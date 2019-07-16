Экономика
Росстат отчитался о резком ускорении роста промышленности в июнеРБК вчера в 12:10
В секторе обрабатывающей промышленности в июне рост ускорился до 3,4% после падения на 1% в мае. За первые шесть месяцев года обрабатывающие производства показали прирост в 1,9%. Минэкономразвития связало ускорение промышленности именно «с улучшением ситуации в обрабатывающих отраслях».
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Происшествия
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе
Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Политика
В Кремле прокомментировали идею конфискации имущества коррупционеров
В Кремле пока не обсуждалась конфискация имущества коррупционеров, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:33
Политика
Зеленский потребовал отставки главы Николаевской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони.
Обновлено в 07:57
Транспорт
В Москве начали строительство семи станций Коммунарской линии метро
В Москве запустили строительство семи станций Коммунарской линии метро. Она пройдет от станции «Севастопольский проспект» до Троицка.
Обновлено в 09:23
Общество
Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах
"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
Обновлено в 06:19
Политика
Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе
Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Уголовное дело на задержавших Голунова полицейских не заведено
Против полицейских, задержавших в начале июня корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, не заведено уголовное дело, сообщил в среду адвокат журналиста Сергей Бадамшин.
Обновлено в 09:16
Политика
Кремль назвал дискуссионной статью Володина с поправками в Конституцию
В Кремле читали статью спикера Госдумы Вячеслава Володина в «Парламентской газете», в которой он предложил несколько поправок в российскую Конституцию, и считают ее темой для дискуссий.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке
Группа неизвестных открыла огонь по ресторану, в котором находились турецкие дипломаты, передаёт Haberturk.
Обновлено в 08:36
Политика
Московский суд продлил арест украинским морякам
Суд в Москве продлил арест всем украинским морякам, которые были задержаны при нарушении российской границы в Керченском проливе, сообщает телеканал 360.
Обновлено в 05:36
Культура
Дочь Юрия Кузнецова рассказала о состоянии актера
Обновлено в 08:53
Экономика
Комитет Госдумы поддержал проект о субсидиях виноградарям и виноделам
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о предоставлении виноделам субсидий на возмещение их недополученных доходов и затрат, связанных с производством и реализацией винограда, а также произведенных из него вина и виноматериалов.
Обновлено 15 июля в 08:04
Происшествия
Два офицера ФСБ признали вину по делу о разбое
Двое из семи задержанных за разбой офицеров ФСБ написали явку с повинной и признали вину, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:17
Космос
Эксперимент по имитации полета на Луну завершился в Москве
Международный проект SIRIUS по имитации полета на Луну завершился в среду в Москве, сообщили в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, где проходил эксперимент.
Обновлено в 07:27
Происшествия
17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников
17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде
В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Политика
Трамп запретил продавать Турции истребители F-35 из-за С-400
Обновлено в 06:53
Политика
Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Медведев назвал сроки перехода на электронные паспорта в России
Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что россияне смогут через четыре года начать использовать электронные паспорта в стране.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Бизнес-джет едва не разбился в Пулково
Бизнес-джет Cessna 680 едва не разбился в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика
Военнослужащим по контракту существенно поднимут зарплату
Известно, что уже с 1 сентября существенно увеличится денежное жалование военнослужащих, замещающих первичные воинские должности. в том числе должностных окладов с 1-го по 4-й тарифный разряд.
Обновлено в 04:45
Политика
Зеленскому поступило предложение выкупить Крым и Донбасс
Президент Украины Зеленский мог бы выкупить Крым у России в рассрочку.
Обновлено в 07:30
Политика
Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено в 09:17