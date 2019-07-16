Экономика
Росстат отчитался о резком ускорении роста промпроизводстваРоссийская газета 13:58
Промышленное производство в России в июне выросло на 3,3 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года, сообщил Росстат. При этом в мае рост составил всего 0,9 процента. По отношению к маю 2019 года промпроизводство выросло на 2,3 процента.
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