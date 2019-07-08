Экономика
Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибкеИнтерфакс 10:18
Глава министерства Максим Орешкин быстро отреагировал на эту ситуацию, потребовав от Росстата и ЦБ провести служебное расследование. Центробанк на это заявил, что ему расследовать нечего: информация в открытой базе данных на сайте Росстата была доступна еще с утра.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 15:55, Вашингтон
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Мужчина упал с парящего моста в «Зарядье»
Обновлено в 12:40
Политика
Кадыров предложил наказать оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в прямом эфире обругал матом президента России Владимира Путина.
Обновлено в 14:50
Гаджеты
На аукцион выставили инструкцию от компьютера Apple I за 10 тысяч долларов
Онлайн-аукцион RR выставил лот с инструкцией от Apple I, его стоимость составляет 9422 доллара, а следующая ставка начинается от 10 тысячи долларов.
Обновлено в 15:23
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
Обновлено в 09:57
Футбол
Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»
Обновлено в 12:58
Экономика
До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом
Обновлено в 09:01
Авто
Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus
В салоне универсала будет иным рисунок обивки, а на рулевом колесе появится обновленная эмблема Lada.
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Происшествия
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Политика
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В Госдуме обсудят вопросы о прекращении поставок воды и вина из Грузии, а также запрет на денежные переводы, рассказал глава "Единой России" Сергей Неверов.
Обновлено в 06:38
Политика
Трамп отказался иметь дело с британским послом
Президент США Дональд Трамп в двух сообщениях в Twitter раскритиковал уходящего премьера Великобритании Терезу Мэй, посла в США Кима Дэррока и заявил, что остался доволен своим визитом в Соединенное Королевство.
Обновлено в 15:02
Кино
Google записал авторов «Игры престолов» в «плохие писатели»
Поисковая система Google при запросе «плохие писатели» выдает имена сценаристов последнего сезона сериала «Игра престолов» Дэвида Бениоффа и Д.Б.Уайсса.
Обновлено в 14:26
Кино
Оператор «Стражей Галактики 2» присоединился к «Отряду самоубийц»
Стало известно, что Генри Брэхам выступит оператором на съёмках продолжения «Отряда самоубийц».
Обновлено в 10:00
Общество
Названо отношение россиян к браку
Оптимальным возрастом для вступления в брак россияне назвали 24 года для женщин и 27 лет для мужчин.
Обновлено в 02:55
Политика
«Нафтогаз» назвал «Северный поток — 2» «ловушкой» для ЕС
В украинской компании «Нафтогаз» рассказали об «опасности» российского проекта «Северный поток — 2» для европейских стран.
Обновлено в 14:00
Политика
Путин мог бы править Европой, считает Экклстоун
Почетный президент Формулы-1, бывший владелец серии Берни Экклстоун поделился мнением о лидере России Владимире Путине, передает The Times.
Обновлено в 14:34
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето
По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Признавший вину фигурант дела «Нового величия» отказался от показаний
Фигурант дела «Нового величия» Павел Ребровский, ранее пошедший на сделку со следствием и признавший вину, отказался от своих показаний, сообщил РБК адвокат Максим Пашков.
Обновлено в 13:24
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Политика
В Киеве начались протесты из-за планов телемоста с Россией
Перед офисом телекомпании NewsOne в Киеве началась акция протеста, связанная с планами проведения телемоста с Россией.
Обновлено в 15:41
Кино
Скончался режиссер Владимир Златоустовский
Обновлено в 10:54
Общество
«Остров мечты» откроется уже осенью
Прогуляться по "Острову мечты" можно будет уже в конце года — строительство крупнейшего в Европе крытого парка развлечений близится к финишу.
Обновлено в 14:19
Футбол
Тьяго Силва — о словах Месси: «Лео должен был проявить уважение»
Думаю, Месси должен был проявить уважение. Мы пятикратные чемпионы мира, ни одна из этих побед не была добыта нечестным путем.
Обновлено в 05:39
Происшествия
СМИ узнали о судьбе похищенных сотрудницей банка 20 млн рублей
Муж Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 млн рублей из банка в башкирском Салавате, рассказал о судьбе украденных средств.
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Культура
Керамику Пикассо и картины Поленова выставят на ВДНХ
Керамику с росписью Пабло Пикассо и картины знаменитых русских живописцев можно будет увидеть на ВДНХ, в павильоне "Рабочий и колхозница", сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 04:32
Экономика
Deutsche Bank сократит почти 20 тысяч сотрудников
Deutsche Bank сократит около 18 тыс сотрудников к 2022 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:32
Политика
Лукашенко оценил предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске
Глава Белоруссии Александр Лукашенко оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске.
Обновлено в 09:00
Общество
На слова об умственных способностях женщин отреагировали в РПЦ
Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что РПЦ не стремится сравнивать умственные способности мужчин и женщин.
Обновлено в 10:11
Здоровье
Во Владимире стали чаще использовать обезболивание при родах
Во Владимирском областном перинатальном центре более чем на 45 процентов увеличилась частота использования эпидуральной анестезии.
Обновлено в 04:00
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Обновлено в 07:58