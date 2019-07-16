Экономика
Росстат отчитался о резком ускорении роста промышленности в июнеРБК вчера в 12:10
В секторе обрабатывающей промышленности в июне рост ускорился до 3,4% после падения на 1% в мае. За первые шесть месяцев года обрабатывающие производства показали прирост в 1,9%. Минэкономразвития связало ускорение промышленности именно «с улучшением ситуации в обрабатывающих отраслях».
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 06:07, Ашберн
Политика
Суд в Москве продлил арест шести украинским морякам
Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест шести украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Финансы
Назван самый плохой день для рубля
Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
Обновлено в 03:44
Политика
Путин по телефону поздравил Меркель с юбилеем
Обновлено в 04:29
Политика
На Украине завели 11 уголовных дел против Порошенко и его команды
Государственное бюро расследований Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц.
Обновлено в 04:57
Футбол
Новичок «Зенита» Сантос: начинаю ощущать себя русским
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Бари Алибасов подрался с подругой на «Пусть говорят»
Продюсер Бари Алибасов принялся бить свою подругу Лиану в прямом эфире телевизионной программы «Пусть говорят», которая транслируется по Первому каналу.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
«Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии
«Новая газета» (НГ) опубликовала новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1).
Обновлено в 05:43
Кино
Гарри Стайлз хочет сыграть принца Эрика в «Русалочке»
Обновлено в 02:52
Космос
Ракета «Протон-М» улетела в космос с заклеенной трещиной
Ракета-носитель «Протон-М» стартовала в космос с трещиной, сообщил источник.
Обновлено вчера в 23:11
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Политика
РФ не получала запрос Нидерландов на выдачу подозреваемых по делу МН17
Посольство России в Нидерландах не получало запроса на выдачу подозреваемых в причастности к крушению малайзийского лайнера МН17.
Обновлено в 04:35
Технологии
Роскачество не получало претензий от компании «Доктор Веб»
В Роскачестве рассказали, что в организацию не поступали никакие претензии относительно результатов исследования антивирусных программ.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Общество
В канадском Ричмонд-Хилле разрешат оплачивать налоги криптовалютой
Город Ричмонд-Хилл, который находится в канадской провинции Онтарио, начнет принимать криптовалюту для уплаты налогов на имущество.
Обновлено в 05:01
Политика
В деле о гибели «Боинга» над Донбассом появились новые свидетели
В расследовании катастрофы пассажирского самолета «Боинг» Malaysia Airlines в небе над юго-востоком Украины появились новые свидетели.
Обновлено в 05:25
Кино
«Детектив Пикачу» стал самым кассовым фильмом по мотивам видеоигр
Картина превзошла кассовые сборы фэнтезийного фильма «Варкрафт» Данкана Джонса, вышедшего в 2016-м и собравшего по всему миру 433 миллиона долларов.
Обновлено в 05:00
Футбол
Обамеянг оценил новый имидж Озила и сравнил его с Рапино
Форвард Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о смене имиджа своего партнера по клубу полузащитника Месута Озила, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Give me sport.
Обновлено в 03:45
Футбол
«Челси» презентовал новую выездную форму белого цвета
Пресс-служба "Челси" презентовала новый выездной комплект формы на сезон 2019/2020.
Обновлено в 04:58
Кино
«Игра престолов» побила рекорд по количеству номинаций на «Эмми»
Сын Алибасова сравнил отравление отца со сценой из «Игры престолов» Без внимания не остались и другие громкие проекты этого года: заслуженные номинации на «Эмми» получили «Чернобыль», «Острые предметы», «Поза», «Убивая Еву» и другие полюбившиеся зрителям и критикам сериалы.
Обновлено вчера в 12:49
Шоу-бизнес
Поклонники Шейк атаковали Instagram Леди Гаги
«Если Купер ушел к этой от Шейк, то я не теряю надежды встретить кого-то», - пишет одна из подписчиц.
Обновлено в 05:35
Общество
В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы и дождя в Москве и области, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике
Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено вчера в 17:59
Армия и оружие
«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17
Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Два района Пермского края подтопило из-за подъёма воды
В результате инцидента произошло подтопление зданий и участков в селе Кува Кудымкарского района и селе Акбаш Бардымского района, сообщили в местном МЧС.
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Иран рассказал о «захвате» танкера ОАЭ
Танкер ОАЭ, который сломался в Персидском заливе, отбуксировали в территориальные воды, информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение, поступившее от представителя МИД Ирана Аббас Мусав.
Обновлено в 03:05
Космос
Спутниковый интернет установил рекорд скорости
Соединение было установлено за счет использования уже выведенных ранее на низкую орбиту спутников, которые в теории должны будут обеспечить широкополосным интернетом любую точку планеты в будущем.
Обновлено в 04:25