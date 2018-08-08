Экономика

Росстат определил сферы с самыми высокими зарплатамиФАН 02:28

Специалисты Росстата определили, в каких сферах деятельности заняты россияне, получающие самые высокие зарплаты. Наиболее доходной оказалась область добычи полезных ископаемых. Средний заработок в ней составил 79,4 тысячи рублей.
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Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года. С соответствующими данными статистической службы ознакомился RT.
RT на русском00:05

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Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами в России

URA.Ru00:58

Росстат повысил среднюю зарплату

News.ru11:44

Росстат назвал сферы деятельности с самой высокой зарплатой

Газета.Ru06:30

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Известия01:00

Крымчан уже меньше 2 млн., а средняя зарплата у них под 30 тысяч

Московский Комсомолец16:33

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

RT на русском00:05

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Говорит Москва01:18
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Политика

Дания предложила обсудить третий вариант маршрута «Северного потока-2»

Дания предложила обсудить третий вариант маршрута газопровода "Северный поток-2", сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
Обновлено в 03:42
Технологии

Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»

Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Политика

Депутат предложил штрафовать СМИ за «редакторок» и «президенток»

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести штрафы в СМИ и соцсетях "за намеренное искажение русского языка и пропаганду безграмотности", в том числе за использование "феминитивов", таких как "авторка", "президентка", "редакторка".
Обновлено в 22:53
Общество

Раскрыты перспективы врачей роддома со смешными зарплатами

Ранее стало известно, что за короткий срок из-за низких зарплат и слишком большой нагрузки из роддома уволились 14 врачей, 5 акушеров-гинекологов, 2 неонатолога.
Обновлено в 14:09
Культура

В Белгороде объяснили музыку из «Звёздных войн» во время присяги мэра

Обновлено вчера в 09:54
Музыка

В Германии раскритиковали новый клип Rammstein о концлагере

Директор Фонда баварских мемориалов Карл Фреллер пригласил немецкую группу Rammstein посетить бывший концлагерь Дахау, после того как коллектив презентовал клип на песню Deutschland («Германия»).
Обновлено в 16:25
Политика

ЦИК назвал условие для нового обсуждения передачи мандата Грудинину

ЦИК РФ вновь может рассмотреть вопрос о передаче вакантного мандата депутата Госдумы Павлу Грудинину, если только 139 человек, идущих перед ним в списке кандидатов от КПРФ, откажутся от предложенного им мандата, сообщил РИА Новости член Центризбиркома Евгений Шевченко.
Обновлено в 11:56
Политика

Открытое небо назвали причиной крушения малайзийского «Боинга»

Главной причиной крушения «Боинга» компании Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года стало незакрытое воздушное пространство.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Работа аэропорта Сиднея приостановлена из-за пожара в диспетчерской

Международный аэропорт Сиднея приостановил работу из-за пожара на диспетчерской вышке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал ABC.
Обновлено в 23:12
Политика

США угрожают нефтекомпаниям санкциями за сделки с Венесуэлой

На этой неделе Госдеп предупредил представителей нефтяной отрасли о том, что нарушением санкционного режима будут как непосредственные контакты с властями страны, так и торговля через посредников или бартерный обмен.
Обновлено в 21:04
Политика

Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина

Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.
Обновлено в 15:53
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Чёрное море

Четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в Чёрное море.
Обновлено в 14:35
Общество

Экс-президента Бразилии обвинили в получении крупной взятки

Бывшему президенту Бразилии Мишелю Темеру предъявлено обвинение в получении крупной взятки.
Обновлено в 22:51
Футбол

«Арсенал» хочет приобрести Умтити и Алабу

«Арсенал» планирует провести плодотворную летнюю трансферную кампанию и приобрести до пяти футболистов.
Обновлено в 13:47
Авто

Опубликованы секретные фото интерьера новой Chevrolet NIVA

Первые фотографии интерьера обновленного внедорожника опубликовал портал Drom.
Обновлено вчера в 10:57
Шоу-бизнес

Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой

Хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что причиной ухудшения здоровья певицы Юлии Началовой якобы стало судебное разбирательство с бывшей возлюбленной.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия

У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение

Обновлено в 18:35
Общество

Врач-педиатр из Кинешмы объяснила фотосессию в белье

Врач-педиатр Анастасия Орлова из города Кинешмы Ивановской области в интервью газете Metro объяснила, почему снялась в фотосессии в нижнем белье, вызвавшей общественный резонанс.
Обновлено в 22:52
Политика

Закон о фейковых новостях вступил в силу в России

В России в пятницу, 29 марта, вступают в силу законы о фейковых новостях, а также закон об оскорблении общества и государственных символов, передает ТАСС.
Обновлено в 17:48
Энергетика

«Газпром нефть» перерабатывает сырье себе в убыток

Производство бензина получилось нерентабельным, – сообщил гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков, комментируя экономику нефтепереработки в I квартале этого года.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено в 19:00
Спорт

Матвей Елисеев выиграл спринт на чемпионате России по биатлону

Обновлено в 07:35
Футбол

Зидан рассчитывает усилить «Реал» в каждой линии

По информации издания мадридцы рассчитывают приобрести по игроку в каждую линию, речи о вратарской позиции не идёт.
Обновлено в 20:15
Политика

Бразилия потребовала от России отозвать военных из Венесуэлы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ подчеркнула, что российские военные специалисты будут находиться в Венесуэле так долго, сколько это необходимо им и правительству страны.
Обновлено в 18:54
Политика

В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко

Обновлено вчера в 12:44
Политика

Названы фавориты в борьбе за кресло премьер-министра Великобритании

Четыре политика являются наиболее вероятным кандидатами на место Терезы Мэй на посту лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра Великобритании, пишет Financial Times.
Обновлено в 21:57
Авто

Определен лучший автомобиль в бизнес-классе

Ситуация в сегменте среднеразмерных седанов бизнес-класса на российском рынке не меняется уже много лет подряд.
Обновлено в 13:30
Экономика

Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa

Карту не обманешь «Рисунок трат по картам может быть ценным дополнением к кредитной истории», – объясняет идею Петелина: категория карты, частота и места покупок, потраченная сумма – эти параметры должны что-то говорить о заемщике.
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия

Ставропольский судья лишился статуса после видео с обнаженной женщиной

Экс-судья и бывший председатель Октябрьского районного суда города Ставрополя Юрий Макаров был лишен специального статуса и неприкосновенности (первого квалификационного класса) после видеоролика с обнаженной женщиной.
Обновлено в 21:50
Экономика

«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко

Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено в 17:00
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