с чего всё началось

В секторе обрабатывающей промышленности в июне рост ускорился до 3,4% после падения на 1% в мае. За первые шесть месяцев года обрабатывающие производства показали прирост в 1,9%. Минэкономразвития связало ускорение промышленности именно «с улучшением ситуации в обрабатывающих отраслях».

Росстат отчитался о резком ускорении роста промышленности в июне

Кино Джордж Мартин не учтет мнение фанатов о финале «Песни льда и пламени» Автор фэнтезийного цикла романов «Песь льда и пламени» Джордж Мартин заявил, что не будет прислушиваться к фанатам о том, как он должен завершить свою книжную вселенную.

Космос Запуск «Протона-М» перенесли из-за трещины Перенос запуска ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» был связан с трещиной в трубопроводе на второй ступени ракеты.

Наука В Израиле создали «машину Рамануджана» Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.

ЖКХ В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.

Происшествия Суд в Москве арестовал на трое суток двоих задержанных на акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму Сидоров и Гешаев были задержаны накануне на Трубной площади во время встречи с незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы якобы за использование дымовой шашки.

Политика На Украине вступил в силу закон о государственном языке С 16 июля на территории Украины начинает действовать закон об исключительном использовании госязыка во всех сферах жизни.

Общество Росрыболовство обжаловало решение суда о судьбе «китовой тюрьмы» Росрыболовство подало апелляцию на решение Южно-Сахалинского городского суда по иску зоозащитников о выпуске косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье, сообщил РИА Новости руководитель "Эковахты Сахалина" Дмитрий Лисицын.

Политика Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.

Наука Ученые из России изучили метаболические особенности мозга аутистов Ученые-биологи из России, совместно с коллегами из Германии и США выяснили, чем отличается мозг аутистов и обычных людей, изучив метаболические особенности мозга аутистов.

Политика США ввели санкции против главнокомандующего ВС Мьянмы Соединённые Штаты ввели санкции против главнокомандующего Вооружёнными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна, а также трёх генералов страны.

Музыка София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта На фестивале «Славянский базар» София Ротару выглядела бодрой и с удовольствием пела для многочисленной публики.

Авто Составлен рейтинг самых популярных марок в регионах России Автомобили российских марок пользуются большой популярностью на Урале. В разных регионах страны отмечаются свои фавориты на авторынке.

Политика Рядовым и сержантам ВС РФ с 1 сентября существенно поднимут зарплату Рядовым и сержантам, служащим в Вооруженных силах РФ по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно поднимут зарплату.

Политика США изучают варианты мер против Турции за покупку С-400 США изучают варианты возможных мер против Турции за приобретение российских ЗРК С-400.

Экономика В России оптовые цены на сахар рекордно упали В нашей стране в июне текущего года оптовые цены на сахар рухнули на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.

Общество В Египте начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона Позолоченный фигурный деревянный саркофаг самого знаменитого древнеегипетского фараона Тутанхамона, жившего более 3,3 тысячи лет назад, начали реставрировать в Египте, чтобы впоследствии выставить его в одном из залов нового Большого египетского музея у пирамид Гизы, сообщило министерство по делам памятников древности страны.

Общество Депутаты увеличили штрафы за езду без техосмотра Штраф за езду без карты техосмотра увеличили депутаты Государственной думы 16 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

Происшествия На пропавшем малайзийском «Боинге» нашли неизвестный груз Французские следователи нашли данные о неизвестном грузе на борту малайзийского «Боинга», пропавшего в 2014 году, сообщает Le Parisien.

Происшествия Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».

Футбол Агент Модрича провёл переговоры с «Миланом» Sky Sport Italia сообщает о визите агент Модрича в офис "Милана" для обсуждения потенциального трансфера хорвата, который в сентябре отпразднует 34-й день рождения.

Политика Зеленский уволил более 20 глав районных администраций за день Ранее стало известно, что 10 июля Зеленский уволил 71 главу администраций в Днепропетровской, Житомирской, Волынской, Закарпатской, Донецкой, Кировоградской и Львовской областях.

Происшествия Спрятавшего под парик полкило кокаина мужчину задержали В испанском аэропорту задержали мужчину, который пытался провести полкило кокаина в Барселону.