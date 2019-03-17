Работники каких сфер получают самые высокие зарплатыАМИТЕЛ вчера в 02:02

Самая высокая среднемесячная зарплата была зафиксирована в сфере добычи полезных ископаемых (79,4 тыс. рублей). За ней следуют финансовая и страховая деятельность (77,3 тыс.), а также деятельность в области информации и связи (66,2 тыс.).

с чего всё началось

Росстат назвал виды экономической деятельности, в которых работники получают самую высокую зарплату, сообщает RT. Так, больше 70 тысяч рублей в среднем по России зарабатывают в сфере добычи полезных ископаемых (79,4 тысячи), финансовой и страховой деятельности (77,3 тысячи).

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