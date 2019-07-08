Экономика

Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибкеИнтерфакс 10:18

Глава министерства Максим Орешкин быстро отреагировал на эту ситуацию, потребовав от Росстата и ЦБ провести служебное расследование. Центробанк на это заявил, что ему расследовать нечего: информация в открытой базе данных на сайте Росстата была доступна еще с утра.
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Росстат объяснил, почему опубликовал данные по инфляции раньше официальных

РИА Новости11:09

В Росстате объяснили досрочную публикацию данных по инфляции

RT на русском11:01

Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку

РБК10:27

Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибке

Интерфакс10:18

Росстат извинился за досрочную публикацию данных по инфляции

Rambler News Service11:55

Орешкин: публикация ЦБ данных по инфляции раньше Росстата недопустима

Ведомости08:40

Росстат назвал виновных в досрочной публикации данных по инфляции за июнь

ТАСС10:24
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Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Обновлено в 06:21
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В Грузии заявили, что Габуния оскорбил жителей своей страны

Жители Грузии возмущены скандальной выходкой журналиста Георгия Габунии, который в эфире нецензурно высказался о президенте России.
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Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк сообщил на своей страницы в facebook, что Совет нацбезопасности провел экстренное совещание в связи с планами телеканала NewsOne провести телемост с Россией.
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До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом

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Авто

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Происшествия

Суд продлил домашний арест Майкла Калви

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.
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Наука

Чтобы коровы выделяли меньше метана, надо изменить их генетику

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Обновлено 06 июля в 05:10
Происшествия

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
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Агент Медведевой высказался об оскорблениях ведущего из Грузии в адрес Путина

Ведущий начал один из своих эфиров с оскорблений в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, ныне уже покойных.
Обновлено в 12:14
Политика

В центре Тбилиси начались столкновения

В Тбилиси на проспекте Руставели проходят две акции протеста, которые разделяет кордон полиции.
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Политика

Лондон поддержал готовность Зеленского разрешить конфликт в Донбассе

МИД Великобритании приветствует намерение украинского лидера Владимира Зеленского разрешить конфликт на востоке Украины.
Обновлено в 15:09
Авто

Появились первые фотографии обновленной Lada Largus

Накануне, в распоряжении издания «Российская газета» появились первые фотографии обновлённого Lada Largus.
Обновлено в 04:13
Спорт

Экс-хоккеист «Металлурга» дисквалифицирован на четыре года за допинг

Бывший хоккеист новокузнецкого «Металлурга» Александр Титов дисквалифицирован Федерацией хоккея России на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
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Путин объявил о проведении Года памяти и славы в 2020 году

«В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов постановляю: провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы», — говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовых актов.
Обновлено в 10:39
Политика

Госдума предложит ввести экономические спецмеры против Грузии

Депутаты Госдумы предлагают правительству РФ ввести в отношении Грузии специальные экономические меры из-за «продолжения недружественных действий».
Обновлено в 14:47
Армия и оружие

Двух болгарских генералов обвинили в разглашении государственной тайны

Военная прокуратура обвинила двух болгарских генералов, руководителей Службы военной информации Министерства обороны, в должностных преступлениях.
Обновлено в 13:44
Происшествия

В «Зарядье» мужчина прыгнул с Парящего моста на автомобиль

Обновлено в 13:59
Финансы

Азия начала торги резким снижением. Причина в данных рынка труда США

Неделя началась падением котировок после положительного отчета о рынке труда в США — темпы появления новых вакансий в июле превзошли прогнозы.
Обновлено в 02:00
Общество

Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
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Происшествия

Суд прекратил дело жителя Архангельска Александра Пушкина о неуважении к власти из-за комментария про судей

Октябрьский районный суд Архангельска прекратил административное дело в отношении жителя Архангельска Александра Пушкина по статье о неуважении к власти в интернете (часть 3 статьи 20.1 КоАП) из-за его комментария о судьях, сообщает в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
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Футбол

Сборная Кот-д’Ивуара вышла в четвертьфинал Кубка Африки

Сборная Кот-д’Ивуара одержала минимальную победу над командой Мали и вышла в четвертьфинал Кубка Африки.
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«Зенит» объявил о переходе Сутормина

Как сообщает пресс-служба «Зенита», полузащитник Алексей Сутормин подписал контракт с клубом на три года с возможностью продления ещё на год.
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УАЗ «Патриот» получит новый двигатель

Заволжский моторный завод выпустил новые двигатели, которые будут устанавливаться на внедорожники УАЗ «Патриот».
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В Краснодарском крае при обрушении стены погиб 12-летний мальчик

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю, что вечером 7 июля 40-летний местный житель вместе с 12-летним сыном находился на своем участке, расположенном на улице Лесозаводской.
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Армия и оружие

310 лет назад Петр I разгромил шведов в Полтавской битве

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Наука

Хамелеонная гравитация наравне с ОТО объяснила формирование галактик

Британские физики численно смоделировали формирование галактик в f(R)-гравитации хамелеонного типа, которая естественным образом объясняет ускоренное расширение Вселенной.
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Автоспорт

Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при Великобритании

Российский пилот команды Формулы-1 «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, почему ему нравится трасса в Сильверстоуне.
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Алла Пугачева навестила Игоря Николаева и его молодую жену в Юрмале

Торжество прошло в Муроме, но Игорь и Юлия уже успели вернуться в Юрмалу. Сегодняшний день супруги проводят с Аллой Пугачевой.
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Нюша с мужем отметили День семьи, любви и верности

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности.
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Умер режиссер Владимир Златоустовский

Обновлено в 09:35
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