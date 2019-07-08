Экономика
Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибкеИнтерфакс 10:18
Глава министерства Максим Орешкин быстро отреагировал на эту ситуацию, потребовав от Росстата и ЦБ провести служебное расследование. Центробанк на это заявил, что ему расследовать нечего: информация в открытой базе данных на сайте Росстата была доступна еще с утра.
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Политика
В Грузии заявили, что Габуния оскорбил жителей своей страны
Жители Грузии возмущены скандальной выходкой журналиста Георгия Габунии, который в эфире нецензурно высказался о президенте России.
Обновлено в 14:04
Политика
СНБО Украины раздал «секретные» поручения из-за телемоста
Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк сообщил на своей страницы в facebook, что Совет нацбезопасности провел экстренное совещание в связи с планами телеканала NewsOne провести телемост с Россией.
Обновлено в 14:25
Экономика
До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом
По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
Обновлено в 09:01
Авто
Стала известна цена лимузина Aurus
«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей», – заявил глава минпромторга агентству Reuters.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майкла Калви
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.
Обновлено в 11:15
Наука
Чтобы коровы выделяли меньше метана, надо изменить их генетику
В опубликованной в журнале Science Advances статье утверждается, что генетика отдельной коровы сильно влияет на состав микроорганизмов в её рубце («первый» желудок в пищеварительной системе жвачных животных, в т. ч. у крупного рогатого скота и овец).
Обновлено 06 июля в 05:10
Происшествия
Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад
В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Общество
Агент Медведевой высказался об оскорблениях ведущего из Грузии в адрес Путина
Ведущий начал один из своих эфиров с оскорблений в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, ныне уже покойных.
Обновлено в 12:14
Политика
В центре Тбилиси начались столкновения
В Тбилиси на проспекте Руставели проходят две акции протеста, которые разделяет кордон полиции.
Обновлено в 13:20
Политика
Лондон поддержал готовность Зеленского разрешить конфликт в Донбассе
МИД Великобритании приветствует намерение украинского лидера Владимира Зеленского разрешить конфликт на востоке Украины.
Обновлено в 15:09
Авто
Появились первые фотографии обновленной Lada Largus
Накануне, в распоряжении издания «Российская газета» появились первые фотографии обновлённого Lada Largus.
Обновлено в 04:13
Спорт
Экс-хоккеист «Металлурга» дисквалифицирован на четыре года за допинг
Бывший хоккеист новокузнецкого «Металлурга» Александр Титов дисквалифицирован Федерацией хоккея России на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 11:15
Политика
Путин объявил о проведении Года памяти и славы в 2020 году
«В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов постановляю: провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы», — говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовых актов.
Обновлено в 10:39
Политика
Госдума предложит ввести экономические спецмеры против Грузии
Депутаты Госдумы предлагают правительству РФ ввести в отношении Грузии специальные экономические меры из-за «продолжения недружественных действий».
Обновлено в 14:47
Армия и оружие
Двух болгарских генералов обвинили в разглашении государственной тайны
Военная прокуратура обвинила двух болгарских генералов, руководителей Службы военной информации Министерства обороны, в должностных преступлениях.
Обновлено в 13:44
Финансы
Азия начала торги резким снижением. Причина в данных рынка труда США
Неделя началась падением котировок после положительного отчета о рынке труда в США — темпы появления новых вакансий в июле превзошли прогнозы.
Обновлено в 02:00
Общество
Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 12:11
Происшествия
Суд прекратил дело жителя Архангельска Александра Пушкина о неуважении к власти из-за комментария про судей
Октябрьский районный суд Архангельска прекратил административное дело в отношении жителя Архангельска Александра Пушкина по статье о неуважении к власти в интернете (часть 3 статьи 20.1 КоАП) из-за его комментария о судьях, сообщает в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 13:30
Футбол
Сборная Кот-д’Ивуара вышла в четвертьфинал Кубка Африки
Сборная Кот-д’Ивуара одержала минимальную победу над командой Мали и вышла в четвертьфинал Кубка Африки.
Обновлено в 13:51
Футбол
«Зенит» объявил о переходе Сутормина
Как сообщает пресс-служба «Зенита», полузащитник Алексей Сутормин подписал контракт с клубом на три года с возможностью продления ещё на год.
Обновлено в 13:15
Авто
УАЗ «Патриот» получит новый двигатель
Заволжский моторный завод выпустил новые двигатели, которые будут устанавливаться на внедорожники УАЗ «Патриот».
Обновлено в 11:22
Происшествия
В Краснодарском крае при обрушении стены погиб 12-летний мальчик
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю, что вечером 7 июля 40-летний местный житель вместе с 12-летним сыном находился на своем участке, расположенном на улице Лесозаводской.
Обновлено в 11:35
Наука
Хамелеонная гравитация наравне с ОТО объяснила формирование галактик
Британские физики численно смоделировали формирование галактик в f(R)-гравитации хамелеонного типа, которая естественным образом объясняет ускоренное расширение Вселенной.
Обновлено в 11:58
Автоспорт
Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при Великобритании
Российский пилот команды Формулы-1 «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, почему ему нравится трасса в Сильверстоуне.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес
Алла Пугачева навестила Игоря Николаева и его молодую жену в Юрмале
Торжество прошло в Муроме, но Игорь и Юлия уже успели вернуться в Юрмалу. Сегодняшний день супруги проводят с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес
Нюша с мужем отметили День семьи, любви и верности
8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности.
Обновлено в 15:01
Кино
Умер режиссер Владимир Златоустовский
Обновлено в 09:35