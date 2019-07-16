Экономика
Росстат отчитался о резком ускорении роста промышленности в июнеРБК 12:10
В секторе обрабатывающей промышленности в июне рост ускорился до 3,4% после падения на 1% в мае. За первые шесть месяцев года обрабатывающие производства показали прирост в 1,9%. Минэкономразвития связало ускорение промышленности именно «с улучшением ситуации в обрабатывающих отраслях».
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Кино
Джордж Мартин не учтет мнение фанатов о финале «Песни льда и пламени»
Автор фэнтезийного цикла романов «Песь льда и пламени» Джордж Мартин заявил, что не будет прислушиваться к фанатам о том, как он должен завершить свою книжную вселенную.
Обновлено в 04:04
Космос
Запуск «Протона-М» перенесли из-за трещины
Перенос запуска ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» был связан с трещиной в трубопроводе на второй ступени ракеты.
Обновлено в 19:39
Наука
В Израиле создали «машину Рамануджана»
Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.
Обновлено в 07:34
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Суд в Москве арестовал на трое суток двоих задержанных на акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму
Сидоров и Гешаев были задержаны накануне на Трубной площади во время встречи с незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы якобы за использование дымовой шашки.
Обновлено в 13:32
Политика
На Украине вступил в силу закон о государственном языке
С 16 июля на территории Украины начинает действовать закон об исключительном использовании госязыка во всех сферах жизни.
Обновлено вчера в 18:20
Общество
Росрыболовство обжаловало решение суда о судьбе «китовой тюрьмы»
Росрыболовство подало апелляцию на решение Южно-Сахалинского городского суда по иску зоозащитников о выпуске косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье, сообщил РИА Новости руководитель "Эковахты Сахалина" Дмитрий Лисицын.
Обновлено в 21:43
Политика
Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.
Обновлено в 12:24
Политика
Проблемы из-за санкций возникли у «Газпром нефти» в Казахстане
Причиной прекращения отношений между компаниями «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Ник-Ойл» послужили санкции ЕС и Украины.
Обновлено вчера в 22:25
Наука
Ученые из России изучили метаболические особенности мозга аутистов
Ученые-биологи из России, совместно с коллегами из Германии и США выяснили, чем отличается мозг аутистов и обычных людей, изучив метаболические особенности мозга аутистов.
Обновлено в 16:12
Политика
США ввели санкции против главнокомандующего ВС Мьянмы
Соединённые Штаты ввели санкции против главнокомандующего Вооружёнными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна, а также трёх генералов страны.
Обновлено в 19:29
Музыка
София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта
На фестивале «Славянский базар» София Ротару выглядела бодрой и с удовольствием пела для многочисленной публики.
Обновлено в 12:00
Авто
Составлен рейтинг самых популярных марок в регионах России
Автомобили российских марок пользуются большой популярностью на Урале. В разных регионах страны отмечаются свои фавориты на авторынке.
Обновлено в 01:39
Космос
Спасти планету от астероида. Южноуральцы посоревновались в создании космолетов
Перед участниками поставили задачу: произвести максимально мягкую стыковку космолета с метеоритом.
Обновлено в 08:50
Политика
Рядовым и сержантам ВС РФ с 1 сентября существенно поднимут зарплату
Рядовым и сержантам, служащим в Вооруженных силах РФ по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно поднимут зарплату.
Обновлено в 18:50
Политика
США изучают варианты мер против Турции за покупку С-400
США изучают варианты возможных мер против Турции за приобретение российских ЗРК С-400.
Обновлено в 15:42
Экономика
В России оптовые цены на сахар рекордно упали
В нашей стране в июне текущего года оптовые цены на сахар рухнули на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
Обновлено в 05:15
Политика
Вице-премьер Италии рассказал, что получал угрозы от украинцев
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини получал угрозы от украинцев.
Обновлено в 10:49
Общество
В Египте начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона
Позолоченный фигурный деревянный саркофаг самого знаменитого древнеегипетского фараона Тутанхамона, жившего более 3,3 тысячи лет назад, начали реставрировать в Египте, чтобы впоследствии выставить его в одном из залов нового Большого египетского музея у пирамид Гизы, сообщило министерство по делам памятников древности страны.
Обновлено в 18:51
Общество
Депутаты увеличили штрафы за езду без техосмотра
Штраф за езду без карты техосмотра увеличили депутаты Государственной думы 16 июля, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 09:42
Происшествия
На пропавшем малайзийском «Боинге» нашли неизвестный груз
Французские следователи нашли данные о неизвестном грузе на борту малайзийского «Боинга», пропавшего в 2014 году, сообщает Le Parisien.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Футбол
Агент Модрича провёл переговоры с «Миланом»
Sky Sport Italia сообщает о визите агент Модрича в офис "Милана" для обсуждения потенциального трансфера хорвата, который в сентябре отпразднует 34-й день рождения.
Обновлено в 17:51
Политика
Зеленский уволил более 20 глав районных администраций за день
Ранее стало известно, что 10 июля Зеленский уволил 71 главу администраций в Днепропетровской, Житомирской, Волынской, Закарпатской, Донецкой, Кировоградской и Львовской областях.
Обновлено в 16:56
Происшествия
Спрятавшего под парик полкило кокаина мужчину задержали
В испанском аэропорту задержали мужчину, который пытался провести полкило кокаина в Барселону.
Обновлено в 08:46
Политика
Евросоюз вводит санкции против Турции
Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 17:12