Экономика

Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибкеИнтерфакс 10:18

Глава министерства Максим Орешкин быстро отреагировал на эту ситуацию, потребовав от Росстата и ЦБ провести служебное расследование. Центробанк на это заявил, что ему расследовать нечего: информация в открытой базе данных на сайте Росстата была доступна еще с утра.
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Росстат извинился за досрочную публикацию данных по инфляции

Rambler News Service11:55

Росстат объяснил, почему опубликовал данные по инфляции раньше официальных

РИА Новости11:09

Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку

РБК10:27

Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибке

Интерфакс10:18

Орешкин назвал недопустимой досрочную публикацию данных по инфляции

Газета.Ru16:27

Орешкин: публикация ЦБ данных по инфляции раньше Росстата недопустима

Ведомости08:40

Росстат назвал виновных в досрочной публикации данных по инфляции за июнь

ТАСС10:24
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Общество

Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

Зеленский назвал условие снятия блокады с Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил снятия экономической блокады с Донбасса при условии, если предприятия региона вернутся под контроль Киева.
Обновлено в 11:01
Политика

Авиасообщение между Россией и Грузией остановлено

С 8 июля вступил в силу запрет на выполнение прямых авиарейсов между Россией и Грузией.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие

Ракетные корабли проекта «Буян-М» получат российские главные двигатели

Малые ракетные корабли проекта 21631 "Буян-М" получат в будущем главные двигатели производства Коломенского завода и завода "Звезда", сообщил РИА Новости гендиректор Зеленодольского завода имени Горького Александр Карпов.
Обновлено в 07:07
Политика

Вице-премьера Украины по евроинтеграции не пустили на саммит с ЕС

Вице-премьера по евроинтеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина — ЕС.
Обновлено в 14:21
Экономика

«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино

В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Общество

Французские СМИ восхитились драгоценным превосходством России

Алмазы вечны, как и вечномерзлая земля Якутии на северо-востоке Сибири, где находятся огромные месторождения алмазов, которые обеспечивают превосходство России в мировом производстве драгоценного камня.
Обновлено вчера в 04:50
Политика

Лавров и глава МИД Казахстана обсудили взаимодействие в рамках ОБСЕ

Глава МИД РФ Сергей Лавров обменялся мнением с казахстанским коллегой Бейбутом Атамкуловым по вопросам взаимодействия в рамках ОБСЕ, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 18:36
Шоу-бизнес

Младшая дочь Константина Меладзе выросла настоящей красавицей

От предыдущего брака с Яной Сумм у звезды родилось трое детей: старшая дочь Алиса, Лия и сын Валерий.
Обновлено в 16:39
Политика

Андрей Малахов обратился к президенту Украины

Телеведущий канала "Россия 1" Андрей Малахов, который должен был вести телемост между Москвой и Киевом, на своей странице в Инстаграм обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призывая его защитить украинских журналистов.
Обновлено в 17:27
Общество

В Вашингтоне затопило Белый дом и метро

Обновлено в 19:45
Технологии

В прошлом году рынок цифровых камер сократился на 22,2%

Со ссылкой на японское издание Nikkei источник сообщил, что мировой рынок цифровых камер в 2018 году сократился на 22,2%. В пятерку крупнейших производителей вошли компании Canon, Nikon, Sony, Fujifilm и Olympus.
Обновлено в 16:55
Музыка

Пилотажная группа в Швейцарии перепутала фестивали и выступила не там

Швейцарская пилотажная группа Patrouille Suisse перепутала фестивали и выступила не перед теми зрителями.
Обновлено в 09:51
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено в 15:24
Происшествия

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Армия и оружие

Украинский военный расстрелял свою подчиненную, сообщили в ЛНР

Начальник отделения кадров одной из частей украинской армии в Донбассе выстрелил в подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР, сообщил офицер пресс-службы военного ведомства самопровозглашенной республики Иван Филипоненко.
Обновлено в 19:48
Наука

Грибок, который убил миллионы летучих мышей, захватил ещё один штат

Обновлено в 13:41
Политика

В Тбилиси начались столкновения между митингующими

В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.
Обновлено в 16:54
Игры

Обладатели ПК с AMD Ryzen 3000 больше не могут запустить Destiny 2

Поклонники Destiny 2 пожаловались на то, что игра больше не запускается на компьютерах, оборудованных процессорами AMD Ryzen 3000.
Обновлено в 14:24
Гаджеты

Samsung должен избавиться от S Pen

Galaxy Note — это самый дорогой смартфон компании и самый большой источник прибыли для Samsung.
Обновлено в 11:23
Общество

Экс-жена Маккартни заявила о получении крупнейшей компенсации от СМИ

Обновлено в 12:50
Политика

Трамп отказался иметь дело с британским послом

Президент США Дональд Трамп в двух сообщениях в Twitter раскритиковал уходящего премьера Великобритании Терезу Мэй, посла в США Кима Дэррока и заявил, что остался доволен своим визитом в Соединенное Королевство.
Обновлено в 15:02
Авто

Renault обновил Duster первого поколения

Рестайлинговый французский внедорожник поменялся внешне без технических модификаций Компания Renault начнет продажи нового кроссовера Duster для индийских дилеров уже завтра – 8 июля, сообщает 32cars.ru.
Обновлено вчера в 07:19
Происшествия

В Испании более 20 человек пострадали при пожаре в промышленной зоне

Пожар вспыхнул в понедельник в промышленной зоне в испанской провинции Барселона в результате работы сотрудников с химическими веществами, 23 человека пострадали, сообщает агентство Europa Press.
Обновлено в 18:22
Происшествия

SpaceX сообщила о пожаре на площадке для испытаний корабля Starship

Обновлено в 16:29
Музыка

Стинг отменил выступление в Бельгии из-за проблем со здоровьем

Британский певец Стинг не сможет выступить на джазовом фестивале в Бельгии по состоянию здоровья.
Обновлено в 14:50
Экономика

Почти 80% минеральной воды оказалось контрафактом

Доля контрафактной минеральной воды на прилавках российских магазинов уже приблизилась к 80%, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:44
Политика

Пушков предложил способ реализации грузинского вина и воды

Свои вино и воду могут бесплатно отправить союзникам по НАТО - вряд ли те заплатят.
Обновлено в 18:22
Происшествия

Суд продлил домашний арест Калви на три месяца

Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:13
Армия и оружие

Военные Израиля обнаружили туннель на границе с сектором Газа

Военнослужащие армии Израиля обнаружили под границей с сектором Газа тайный туннель, сообщает пресс-служба израильской армии.
Обновлено в 18:40
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