с чего всё началось

В секторе обрабатывающей промышленности в июне рост ускорился до 3,4% после падения на 1% в мае. За первые шесть месяцев года обрабатывающие производства показали прирост в 1,9%. Минэкономразвития связало ускорение промышленности именно «с улучшением ситуации в обрабатывающих отраслях».

Росстат отчитался о резком ускорении роста промышленности в июне

Политика Лавров назвал условие отмены запрета на полеты в Грузию Как отметил глава МИДа, если грузинские власти смогут стабилизировать ситуацию внутри страны, а также устранят существующие угрозы для безопасности россиян, то Москва рассмотрит возможность отмены принятых мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки в Грузию.

Гаджеты Apple может вернуться к использованию легендарного радужного логотипа Либо же Apple может выпустить какие-то лимитированные версии с таким логотипом. Конечно, если эти слухи вообще правдивы.

Политика Трамп заявил, что отказ США от продажи Турции F-35 несправедлив Президент США Дональд Трамп считает несправедливым ожидающийся отказ Вашингтона от поставок Анкаре истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 из-за приобретения ею российских зенитных ракетных систем С-400.

Экономика Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке За год часть крупных банков отказалась от прямого начисления рублей в качестве кешбэка за траты по карте — вместо этого клиентам начисляются баллы.

Происшествия На Украине найден мертвым кандидат в депутаты Рады от оппозиции "Сегодня около 19:30 в городе Первомайск в боксе предприятия по улице Гвардейская охранники нашли тело 56-летнего директора, кандидата в народные депутаты Украины", - сказано в сообщении без уточнения фамилии погибшего.

Армия и оружие В НАТО по ошибке раскрыли места размещения ядерного оружия США В докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО случайно были указаны места размещения американского ядерного оружия.

Экономика Силуанов назвал причину распада СССР Советский Союз развалился из-за неправильной финансовой политики в годы перестройки, а не из-за внешних экономических ограничений, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Экономика Российские пенсионеры отказались копить на старость На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывает 23 процента респондентов. Об этом свидетельствую данные проведенного ВЦИОМ опроса.

Происшествия Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».

Армия и оружие The National Interest оценил возможности С-500 Американский журнал, специализирующийся на военно-политической тематике, The National Interest, рассмотрел характеристики новейшего российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500.

Здоровье За первое полугодие 2019 года кровь сдали почти 19 тысяч волгоградцев В целом по Волгоградской области за первые шесть месяцев текущего года кровь сдали почти 19 тысяч человек, средний возраст которых составляет 30-35 лет.

Политика Евросоюз призвал Россию признать ответственность за крушение MH17 Совет Европейского союза призвал Москву признать свою вину за атаку в Донбассе на Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, произошедшую в июле 2014 года, в результате которой погибли 298 человек.

Политика Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.

ЖКХ Милонов предложил бесплатно пускать в баню во время отключения воды Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву сделать общественные бани бесплатными для граждан, в домах которых отключают горячую воду.

Здоровье «Ростех» планирует выпускать в Новосибирске до 80 HIFU-систем в год Опытные образцы комплекса для неинвазивной терапии некоторых видов новообразований будут запущены в производство уже в этом году.

Политика Саакашвили признал, что во времена СССР на Украине жилось лучше Во времена СССР на Украине жилось лучше, заявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина".

Общество Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.

Авто Универсал Renault Megane напомнил о скором обновлении Напомним, что «четвёртый» Megane был впервые показан во Франкфурте-2015. Помимо хэтчбека и универсала в эту семью входит и седан.

Политика Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.

Технологии Хакеры в четыре раза чаще атакуют умную электронику Эксперты вычислили, что умная электроника в четыре раза чаще подвергается атакам хакеров.

Космос Запуск «Протон-М» переносили несколько раз из-за трещины Запуск ракеты–носителя «Протон-М» несколько раз откладывали из-за трещины. Трещина образовалась в трубопроводе на второй ступени ракеты.

Кино Джордж Мартин не учтет мнение фанатов о финале «Песни льда и пламени» Писатель добавил, что теперь, когда основанный на его книгах сериал "Игра престолов" полностью завершен, ему уже не нужно подгонять график публикации романов под выход очередного сезона — этот факт значительно облегчил литературную работу Джорджа Мартина.