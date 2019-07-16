Экономика
В России выросли показатели промышленного производстваREGNUM вчера в 22:06
Индекс промышленного производства в России за первые полгода вырос, сообщили в пресс-службе Росстата.
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Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске
Двум гражданам РФ - сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ.
Обновлено в 02:35
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Евросоюз призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Европейского союза призвал Москву признать свою вину за атаку в Донбассе на Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, произошедшую в июле 2014 года, в результате которой погибли 298 человек.
Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие
Министр обороны Литвы призвал США разместить ПВО в Прибалтике
Обновлено вчера в 21:31
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе
Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Экономика
Российские пенсионеры отказались копить на старость
Обновлено вчера в 08:54
Армия и оружие
Военное снаряжение от Запада на Украине пылится в контейнерах, — министр обороны Канады
Как оказалось, значительная часть военного оборудования и снаряжения, которое Украина получила от Запада в качестве «помощи», до сих пор не используется.
Обновлено в 02:00
Экономика
Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие
Немецкие СМИ призвали Запад дать отпор «российской агрессии»
В информационном агентстве Frankfurter Allgemeine, издаваемом в Германии, заявили, что Западу необходимо ответить на «агрессию со стороны РФ», так как та не планирует отказываться от новейших ракет.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Около 40 детей отравились в детском лагере в Крыму
Обновлено вчера в 17:15
Кино
«Игра престолов» побила рекорд по количеству номинаций на «Эмми»
Сын Алибасова сравнил отравление отца со сценой из «Игры престолов» Без внимания не остались и другие громкие проекты этого года: заслуженные номинации на «Эмми» получили «Чернобыль», «Острые предметы», «Поза», «Убивая Еву» и другие полюбившиеся зрителям и критикам сериалы.
Обновлено вчера в 12:49
Футбол
ПСВ назвал цену Гастона Перейро, которым интересуется «Спартак»
"Спартак" пока не сделал официального предложения вице-чемпионам Голландии, но активно интересуется Перейро.
Обновлено в 01:28
Спорт
Загитова открутила крышку бутылки лезвием конька
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова еще раз приняла участие в популярном в интернете челлендже, суть которого заключается в том, что нужно открыть крышку от бутылки ногой.
Обновлено вчера в 18:01
Политика
Володин предложил изменить Конституцию и расширить полномочия Госдумы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил внести в Конституцию поправки, которые расширят полномочия парламента; об этом он рассуждает в статье, опубликованной в среду в "Парламентской газете".
Обновлено в 02:31
ЖКХ
В России может измениться схема оплаты за вывоз мусора
В России собираются изменить схему оплаты за вывоз мусора. На данный момент рассматривается новый способ расчёта стоимости.
Обновлено вчера в 08:05
Космос
«Протон-М» отправили в космос с заклеенной трещиной
Причиной переноса запуска ракеты-носителя «Протон-М» c космической астрофизической обсерваторией «Спектр-РГ» стали неполадки на трубопроводе наддува бака.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Источник сообщил о задержании главы астраханского минстроя
По словам собеседника журналистов, задержание связано с темой аварийного жилья, передает ТАСС.
Обновлено в 02:32
Футбол
Краневиттер заявил, что хочет уйти из «Зенита»
Аргентинский полузащитник петербургского «Зенита» Матиас Краневиттер заявил, что хочет сменить клуб до конца летнего трансферного окна.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
Россиянина приговорили за убийство в Мексике к 37 годам тюрьмы
Гражданин России Алексей Макеев, обвиненный в Мексике в убийстве, приговорен судом к 37,5 года тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего порядка 22 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 18:30
Финансы
Экономист назвал «самый плохой день» для рубля
Самым плохим днем для российской валюты может стать следующая пятница — 26 июля, об этом «Российской газете» рассказал эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
Обновлено в 01:42
Общество
Полиция Британии борется с фиктивными однополыми браками
Полиция Великобритании с 2018 года начала усиленную борьбу с фиктивными однополыми браками.
Обновлено в 00:57
Общество
Госдума запретила передачу коллекторам долгов по ЖКХ
В марте вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выступила с инициативой запретить передавать сведения о долгах российских граждан за услуги ЖКХ коллекторам.
Обновлено вчера в 09:28
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Общество
75 лет назад по улицам Москвы провели колонны пленных немцев
75 лет назад сотрудники НКВД и бойцы Красной армии провели по улицам и проспектам Москвы колонны пленных немцев, захваченных в процессе освобождения Белоруссии.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие
Зеленский скорректировал действия армии на случай военного положения
Президент Владимир Зеленский внес изменения в порядок прохождения военной службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) на случай введения военного положения (ВП).
Обновлено в 02:55
Происшествия
Гидросамолет разбился в Канаде, трое человек погибли
Как сообщает телеканал CTV, одномоторный гидросамолет, на борту которого находились семь человек, потерпел крушение в районе озера Мистатин в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.
Обновлено вчера в 16:15
Политика
В ОБСЕ призвали Киев освободить Вышинского
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выступает за немедленное освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщил агентству представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.
Обновлено в 02:04
Происшествия
В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов
В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.
Обновлено вчера в 10:31
Общество
Лунное затмение засняли жители Челябинской области
Обновлено в 00:12