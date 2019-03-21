Росстат отчитался о рекордном снижении бедности в РоссииЮжный Федеральный 07:52

с чего всё началось

Ведомство сообщило о рекордном снижении бедности в России за прошлый год. Данные Росстата свидетельствуют, что уровень бедности в России в 2018 году снизился почти на 13%. По данным ведомства, за чертой бедности проживают около 19 миллионов россиян, что на 0,4 миллиона меньше показателей 2017 года.

Росстат отчитался о рекордном снижении бедности в России

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