Росстат: оптовые цены на бензин в России выросли на 17,5%Областная газета вчера в 13:15

Производители автомобильного бензина в мае 2019 года повысили оптовые цены на 17,5%, также в России выросли заводская стоимость сжиженного пропана и бутана (на 8,4%). Об этом говорится в материалах Росстата. Кроме того, за прошедший месяц на 4,5% увеличилась стоимость и сырой нефти.

Росстат: оптовые цены на бензин в России выросли на 17,5%

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