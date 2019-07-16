Экономика
Росстат отчитался о резком ускорении роста промышленности в июнеРБК вчера в 12:10
В секторе обрабатывающей промышленности в июне рост ускорился до 3,4% после падения на 1% в мае. За первые шесть месяцев года обрабатывающие производства показали прирост в 1,9%. Минэкономразвития связало ускорение промышленности именно «с улучшением ситуации в обрабатывающих отраслях».
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Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Обновлено в 03:41
Гаджеты
Фанатам «Барселоны» предложили смартфон Oppo Reno FC Barcelona
В ходе мероприятия был представлен смартфон Oppo Reno FC Barcelona, который получил градиентный окрас задней панели в традиционных цветах данного футбольного клуба.
Обновлено в 01:07
Происшествия
Россиянина приговорили за убийство в Мексике к 37 годам тюрьмы
Гражданин России Алексей Макеев, обвиненный в Мексике в убийстве, приговорен судом к 37,5 года тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего порядка 22 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 18:30
Политика
В Малайзии разочарованы ходом расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад разочарован ходом расследования дела о крушении в Донбассе Boeing 777, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
Обновлено в 04:06
Политика
Трамп запретил продавать Турции истребители F-35
Первые военно-транспортные самолеты с деталями ЗРК прибыли в Турцию 12 июля.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
СКР выясняет причины массового отравления детей в Крыму
Обновлено в 01:53
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Хоккей
Выступивший против российских властей хоккеист НХЛ ответил на критику
Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров отреагировал на критику из России.
Обновлено в 03:54
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Авто
Компания Porsche пригласила публику испытать систему holoride
Фирма Porsche решила напомнить публике об этой перспективной разработке и привезла образец на выставку Startup Autobahn Expo Day в родном Штутгарте.
Обновлено вчера в 10:28
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Здоровье
Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака
Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы, говорится на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:17
Космос
Ракета «Протон-М» улетела в космос с заклеенной трещиной
Ракета-носитель «Протон-М» стартовала в космос с трещиной, сообщил источник.
Обновлено вчера в 23:11
Шоу-бизнес
Тарзан взбудоражил поклонниц откровенным снимком в красных плавках
Певец, актер и самый популярный стриптизер России Сергей Глушко, более известный как Тарзан, опубликовал на своей странице в Instagram откровенное фото в красных плавках.
Обновлено в 01:34
Армия и оружие
«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17
Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Происшествия
В Росгвардии объяснили право не представляться и досматривать телефон
В Росгвардии объяснили заявление о том, что их сотрудники не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину.
Обновлено вчера в 19:59
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
Обновлено вчера в 07:36
Политика
Минск и Москва согласовали концепцию развития интеграции двух стран
Белоруссия и Россия в рамках межправительственной рабочей группы согласовали основные направления развития интеграционных процессов в рамках Союзного государства.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе
Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Футбол
Де Лигт прибыл на медосмотр для «Ювентуса»
Обновлено в 02:44
Экономика
Билла Гейтса подвинули в рейтинге богатейших людей мира
Самый богатый человек Франции, миллиардер Бернар Арно, владеющий модным домом Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), поднялся на вторую строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg, потеснив на третье место основателя Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено в 04:19
Экономика
Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
Музыка
Киркоров матом послал Бузову спеть дуэтом с Басковым
Послав Бузову матом, поп-король предложил ей идти с такими композициями к его «закадычному дружку» Николая Баскову.
Обновлено вчера в 10:36
Политика
ВЦИОМ: больше двух третей россиян хорошо относятся к Украине
Больше двух третей россиян (68%) хорошо относятся к Украине (12% — очень хорошо), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опрос ВЦИОМа.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции
Сотрудник аэропорта напал на россиян, который отдыхали в греческих Салониках, передает РЕН.
Обновлено в 03:37
Происшествия
В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53