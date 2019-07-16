Экономика

Росстат отчитался о резком ускорении роста промышленности в июнеРБК вчера в 12:10

В секторе обрабатывающей промышленности в июне рост ускорился до 3,4% после падения на 1% в мае. За первые шесть месяцев года обрабатывающие производства показали прирост в 1,9%. Минэкономразвития связало ускорение промышленности именно «с улучшением ситуации в обрабатывающих отраслях».
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Росстат отчитался о резком ускорении роста промышленности в июне

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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:28, Вашингтон
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