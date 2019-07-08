Экономика
Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибкеИнтерфакс 10:18
Глава министерства Максим Орешкин быстро отреагировал на эту ситуацию, потребовав от Росстата и ЦБ провести служебное расследование. Центробанк на это заявил, что ему расследовать нечего: информация в открытой базе данных на сайте Росстата была доступна еще с утра.
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Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Зеленский назвал условие снятия блокады с Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил снятия экономической блокады с Донбасса при условии, если предприятия региона вернутся под контроль Киева.
Обновлено в 11:01
Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией остановлено
С 8 июля вступил в силу запрет на выполнение прямых авиарейсов между Россией и Грузией.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
Ракетные корабли проекта «Буян-М» получат российские главные двигатели
Малые ракетные корабли проекта 21631 "Буян-М" получат в будущем главные двигатели производства Коломенского завода и завода "Звезда", сообщил РИА Новости гендиректор Зеленодольского завода имени Горького Александр Карпов.
Обновлено в 07:07
Политика
Вице-премьера Украины по евроинтеграции не пустили на саммит с ЕС
Вице-премьера по евроинтеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина — ЕС.
Обновлено в 14:21
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Общество
Французские СМИ восхитились драгоценным превосходством России
Алмазы вечны, как и вечномерзлая земля Якутии на северо-востоке Сибири, где находятся огромные месторождения алмазов, которые обеспечивают превосходство России в мировом производстве драгоценного камня.
Обновлено вчера в 04:50
Политика
Лавров и глава МИД Казахстана обсудили взаимодействие в рамках ОБСЕ
Глава МИД РФ Сергей Лавров обменялся мнением с казахстанским коллегой Бейбутом Атамкуловым по вопросам взаимодействия в рамках ОБСЕ, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 18:36
Шоу-бизнес
Младшая дочь Константина Меладзе выросла настоящей красавицей
От предыдущего брака с Яной Сумм у звезды родилось трое детей: старшая дочь Алиса, Лия и сын Валерий.
Обновлено в 16:39
Политика
Андрей Малахов обратился к президенту Украины
Телеведущий канала "Россия 1" Андрей Малахов, который должен был вести телемост между Москвой и Киевом, на своей странице в Инстаграм обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призывая его защитить украинских журналистов.
Обновлено в 17:27
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Обновлено в 19:45
Технологии
В прошлом году рынок цифровых камер сократился на 22,2%
Со ссылкой на японское издание Nikkei источник сообщил, что мировой рынок цифровых камер в 2018 году сократился на 22,2%. В пятерку крупнейших производителей вошли компании Canon, Nikon, Sony, Fujifilm и Olympus.
Обновлено в 16:55
Музыка
Пилотажная группа в Швейцарии перепутала фестивали и выступила не там
Швейцарская пилотажная группа Patrouille Suisse перепутала фестивали и выступила не перед теми зрителями.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад
В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Армия и оружие
Украинский военный расстрелял свою подчиненную, сообщили в ЛНР
Начальник отделения кадров одной из частей украинской армии в Донбассе выстрелил в подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР, сообщил офицер пресс-службы военного ведомства самопровозглашенной республики Иван Филипоненко.
Обновлено в 19:48
Политика
В Тбилиси начались столкновения между митингующими
В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.
Обновлено в 16:54
Игры
Обладатели ПК с AMD Ryzen 3000 больше не могут запустить Destiny 2
Поклонники Destiny 2 пожаловались на то, что игра больше не запускается на компьютерах, оборудованных процессорами AMD Ryzen 3000.
Обновлено в 14:24
Гаджеты
Samsung должен избавиться от S Pen
Galaxy Note — это самый дорогой смартфон компании и самый большой источник прибыли для Samsung.
Обновлено в 11:23
Политика
Трамп отказался иметь дело с британским послом
Президент США Дональд Трамп в двух сообщениях в Twitter раскритиковал уходящего премьера Великобритании Терезу Мэй, посла в США Кима Дэррока и заявил, что остался доволен своим визитом в Соединенное Королевство.
Обновлено в 15:02
Авто
Renault обновил Duster первого поколения
Рестайлинговый французский внедорожник поменялся внешне без технических модификаций Компания Renault начнет продажи нового кроссовера Duster для индийских дилеров уже завтра – 8 июля, сообщает 32cars.ru.
Обновлено вчера в 07:19
Происшествия
В Испании более 20 человек пострадали при пожаре в промышленной зоне
Пожар вспыхнул в понедельник в промышленной зоне в испанской провинции Барселона в результате работы сотрудников с химическими веществами, 23 человека пострадали, сообщает агентство Europa Press.
Обновлено в 18:22
Музыка
Стинг отменил выступление в Бельгии из-за проблем со здоровьем
Британский певец Стинг не сможет выступить на джазовом фестивале в Бельгии по состоянию здоровья.
Обновлено в 14:50
Экономика
Почти 80% минеральной воды оказалось контрафактом
Доля контрафактной минеральной воды на прилавках российских магазинов уже приблизилась к 80%, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:44
Политика
Пушков предложил способ реализации грузинского вина и воды
Свои вино и воду могут бесплатно отправить союзникам по НАТО - вряд ли те заплатят.
Обновлено в 18:22
Происшествия
Суд продлил домашний арест Калви на три месяца
Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
Военные Израиля обнаружили туннель на границе с сектором Газа
Военнослужащие армии Израиля обнаружили под границей с сектором Газа тайный туннель, сообщает пресс-служба израильской армии.
Обновлено в 18:40