с чего всё началось

Промышленное производство в России в июне выросло на 3,3 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года, сообщил Росстат. При этом в мае рост составил всего 0,9 процента. По отношению к маю 2019 года промпроизводство выросло на 2,3 процента.

Политика ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.

Общество В работе Facebook и Instagram произошел сбой Социальная сеть Facebook стала недоступна для пользователей в разных странах. Об этом сообщает сайт Downdetector.

Происшествия В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.

Происшествия Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста Следствие отпустило из-под домашнего ареста бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.

Происшествия В Москве в ДТП пострадали пять человек На юго-западе Москвы в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали пять человек.

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Политика Постпред Украины назвал закон о языке внутренним делом страны Закон предусматривает использование исключительно украинского языка в большинстве сфер жизни. Для чиновников введут экзамен на его знание.

Происшествия Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

Наука Возбуждение мужчин и женщин одинаково отражается в мозге Выяснилось, что возбуждение на уровне мозга происходит у мужчин и женщин примерно одинаково — возбуждающие стимулы вызывают активность островковой доли, подушки, стриатума, передней поясной извилины, амигдалы, средней затылочной извилины и черной субстанции мозга.

Культура Алибасов побил участницу эфира «Пусть говорят» на Первом канале Бари Алибасов, участвовавший в программе "Пусть говорят", набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.

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Политика Власти ОАЭ отрицают пропажу танкера в Ормузском проливе Власти Объединенных Арабских Эмиратов отрицают пропажу панамского нефтяного танкера Riah, приписанного к порту Шарджа в ОАЭ, в Ормузском проливе.

ЖКХ В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.

Кино «Игра престолов» побила рекорд по номинациям на премию «Эмми» Сериал "Игра престолов" включена в рекордные 32 номинации американской телевизионной премии "Эмми" 2019 года, передает Associated Press.

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Происшествия Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.

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Армия и оружие В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.

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Футбол Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи» Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).