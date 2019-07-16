Экономика

Росстат отчитался о резком ускорении роста промышленности в июнеРБК вчера в 12:10

В секторе обрабатывающей промышленности в июне рост ускорился до 3,4% после падения на 1% в мае. За первые шесть месяцев года обрабатывающие производства показали прирост в 1,9%. Минэкономразвития связало ускорение промышленности именно «с улучшением ситуации в обрабатывающих отраслях».
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Промышленность оторвалась от реальности

Коммерсантъвчера в 16:41

Промышленность продемонстрировала неожиданно стремительный рост

Ведомостивчера в 16:33

Эксперты отметили несоответствие данных о росте промпроизводства с показателями отдельных сфер экономики

Интерфаксвчера в 11:40

Росстат отчитался о резком ускорении роста промышленности в июне

РБКвчера в 12:10

МЭР объяснило неожиданный рывок промпроизводства в июне

ПРАЙМвчера в 12:54

МЭР объяснило рост промышленного производства

Rambler News Serviceвчера в 12:45

Рост промпроизводства в России ускорился в 3,7 раза

Вести.Финансвчера в 09:26
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 04:31, Вашингтон
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Обновлено в 03:41
Гаджеты

Фанатам «Барселоны» предложили смартфон Oppo Reno FC Barcelona

В ходе мероприятия был представлен смартфон Oppo Reno FC Barcelona, который получил градиентный окрас задней панели в традиционных цветах данного футбольного клуба.
Обновлено в 01:07
Происшествия

Россиянина приговорили за убийство в Мексике к 37 годам тюрьмы

Гражданин России Алексей Макеев, обвиненный в Мексике в убийстве, приговорен судом к 37,5 года тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего порядка 22 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 18:30
Политика

В Малайзии разочарованы ходом расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад разочарован ходом расследования дела о крушении в Донбассе Boeing 777, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
Обновлено в 04:06
Политика

Трамп запретил продавать Турции истребители F-35

Первые военно-транспортные самолеты с деталями ЗРК прибыли в Турцию 12 июля.
Обновлено вчера в 17:45
Общество

Возбуждено дело о бесплатной раздаче земель на кладбищах Магнитогорска

Обновлено в 02:32
Происшествия

СКР выясняет причины массового отравления детей в Крыму

Обновлено в 01:53
Политика

Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Культура

Звезду сериала «Улицы разбитых фонарей» экстренно прооперировали

Обновлено в 03:01
Хоккей

Выступивший против российских властей хоккеист НХЛ ответил на критику

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров отреагировал на критику из России.
Обновлено в 03:54
Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Авто

Компания Porsche пригласила публику испытать систему holoride

Фирма Porsche решила напомнить публике об этой перспективной разработке и привезла образец на выставку Startup Autobahn Expo Day в родном Штутгарте.
Обновлено вчера в 10:28
Политика

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Здоровье

Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака

Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы, говорится на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:17
Космос

Ракета «Протон-М» улетела в космос с заклеенной трещиной

Ракета-носитель «Протон-М» стартовала в космос с трещиной, сообщил источник.
Обновлено вчера в 23:11
Шоу-бизнес

Тарзан взбудоражил поклонниц откровенным снимком в красных плавках

Певец, актер и самый популярный стриптизер России Сергей Глушко, более известный как Тарзан, опубликовал на своей странице в Instagram откровенное фото в красных плавках.
Обновлено в 01:34
Армия и оружие

Юрий Борисов: поставки С-500 в войска могут начаться уже в 2020 году

Обновлено в 03:03
Армия и оружие

«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17

Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Происшествия

В Росгвардии объяснили право не представляться и досматривать телефон

В Росгвардии объяснили заявление о том, что их сотрудники не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину.
Обновлено вчера в 19:59
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Экономика

Турецкие отели снизили цены для российских туристов

Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
Обновлено вчера в 07:36
Политика

Минск и Москва согласовали концепцию развития интеграции двух стран

Белоруссия и Россия в рамках межправительственной рабочей группы согласовали основные направления развития интеграционных процессов в рамках Союзного государства.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе

Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Футбол

Де Лигт прибыл на медосмотр для «Ювентуса»

Обновлено в 02:44
Экономика

Билла Гейтса подвинули в рейтинге богатейших людей мира

Самый богатый человек Франции, миллиардер Бернар Арно, владеющий модным домом Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), поднялся на вторую строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg, потеснив на третье место основателя Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено в 04:19
Экономика

Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
Музыка

Киркоров матом послал Бузову спеть дуэтом с Басковым

Послав Бузову матом, поп-король предложил ей идти с такими композициями к его «закадычному дружку» Николая Баскову.
Обновлено вчера в 10:36
Политика

ВЦИОМ: больше двух третей россиян хорошо относятся к Украине

Больше двух третей россиян (68%) хорошо относятся к Украине (12% — очень хорошо), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опрос ВЦИОМа.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия

Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции

Сотрудник аэропорта напал на россиян, который отдыхали в греческих Салониках, передает РЕН.
Обновлено в 03:37
Происшествия

В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов

Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
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