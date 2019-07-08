Экономика

Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибкеИнтерфакс 10:18

Глава министерства Максим Орешкин быстро отреагировал на эту ситуацию, потребовав от Росстата и ЦБ провести служебное расследование. Центробанк на это заявил, что ему расследовать нечего: информация в открытой базе данных на сайте Росстата была доступна еще с утра.
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Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибке

Интерфакс10:18

Росстат объяснил, почему опубликовал данные по инфляции раньше официальных

РИА Новости11:09

Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку

РБК10:27

Орешкин назвал недопустимой досрочную публикацию данных по инфляции

Газета.Ru16:27

Росстат извинился за досрочную публикацию данных по инфляции

Rambler News Service11:55

Орешкин: публикация ЦБ данных по инфляции раньше Росстата недопустима

Ведомости08:40

Росстат назвал виновных в досрочной публикации данных по инфляции за июнь

ТАСС10:24
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Политика

Госдума поднимет вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии

В Госдуме обсудят вопросы о прекращении поставок воды и вина из Грузии, а также запрет на денежные переводы, рассказал глава "Единой России" Сергей Неверов.
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Кадыров предложил наказать оскорбившего Путина грузинского ведущего

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в прямом эфире обругал матом президента России Владимира Путина.
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Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

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Авто

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Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию нанчут производить в течении недели.
Обновлено в 04:03
Наука

Пшеницу в производстве джина предложили заменить горохом

Ученые предложили при производстве напитка заменить пшеницу горохом.
Обновлено в 14:21
Гаджеты

Xiaomi начинает российские продажи смартфона Redmi 7A. Цены

Обновлено в 08:31
Политика

В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения

В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения участников двух протестных акций из четырех, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 14:43
Общество

Названы регионы России с самыми высокими доходами населения

Для расчетов в исследовании было использовано соотношение среднедушевого месячного дохода в регионе и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено вчера в 22:05
Экономика

Хорватия начала вступление в зону евро

Загреб официально заявил о желании присоединиться к зоне евро.
Обновлено в 14:33
Политика

Зеленский сделал заявление по транзиту газа из РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду, что ему удастся договориться с Россией о продолжении транзита российского газа по территории Украины.
Обновлено в 12:05
Авто

Стала известна цена лимузина Aurus

«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей», – заявил глава минпромторга агентству Reuters.
Обновлено в 04:52
Энергетика

«Транснефть» заявила о выступлении «Роснефти» в роли ее недоброжелателя

Представитель «Роснефти» выразил сожаление в связи с комментарием «Транснефти».
Обновлено в 13:23
Общество

На слова об умственных способностях женщин отреагировали в РПЦ

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что РПЦ не стремится сравнивать умственные способности мужчин и женщин.
Обновлено в 10:11
Футбол

В «ПСЖ» сообщили о неявке Неймара на предсезонную подготовку

Напомним, что Неймар неоднократно сообщал о своем желании покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Барселону».
Обновлено в 14:18
Шоу-бизнес

Курникова объяснила, почему Иглесиас на ней так и не женился

Обновлено в 13:33
Космос

Обнаружены блуждающие по галактике звезды-зомби

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Общество

В Шереметьево рассказали о зарплатах грузчиков

Ранее газета "Ведомости" написала, что "Шереметьево хэндлинг" (занимается обработкой багажа) повысила зарплату грузчикам и другим сотрудникам с 45 тыс. до 200-210 тыс. рублей, чтобы решить проблему с коллапсом в обработке багажа, одна из причин которого - нехватка персонала.
Обновлено в 07:10
Спорт

Скандальная российская фигуристка решила выступать за Украину

Президиум Федерации фигурного катания на коньках Москвы разрешил 13-летней российской фигуристке Анастасии Шаботовой быть представительницей Украины.
Обновлено в 09:33
Футбол

Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»

Обновлено в 12:58
Политика

Трамп отказался иметь дело с британским послом

Президент США Дональд Трамп в двух сообщениях в Twitter раскритиковал уходящего премьера Великобритании Терезу Мэй, посла в США Кима Дэррока и заявил, что остался доволен своим визитом в Соединенное Королевство.
Обновлено в 15:02
Кино

Скончался актер и режиссер Владимир Златоустовский

Обновлено в 10:49
Экономика

The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito

Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Происшествия

Мужчина упал с парящего моста в «Зарядье»

Обновлено в 12:40
Политика

Вице-премьера Украины по евроинтеграции не пустили на саммит с ЕС

Вице-премьера по евроинтеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина — ЕС.
Обновлено в 14:21
Политика

Зеленский не видит проблему в статусе русского языка для Донбасса

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможность заполнения документов в Донбассе на русском языке.
Обновлено в 14:16
Происшествия

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

Обновлено в 10:44
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Политика

Саакашвили прокомментировал брань в адрес Путина в эфире «Рустави 2»

Обновлено вчера в 18:30
Политика

Иран превысил уровень обогащения урана

Иран начал обогащать уран выше 3,67 процента - максимального уровня, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий.
Обновлено в 05:50
Политика

Генпрокурор Украины предупредил телеканал NewsOne об аресте активов

В один из киевских судов вот-вот уйдёт представление об аресте активов телеканала NewsOne, а его собственник и ведущий, анонсировавший телемост с телеканалом "Россия 1", вызваны на допрос.
Обновлено в 07:49
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