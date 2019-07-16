с чего всё началось

В секторе обрабатывающей промышленности в июне рост ускорился до 3,4% после падения на 1% в мае. За первые шесть месяцев года обрабатывающие производства показали прирост в 1,9%. Минэкономразвития связало ускорение промышленности именно «с улучшением ситуации в обрабатывающих отраслях».

Росстат отчитался о резком ускорении роста промышленности в июне

Политика Володин раскрыл суть возможных изменений Конституции Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию.

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Политика Евросоюз призвал Россию признать ответственность за крушение MH17 Совет Европейского союза призвал Москву признать свою вину за атаку в Донбассе на Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, произошедшую в июле 2014 года, в результате которой погибли 298 человек.

Происшествия В Росгвардии объяснили право не представляться и досматривать телефон В Росгвардии объяснили заявление о том, что их сотрудники не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину.

Происшествия Два фигуранта дела полковника ФСБ Черкалина заочно арестованы Двух фигурантов дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина — бывших членов правления «Еврофинанс Моснарбанка» Владимира Столяренко и Александра Бондаренко — заочно арестовали и объявили в международный розыск.

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Шоу-бизнес Русские поддерживают челябинскую модель Ирину Шейк в Instagram у Гаги Одни требуют вернуть Бредли Купера Ирине Шейк, другие предлагают Гаге исполнить песню Аллегровой «Угонщица», а третьи пользуясь случаем передают приветы, продают свои вещи и даже делятся полезными советами.

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Общество В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбой Система представляет собой единый архив органов загсов России и должна давать гражданам возможность получать справки о браках, рождениях и смертях по месту жительства или пребывания.

Политика Лавров оценил перспективы отношений РФ и США В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Политика Председатель ХДС Крамп-Карренбауэр станет главой минобороны ФРГ Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в среду, 17 июля, будет назначена министром обороны ФРГ.

Футбол Краневиттер заявил, что хочет уйти из «Зенита» Аргентинский полузащитник петербургского «Зенита» Матиас Краневиттер заявил, что хочет сменить клуб до конца летнего трансферного окна.

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Общество Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клуба Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.

Экономика В России рекордно упали оптовые цены на сахар Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).