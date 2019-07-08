Экономика

Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибкеИнтерфакс 10:18

Глава министерства Максим Орешкин быстро отреагировал на эту ситуацию, потребовав от Росстата и ЦБ провести служебное расследование. Центробанк на это заявил, что ему расследовать нечего: информация в открытой базе данных на сайте Росстата была доступна еще с утра.
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Орешкин назвал недопустимой досрочную публикацию данных по инфляции

Газета.Ru16:27

Росстат объяснил, почему опубликовал данные по инфляции раньше официальных

РИА Новости11:09

Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибке

Интерфакс10:18

Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку

РБК10:27

Росстат извинился за досрочную публикацию данных по инфляции

Rambler News Service11:55

Орешкин: публикация ЦБ данных по инфляции раньше Росстата недопустима

Ведомости08:40

Росстат назвал виновных в досрочной публикации данных по инфляции за июнь

ТАСС10:24
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 16:59, Вашингтон
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Обновлено в 14:27
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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал переговоры с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом исторической.
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Путин мог бы править Европой, считает Экклстоун

Почетный президент Формулы-1, бывший владелец серии Берни Экклстоун поделился мнением о лидере России Владимире Путине, передает The Times.
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Экономика

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Валютные вклады вместе с некоторыми другими видами сбережения могут быть признаны инвестиционными инструментами, разрешенными только для квалифицированных инвесторов.
Обновлено в 02:50
Политика

В Киеве у здания телеканала NewsOne собрались протестующие

В Киеве несколько сотен человек митингуют у здания телеканала NewsOne, который ранее планировал провести телемост «Киев — Москва».
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Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес

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Авто

Renault обновил Duster первого поколения

Рестайлинговый французский внедорожник поменялся внешне без технических модификаций Компания Renault начнет продажи нового кроссовера Duster для индийских дилеров уже завтра – 8 июля, сообщает 32cars.ru.
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В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня

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Происшествия

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Самолёт подал сигнал о ЧП на борту. Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня самолёт этого же рейса уже возвращался во «Внуково».
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Происшествия

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