Росстат определил сферы с самыми высокими зарплатамиФАН 02:28

Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года. С соответствующими данными статистической службы ознакомился RT.

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Специалисты Росстата определили, в каких сферах деятельности заняты россияне, получающие самые высокие зарплаты. Наиболее доходной оказалась область добычи полезных ископаемых. Средний заработок в ней составил 79,4 тысячи рублей.

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