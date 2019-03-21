Экономика
Росстат отчитался о рекордном снижении бедности в РоссииЮжный Федеральный 07:52
Ведомство сообщило о рекордном снижении бедности в России за прошлый год. Данные Росстата свидетельствуют, что уровень бедности в России в 2018 году снизился почти на 13%. По данным ведомства, за чертой бедности проживают около 19 миллионов россиян, что на 0,4 миллиона меньше показателей 2017 года.
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с чего всё началось
Численность жителей России с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в 2018 году составила 18,9 млн человек, или 12,9% от всего населения, следует из предварительных данных Росстата.РБКвчера в 11:48
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Бедность в России рекордно сократилась: стоит ли верить официальной статистике
Комсомольская правда07:27
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
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