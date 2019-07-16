Экономика
Росстат отчитался о резком ускорении роста промышленности в июнеРБК вчера в 12:10
В секторе обрабатывающей промышленности в июне рост ускорился до 3,4% после падения на 1% в мае. За первые шесть месяцев года обрабатывающие производства показали прирост в 1,9%. Минэкономразвития связало ускорение промышленности именно «с улучшением ситуации в обрабатывающих отраслях».
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Происшествия
Подручный Шишкана сломал ногу силовику во время задержания
Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, один из его подручных нанес телесные повреждения силовику, и в отношении него возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 08:36
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
Роскачество разработало рекомендации по выбору арбуза, обращая внимание на продуктовые рынки и ярмарки в качестве места покупки, а также советуя постучать по арбузу и обратить внимание на корочку, которая не должна блестеть, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 01:05
Общество
Дума одобрила законопроект о квотировании загрязняющих воздух выбросов
Госдума в третьем окончательном чтении одобрила законопроект о проведении эксперимента по квотированию загрязняющих воздух выбросов в крупных промышленных центрах.
Обновлено в 07:45
Происшествия
17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников
17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 06:32
Политика
Кремль назвал дискуссионной статью Володина с поправками в Конституцию
В Кремле читали статью спикера Госдумы Вячеслава Володина в «Парламентской газете», в которой он предложил несколько поправок в российскую Конституцию, и считают ее темой для дискуссий.
Обновлено в 08:00
Общество
Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах
"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
Обновлено в 06:19
Наука
Радиация на Маршалловых островах оказалась выше, чем в Чернобыле
Ученые из Колумбийского университета измерили уровни радиационного загрязнения на Маршалловых островах, где во время Холодной войны США провели 67 ядерных испытаний.
Обновлено вчера в 03:00
Политика
Трамп запретил продавать Турции истребители F-35
Обновлено вчера в 17:45
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Политика
Суд в Москве продлил на три месяца арест 13 из 24 украинских моряков
Лефортовский суд Москвы продлил еще на три месяца сроки ареста 13 из 24 украинских моряков.
Обновлено в 07:09
Политика
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Политика
Подписи умерших людей нашли у 12 кандидатов в Мосгордуму
В подписных листах у 12 кандидатов в Мосгордуму найдено в общей сложности почти 350 "мертвых душ", заявил в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 07:50
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
СБУ заявила о задержании перевозившего «Бук» водителя
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали водителя тягача, перевозившего «Бук», которым сбили малайзийский Boeing рейса MH17, заявил заместитель начальника СБУ Виталий Маяков на брифинге для журналистов.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала нежные чувства двухлетнего сына к девочке
Известная телеведущая, экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак воспитывает маленького сына.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17
Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено в 05:01
Игры
Ubisoft объявила список игр, доступных по подписке
Издатель игр Ubisoft анонсировала полный перечень игр, которые будут доступны в рамках их нового сервиса подписок Uplay+.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.
Обновлено в 06:05
Космос
Спутниковый интернет установил рекорд скорости
Соединение было установлено за счет использования уже выведенных ранее на низкую орбиту спутников, которые в теории должны будут обеспечить широкополосным интернетом любую точку планеты в будущем.
Обновлено в 04:25
Политика
МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы
В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.
Обновлено в 08:54
Армия и оружие
Зона 51: около миллиона человек хотят взять штурмом военную базу в США
Больше миллиона жителей США могут отправиться на штурм военной базы «зона 51» в штате Невада.
Обновлено 15 июля в 08:08
ЖКХ
Пензенцы могут платить за вывоз мусора по новой схеме
Новый механизм расчета цены услуги за вывоз мусора рассматривают в правительстве России, сообщает новостной портал RT.
Обновлено вчера в 05:01
Здоровье
Стоматологи рассказали, почему нужно лечить молочные зубы
Заболевания молочных зубов могут привести к проблемам коренных в будущем. Об этом заявили в подмосковном минздраве.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика
Главу делегации США на переговорах с Россией сменили из-за Бутиной
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон должна была возглавить делегацию на консультациях с Россией по стратегической стабильности, однако ее неожиданно сменили – причиной якобы стала многолетняя дружба Томпсон с молодым человеком осужденной в Соединенных Штатах россиянки Марии Бутиной.
Обновлено в 08:07
Гаджеты
Xiaomi Mi A3 представлен официально
Обновлено в 08:50
Политика
На Украине посетовали на коллаборантов и пенсионеров в Донбассе
Активный слой населения Донбасса пытается уехать оттуда, поэтому там остаются коллаборационисты, военные и пожилые люди.
Обновлено в 07:12
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35