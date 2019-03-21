Росстат отчитался о рекордном снижении бедности в РоссииЮжный Федеральный 07:52

с чего всё началось

Ведомство сообщило о рекордном снижении бедности в России за прошлый год. Данные Росстата свидетельствуют, что уровень бедности в России в 2018 году снизился почти на 13%. По данным ведомства, за чертой бедности проживают около 19 миллионов россиян, что на 0,4 миллиона меньше показателей 2017 года.

Росстат отчитался о рекордном снижении бедности в России

Происшествия Два человека погибли при столкновении такси и грузовика в Москве Автоавария с участием самосвала и такси на Литовском бульваре в Москве привела к гибели двух человек.

Технологии Роскомнадзор заказал систему контроля блокировок для поисковиков и VPN Представитель Роскомнадзора рассказал изданию, что система позволит поисковым сетям, VPN и анонимайзерам получать готовый для работы список запрещенных сайтов.

Армия и оружие National Interest о главных отличиях Су-57 от F-35 По мнению журналиста американского издания, российский истребитель Су-57 превосходит F-35 не только по дальности полета и скорости, но и по маневренности, однако уступает своему американскому конкуренту по скрытности.

Происшествия Российские судьи уволились после оправдания полицейских Судьи сложили полномочия после комплексной проверки деятельности Молчановского суда, которая установила, что они оправдали двух полицейских, сообщил агентству информированный источник.

Политика Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в марте стало известно, что с 1 января 2020 года «Газпром» прекратит транзит газа по Трансбалканскому коридору, по которому голубое топливо через Украину, Молдавию и Румынию поставляется в Болгарию и далее в Турцию.

Спорт Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".

Политика Трамп заявил о намерении США признать Голанские высоты израильскими «После 52 лет пришло время для Соединённых Штатов полностью признать израильский суверенитет над Голанскими высотами, которые имеют стратегическое значение для Израиля и региональной стабильности», — написал он.

Происшествия Вертолет с пассажирами совершил жесткую посадку в ЯНАО В ближайшее время из Салехарда вылетит другой борт «Ямала», который доставит пассажиров Ми-8 в пункт назначения.

Политика Шнуров предложил разогнать Минкульт Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров перед парламентскими слушаниями в Госдуме предложил упразднить Министерство культуры.

Кино Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк перенесла инсульт Эмилия Кларк в возрасте 24 лет вскоре после окончания съёмок первого сезона "Игры престолов" перенесла инсульт и несколько операций на мозге.

Наука Антропологи выяснили, как появились карающие боги Международная группа ученых проанализировала эволюцию религиозных верований от эпохи палеолита до промышленной революции и установила, что появлению веры в карающих богов способствовал рост численности населения.

Происшествия Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.

Политика Порошенко передали список захваченных храмов на Украине Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий передал список захваченных храмов на Украине президенту страны Петру Порошенко, встречавшегося с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

Экономика Штрафы за вождение в нетрезвом виде не повлияют на цену ОСАГО Штрафы за вождение транспортного средства в состоянии опьянения исключены из перечня факторов, которые влияют на стоимость полиса ОСАГО.

Политика Депутаты не согласились запретить чиновникам дорогие автомобили Законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей стоимостью более двух миллионов рублей, вызвал бурную дискуссию на прошедшем пленарном заседании Госдумы.

Происшествия МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.

Финансы Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75% Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.

Кино Бондарчук и Миронов снимутся в фильме «Сердце Пармы» Евгений Миронов исполнит роль Крестителя Пармы, а Федор Бондарчук – Ивана III, съемки картины по одноименному роману Алексея Иванова пройдут в районе Губахи.

Шоу-бизнес Суд не признал Тимура Еремеева сыном Спартака Мишулина Семья актера направила запрос в ЗАГС и получила бумагу, подтверждающую, «Мишулин С. В. не приходится отцом Еремееву Т. С.». На основании документов суд, рассмотрев иск дочери актера о защите достоинства и чести, вынес решение в ее пользу.

Общество Глава Забайкалья прослезился после выступления многодетной матери Чиновник прослезился после выступления жительницы Читы Ольги Серёжиной. Женщина рассказала, что живёт с семью детьми в аварийном доме.