Македонии одобрил переименование страны в Северную Македонию
Главы МИД Македонии и Греции 17 июня во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики.
Обновлено в 13:10
Армия и оружие
Сирийские ПВО сбили несколько ракет над западными районами Дамаска
Обновлено в 17:05
Космос
Опубликовано видео посадки китайского зонда на обратной стороне Луны
Станция "Чанъэ-4" впервые совершила мягкую посадку на обратной стороне Луны 3 января 2019 года.
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Дагестане убили боевиков, напавших на сотрудников ДПС
Около 18:00 на участке Кизилюрт — Махачкала федеральной автотрассы "Кавказ" группа неизвестных, передвигавшихся на автомобиле ВАЗ 2107, напала на сотрудников ДПС.
Обновлено в 12:24
Общество
В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами
На прилавках российских магазинов появились куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо привычных по десять.
Обновлено вчера в 17:20
Кино
Кинокритики выбрали лучшие фильм и режиссера 2018 года
Обновлено в 17:04
Спорт
Биатлонист Логинов одержал первую личную победу в Кубке мира
Обновлено в 10:07
Спорт
Фуркад назвал позором победу Логинова на Кубке мира
Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал победу россиянина Александра Логинова в спринте на этапе Кубка мира-2018/2019 в немецком Оберхофе.
Обновлено в 12:06
Энергетика
Новак рассказал о росте цен на бензин в 2019 году
По словам Новака, резкий рост цен на бензин в январе этого года был разовым. Министр связал его с повышением НДС.
Обновлено в 14:17
Спорт
Колобков: WADA признало работу РУСАДА отвечающей всем требованиям
«20 декабря WADA завершило мониторинг работы РУСАДА и признало её положительной и отвечающей всем требованиям», — заявил Колобков.
Обновлено вчера в 11:22
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с серией спутников Iridium Next
Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с серией из десяти телекоммуникационных спутников Iridium NEXT, сообщатеся 11 января на официальном сайте компании.
Обновлено в 11:09
Политика
Россия нацелена на расширение сотрудничества с Белоруссией
Официальный представитель МИД России подтвердила, что по всем конкретным вопросам, которые упомянул Лукашенко, а это поставки сельхозпродукции, налоговый маневр, автомобильные перевозки и многое другое, ведутся переговоры по линии конкретных министерств и ведомств двух стран.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Заснеженная крыша торгового павильона рухнула на людей в Харькове
Аналогичное происшествие сегодня было зафиксировано в ДНР: в Авдеевке рухнула крыша торгового павильона, не выдержав массы снежного покрова.
Обновлено в 16:23
Армия и оружие
США решили отправить военные корабли в Арктику
Глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что Вашингтон летом отправит в Арктику военные корабли.
Обновлено в 08:58
Гаджеты
Apple выпустит три новые модели iPhone в 2019 году
Компания Apple планирует выпустить осенью 2019 года три новые модели iPhone несмотря на плохие продажи последних смартфонов, передают «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal.
Обновлено в 07:21
Политика
Трамп решил не вводить режим ЧП в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время не намерен вводить режим чрезвычайной ситуации в стране.
Обновлено в 15:41
Происшествия
Подозреваемого в сообщении о минировании Павелецкого вокзала задержали
Полиция задержала подозреваемого, который «из хулиганских побуждений» сообщил о минировании Павелецкого вокзала в Москве.
Обновлено в 15:44
Политика
Белорусов призвали доказать свои амбиции на независимость
Белорусский президент Александр Лукашенко 11 января заявил, что гражданам его страны предстоит доказать, что они достойны жить в независимом государстве.
Обновлено в 14:40
Общество
На птицефабрике объяснили появление «девятка» яиц
Обновлено в 03:31
Гаджеты
Компания Apple может заняться производством одежды
Обновлено в 13:26
Политика
ЦИК отказал в регистрации двум претендентам на пост президента Украины
"Рассмотрев представленные документы, комиссия установила их несоответствие требованиям избирательного закона и отказала Велидченко и Фаренюк в регистрации кандидатами на пост президента Украины", - сообщается на официальной странице ЦИК в Facebook.
Обновлено в 16:20
Общество
В Госдуме предлагают приравнять системы нагревания табака к сигаретам
По словам Чернышова, в альтернативных сигаретам устройствах от ведущих табачных компаний действительно не горит табак, однако выделяются химические вещества, которые образуются в результате курения, как и в обычных сигаретах.
Обновлено вчера в 23:34
Культура
Netflix приобрел права на российский сериал «Лучше, чем люди»
Крупнейший американский онлайн-кинотеатр Netflix приобрел права на показ российского сериала "Лучше, чем люди".
Обновлено в 08:39
Политика
Украина отказалась выдать России члена «Правого сектора»
Имени члена «Правого сектора» Сарган не называет, но поясняет, что в России он привлекается к уголовной ответственности «за участие в войне за независимость Украины».
Обновлено в 16:13
Происшествия
В России могут запретить пластиковые окна
Обновлено в 08:59
Наука
Северный магнитный полюс смещается с аномальной скоростью
Обновлено в 01:42
Спорт
Логинов пожал руки Й. Бё и Самуэльссону на церемонии награждения
Российский биатлонист Александр Логинов, ставший победителем спринта на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия), пожал руки норвежцу Йоханнесу Бё и шведу Себастиану Самуэльссону во время церемонии награждения.
Обновлено в 10:12
Политика
В МИД прокомментировали ситуацию вокруг мирного договора с Японией
Для переговоров нужна рабочая атмосфера Захарова напомнила, в праздничные дни в МИД России были вынуждены пригласить посла Японии на фоне большого количества заявлении от японской стороны по мирному договору.
Обновлено в 13:00
Хоккей
Московское «Динамо» обыграло «Ак Барс» в матче КХЛ
Обновлено в 14:03
Политика
NASA уведомила «Роскосмос» об отмене приглашения Рогозина в США
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) официально уведомило «Роскосмос» о том, что приглашение главы госкорпорации Дмитрия Рогозина в Соединённые Штаты пришлось отменить.
Обновлено в 10:54