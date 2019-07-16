Экономика
Росстат отчитался о резком ускорении роста промышленности в июнеРБК 12:10
В секторе обрабатывающей промышленности в июне рост ускорился до 3,4% после падения на 1% в мае. За первые шесть месяцев года обрабатывающие производства показали прирост в 1,9%. Минэкономразвития связало ускорение промышленности именно «с улучшением ситуации в обрабатывающих отраслях».
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 20:11, Вашингтон
Происшествия
На пропавшем малайзийском «Боинге» нашли неизвестный груз
Французские следователи нашли данные о неизвестном грузе на борту малайзийского «Боинга», пропавшего в 2014 году, сообщает Le Parisien.
Обновлено в 10:15
Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Футбол
«Рубин» может арендовать Ломовицкого и Мостового
Состав «Рубина» в ближайшее время могут пополнить на правах аренды полузащитники Александр Ломовицкий из «Спартака» и Андрей Мостовой из «Зенита», сообщил футбольный комментатор Нобель Арустамян.
Обновлено в 15:15
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено в 19:32
Политика
На Украине вступил в силу закон о государственном языке
С 16 июля на территории Украины начинает действовать закон об исключительном использовании госязыка во всех сферах жизни.
Обновлено вчера в 18:20
Армия и оружие
Контрактникам повысят зарплату с 1 сентября
С 1 октября будет законодательно оформлен механизм, предусматривающий увеличение компенсационных выплат за наем жилья сержантам и рядовым.
Обновлено в 20:02
Кино
«Игра престолов» получила рекордное число номинаций на «Эмми»
Сериал «Игра престолов» студии HBO получил номинации на премию «Эмми» в 32 категориях. Объявление номинантов транслировали на сайте премии.
Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес
Алибасов побил участницу эфира «Пусть говорят» на Первом канале
Бари Алибасов, участвовавший в программе "Пусть говорят", набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.
Обновлено в 13:21
Экономика
«Займер»: портрет типичного заемщика МФО кардинально изменится
Крупные ссуды, выдаваемые на более длительный срок, требуют снижения рисков кредитора, а значит, портрет типичных заемщиков МФО изменится, — говорят аналитики "Займера".
Обновлено в 15:46
Происшествия
В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов
В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.
Обновлено в 10:31
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
В Москве вечером 16 июля и в ночь на 17 июля ожидаются гроза и сильный ветер. Об этом говорится в прогнозе регионального главка МЧС.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие
Зона 51: около миллиона человек хотят взять штурмом военную базу в США
Больше миллиона жителей США могут отправиться на штурм военной базы «зона 51» в штате Невада.
Обновлено вчера в 08:08
Экономика
Минэк предложил создать в Грозном экономическую зону за ₽4 млрд
Из бюджета Чечни на реализацию проекта поступит 39,3 млн руб. "Создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа на территории города Грозного Чеченской Республики на земельных участках, определяемых соглашением о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа", — говорится в проекте документа, который вынесен на общественное обсуждение.
Обновлено в 14:50
Политика
Экс-президента Перу арестовали в США
«Генпрокуратура сообщает, что бывший президент Алехандро Толедо Манрике был арестован сегодня утром в США по запросу об экстрадиции», — говорится в сообщении.
Обновлено в 19:00
Политика
Во Франции после скандала назначили нового министра
Назначение министра по делам транспорта Элизабет Борн на должность министра экологических преобразований подписал глава Франции Эммануэль Макрон, 17 июля сообщила пресс-служба Елисейского дворца.
Обновлено в 19:52
Политика
ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Кино
Гарри Стайлс может стать принцем Эриком в новой «Русалочке»
Британский певец Гарри Стайлс может исполнить роль принца Эрика в новой экранизации диснеевской «Русалочки».
Обновлено в 20:08
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Космос
Запуск «Протона-М» перенесли из-за трещины
Перенос запуска ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» был связан с трещиной в трубопроводе на второй ступени ракеты.
Обновлено в 19:39
Происшествия
Около 40 детей отравились в детском лагере в Крыму
Обновлено в 17:15
Политика
Возможный глава Пентагона назвал главной целью США сдерживание РФ
Кандидат на должность министра обороны Соединённых Штатов Марк Эспер заявил, что основной целью Вашингтона в вопросе безопасности является сдерживание Москвы.
Обновлено в 11:57
Футбол
СМИ: ПСВ готов отпустить Перейро в «Спартак» за 15 миллионов евро
ПСВ, в свою очередь, рассчитывает выручить за трансфер Перейро, чей контракт с клубом истекает летом 2020 года, от 10 до 15 миллионов евро.
Обновлено в 19:01
Финансы
Россия в мае сократила вложения в госбумаги США почти до $12 млрд
Россия в мае этого года сократила объём вложений в американские госбумаги с $12,136 млрд до $12,024 млрд.
Обновлено в 18:29
Политика
Во Франции приняли закон о реставрации Нотр-Дам де Пари
Нижняя палата парламента Франции одобрила 16 июля законопроект, касающийся реставрации пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 14:52
Происшествия
Возгорание в гостинице в центре Москвы ликвидировали
"В настоящее время возгорание на кровле здания гостиницы на Мукомольном проезде, 4А, строение 1 ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 17:04
Происшествия
В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство
Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.
Обновлено в 18:06
Происшествия
Спрятавшего под парик полкило кокаина мужчину задержали
В испанском аэропорту задержали мужчину, который пытался провести полкило кокаина в Барселону.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Единовременную выплату получили почти 37 тыс. пострадавших от паводка в Иркутской области
Власти Иркутской области сообщили, что единовременную компенсацию получили почти 37 тыс. человек, которые пострадали от наводнения.
Обновлено в 14:30
Армия и оружие
США ввели санкции против главнокомандующего ВС Мьянмы
Соединённые Штаты ввели санкции против главнокомандующего Вооружёнными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна, а также трёх генералов страны.
Обновлено в 19:29