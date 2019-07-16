Экономика

Росстат отчитался о резком ускорении роста промышленности в июнеРБК 12:10

В секторе обрабатывающей промышленности в июне рост ускорился до 3,4% после падения на 1% в мае. За первые шесть месяцев года обрабатывающие производства показали прирост в 1,9%. Минэкономразвития связало ускорение промышленности именно «с улучшением ситуации в обрабатывающих отраслях».
Читать в источнике
с чего всё началось
Росстат зафиксировал резкое ускорение промышленного производства: годовой прирост показателя в июне составил 3,3% против 0,9% в мае, следует
 из данных госстатистики.
РБК12:10

Подробнее о событии

Промышленность оторвалась от реальности

Коммерсантъ16:41

Рост промпроизводства в России ускорился в 3,7 раза

Вести.Финанс09:26

МЭР объяснило рост промышленного производства

Rambler News Service12:45

Росстат отчитался о резком ускорении роста промышленности в июне

РБК12:10

Эксперты отметили несоответствие данных о росте промпроизводства с показателями отдельных сфер экономики

Интерфакс11:40

Экономистов удивило несоответствие общей цифры роста промышленности в РФ в июне динамике по видам деятельности

Финмаркет11:29

Промышленность продемонстрировала неожиданно стремительный рост

Ведомости16:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 21:49, Вашингтон
Кино

Джордж Мартин не учтет мнение фанатов о финале «Песни льда и пламени»

Автор фэнтезийного цикла романов «Песь льда и пламени» Джордж Мартин заявил, что не будет прислушиваться к фанатам о том, как он должен завершить свою книжную вселенную.
Обновлено в 04:04
Космос

Запуск «Протона-М» перенесли из-за трещины

Перенос запуска ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» был связан с трещиной в трубопроводе на второй ступени ракеты.
Обновлено в 19:39
Наука

В Израиле создали «машину Рамануджана»

Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.
Обновлено в 07:34
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Суд в Москве арестовал на трое суток двоих задержанных на акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму

Сидоров и Гешаев были задержаны накануне на Трубной площади во время встречи с незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы якобы за использование дымовой шашки.
Обновлено в 13:32
Политика

На Украине вступил в силу закон о государственном языке

С 16 июля на территории Украины начинает действовать закон об исключительном использовании госязыка во всех сферах жизни.
Обновлено вчера в 18:20
Общество

Росрыболовство обжаловало решение суда о судьбе «китовой тюрьмы»

Росрыболовство подало апелляцию на решение Южно-Сахалинского городского суда по иску зоозащитников о выпуске косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье, сообщил РИА Новости руководитель "Эковахты Сахалина" Дмитрий Лисицын.
Обновлено в 21:43
Политика

Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.
Обновлено в 12:24
Политика

Проблемы из-за санкций возникли у «Газпром нефти» в Казахстане

Причиной прекращения отношений между компаниями «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Ник-Ойл» послужили санкции ЕС и Украины.
Обновлено вчера в 22:25
Футбол

Полузащитник сборной Украины Малиновский стал игроком «Аталанты»

Обновлено в 10:22
Наука

Ученые из России изучили метаболические особенности мозга аутистов

Ученые-биологи из России, совместно с коллегами из Германии и США выяснили, чем отличается мозг аутистов и обычных людей, изучив метаболические особенности мозга аутистов.
Обновлено в 16:12
Политика

США ввели санкции против главнокомандующего ВС Мьянмы

Соединённые Штаты ввели санкции против главнокомандующего Вооружёнными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна, а также трёх генералов страны.
Обновлено в 19:29
Происшествия

В результате ДТП в Самарской области погибли четыре человека

Обновлено в 09:22
Политика

Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

Обновлено в 12:56
Музыка

София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта

На фестивале «Славянский базар» София Ротару выглядела бодрой и с удовольствием пела для многочисленной публики.
Обновлено в 12:00
Авто

Составлен рейтинг самых популярных марок в регионах России

Автомобили российских марок пользуются большой популярностью на Урале. В разных регионах страны отмечаются свои фавориты на авторынке.
Обновлено в 01:39
Космос

Спасти планету от астероида. Южноуральцы посоревновались в создании космолетов

Перед участниками поставили задачу: произвести максимально мягкую стыковку космолета с метеоритом.
Обновлено в 08:50
Политика

Рядовым и сержантам ВС РФ с 1 сентября существенно поднимут зарплату

Рядовым и сержантам, служащим в Вооруженных силах РФ по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно поднимут зарплату.
Обновлено в 18:50
Политика

США изучают варианты мер против Турции за покупку С-400

США изучают варианты возможных мер против Турции за приобретение российских ЗРК С-400.
Обновлено в 15:42
Экономика

В России оптовые цены на сахар рекордно упали

В нашей стране в июне текущего года оптовые цены на сахар рухнули на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
Обновлено в 05:15
Политика

Вице-премьер Италии рассказал, что получал угрозы от украинцев

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини получал угрозы от украинцев.
Обновлено в 10:49
Общество

В Египте начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона

Позолоченный фигурный деревянный саркофаг самого знаменитого древнеегипетского фараона Тутанхамона, жившего более 3,3 тысячи лет назад, начали реставрировать в Египте, чтобы впоследствии выставить его в одном из залов нового Большого египетского музея у пирамид Гизы, сообщило министерство по делам памятников древности страны.
Обновлено в 18:51
Общество

Депутаты увеличили штрафы за езду без техосмотра

Штраф за езду без карты техосмотра увеличили депутаты Государственной думы 16 июля, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 09:42
Происшествия

На пропавшем малайзийском «Боинге» нашли неизвестный груз

Французские следователи нашли данные о неизвестном грузе на борту малайзийского «Боинга», пропавшего в 2014 году, сообщает Le Parisien.
Обновлено в 10:15
Происшествия

Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон

Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Общество

Федор Смолов выиграл шутливое шоу и пожертвовал деньги сельскому клубу

Обновлено в 15:59
Футбол

Агент Модрича провёл переговоры с «Миланом»

Sky Sport Italia сообщает о визите агент Модрича в офис "Милана" для обсуждения потенциального трансфера хорвата, который в сентябре отпразднует 34-й день рождения.
Обновлено в 17:51
Политика

Зеленский уволил более 20 глав районных администраций за день

Ранее стало известно, что 10 июля Зеленский уволил 71 главу администраций в Днепропетровской, Житомирской, Волынской, Закарпатской, Донецкой, Кировоградской и Львовской областях.
Обновлено в 16:56
Происшествия

Спрятавшего под парик полкило кокаина мужчину задержали

В испанском аэропорту задержали мужчину, который пытался провести полкило кокаина в Барселону.
Обновлено в 08:46
Политика

Евросоюз вводит санкции против Турции

Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 17:12
ещё по теме
Главное