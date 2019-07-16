с чего всё началось

Промышленное производство в России в июне выросло на 3,3 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года, сообщил Росстат. При этом в мае рост составил всего 0,9 процента. По отношению к маю 2019 года промпроизводство выросло на 2,3 процента.

Политика Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17 Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.

Политика Совбез ООН рассмотрит закон Украины о госязыке. Мнения экспертов Законом регулируется применение украинского языка как единственного государственного во всех сферах общественной жизни на всей территории страны: он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

Политика Зарплату рядовым и сержантам ВС РФ существенно поднимут с 1 сентября Служащие по контракту в Вооруженных силах России сержанты и рядовые получат существенную прибавку к зарплате.

Экономика Накопительную часть пенсии вновь могут заморозить Министерство финансов выступило с предложением, согласно которому накопительная часть пенсии будет заморожена до 2022 года.

Происшествия В Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.

Музыка В Чечне власти запретили артистам несогласованные выступления Как уточняется, по мнению местных властей, артисты, которые распространяют свое творчество через YouTube, Instagram, «ВКонтакте» и другие соцсети, портят имидж народа республики.

Наука Ученые из России изучили метаболические особенности мозга аутистов Ученые-биологи из России, совместно с коллегами из Германии и США выяснили, чем отличается мозг аутистов и обычных людей, изучив метаболические особенности мозга аутистов.

Финансы ВТБ утвердил программу облигаций на триллион рублей Совет директоров банка ВТБ решил занять ₽1 трлн у квалифицированных инвесторов.

Экономика ЦБ предложили наделить правом ограничивать тарифы на эквайринг Согласно поправкам в законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам, совет директоров Центробанка может получить возможность ограничивать максимальный размер тарифов на эквайринг.

Общество Госдума узаконила штрафы за фальшивый техосмотр Государственная Дума приняла законопроект, согласно которому установила штрафы за фальшивый техосмотр автомобиля без и недействительные диагностические карты.

Политика Лавров назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией Россия рассмотрит возможность возобновления авиасообщение с Грузией, если власти стабилизируют ситуацию в стране и устранят угрозы для безопасности россиян, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Общество ФНС прокомментировала сбой в едином реестре ЗАГСов Ранее 16 июля стало известно, что из-за сбоя в электронной системе по всей России остановилась выдача свидетельств о смерти, браке и рождении.

Общество Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.

Кино «Игра престолов» получила рекордное число номинаций на «Эмми» Сериал «Игра престолов» студии HBO получил номинации на премию «Эмми» в 32 категориях. Объявление номинантов транслировали на сайте премии.

Экономика Российские пенсионеры отказались копить на старость На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывает 23 процента респондентов. Об этом свидетельствую данные проведенного ВЦИОМ опроса.

Политика Грузинский экс-министр: «В Грузии ты должен говорить «русские – оккупанты» Протесты возникли бы на любом поводе, потому что в Грузии есть почва антироссийская и, к сожалению, сейчас идет соперничество в том, кто больше себя покажет антироссийским.

Политика Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.