с чего всё началось

В секторе обрабатывающей промышленности в июне рост ускорился до 3,4% после падения на 1% в мае. За первые шесть месяцев года обрабатывающие производства показали прирост в 1,9%. Минэкономразвития связало ускорение промышленности именно «с улучшением ситуации в обрабатывающих отраслях».

Росстат отчитался о резком ускорении роста промышленности в июне

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Политика Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17 Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.

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Здоровье Уникальную детскую реанимацию создали в Подмосковье Высокотехнологичную детскую реанимацию, созданную на базе областного цента материнства и детства Наро-Фоминска, продемонстрировали российским журналистам.

Политика Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.

Происшествия На пропавшем малайзийском «Боинге» нашли неизвестный груз Французские следователи нашли данные о неизвестном грузе на борту малайзийского «Боинга», пропавшего в 2014 году, сообщает Le Parisien.

Политика В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимися под санкциями, в Россию.

Политика Названы приблизительные сроки снятия блокады с Крыма и Донбасса Украинский политолог спрогнозировал снятие Киевом экономической блокады с территорий Крыма и Донбасса.

Политика США изучают варианты мер против Турции за покупку С-400 США изучают варианты возможных мер против Турции за приобретение российских ЗРК С-400.

Происшествия В Канаде при крушении гидросамолёта погибли три человека В Канаде в результате крушения одномоторного гидросамолёта погибли три человека, ещё четверо пропали без вести.

Футбол «Спартак» ведёт переговоры по трансферу хавбека ПСВ Перейро По данным источника, московский клуб ведёт активные переговоры по трансферу хавбека.

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Происшествия В центре Москвы загорелась гостиница "Здание гостиницы загорелось на Мукомольном проезде, 4А, строение 1. В настоящее время из здания эвакуировано около 70 человек", - сказал собеседник агентства, не уточнив площадь возгорания.

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Энергетика Американские биржевые индексы поднялись Ростом американских биржевых индексов завершились торги 15 июля.

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Технологии Почти 50 % россиян устали от рекламных уведомлений на своем телефоне По итогам исследования, рекламные объявления занимают наибольшее число среди всплывающих уведомлений на экране телефона, так называемых «push-уведомлений».

Политика Встреча российских и грузинских парламентариев началась в Госдуме Встреча неформальной межпарламентской группы диалога Россия – Грузия началась в Госдуме.