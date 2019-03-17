Экономика
Работники каких сфер получают самые высокие зарплатыАМИТЕЛ вчера в 02:02
Росстат назвал виды экономической деятельности, в которых работники получают самую высокую зарплату, сообщает RT. Так, больше 70 тысяч рублей в среднем по России зарабатывают в сфере добычи полезных ископаемых (79,4 тысячи), финансовой и страховой деятельности (77,3 тысячи).
Читать в источнике
Оценить58
с чего всё началось
Самая высокая среднемесячная зарплата была зафиксирована в сфере добычи полезных ископаемых (79,4 тыс. рублей). За ней следуют финансовая и страховая деятельность (77,3 тыс.), а также деятельность в области информации и связи (66,2 тыс.).RT на русскомвчера в 00:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 00:48, Ашберн
Происшествия
Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки
Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 15:25
Экономика
Отбор участников в рамках национального проекта по экспорту начнется 1 апреля
Конкурс по отбору в рамках национального проекта по экспорту участников и получателей госсубсидий начнется 1 апреля, сообщил на Красноярском экономическом форуме вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 23:59
Здоровье
Благовещенская детская стоматология закрывается на ремонт
Обновлено вчера в 23:32
Футбол
Медведев, Семак, Анюков и Иванович встретились с болельщиками «Зенита»
В четверг на "Газпром Арене" состоялась встреча фанатов "Зенита" с президентом клуба Александром Медведевым, главным тренером Сергеем Семаком и капитанами сине-бело-голубых Александром Анюковым и Браниславом Ивановичем.
Обновлено вчера в 14:50
Авто
Volvo запустит в России сервис длительной аренды автомобилей
Volvo в июне запустит в России первый сервис аренды автомобилей по подписке, заявил газете «Ведомости» директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Cars Russia Антон Свекольников.
Обновлено вчера в 23:35
Хоккей
КХЛ разъяснила, почему судья не засчитал гол СКА в ворота ЦСКА
Незасчитанное взятие ворот на 34-й минуте стало одним из самых резонансных эпизодов первого матча финальной серии Западной конференции КХЛ между ЦСКА и СКА.
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
Суд в Москве арестовал обвиняемого в причастности к теракту в метро
В результате взрывов в 2010 году на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии московского метро погибли 40 человек.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
Пациенту в Новороссийске заклеили разрез после операции скотчем
В Новороссийске инвалиду Александру Ампилову врачи после операции по удалению жировика не стали зашивать рану, а заклеили ее скотчем, пишут региональные СМИ.
Обновлено вчера в 13:59
Экономика
Председателю омского горсовета увеличат зарплату на 2,4 млн рублей
В одной из статей расходов предусматривается увеличение оплаты труда председателю омского горсовета Владимиру КОРБУТУ на 2 млн 375,8 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 04:32
Единоборства
Хирн: следующим соперником Усика станет Такам
Известный британский промоутер Эдди Хирн подтвердил информацию, что чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Карлосом Такамом.
Обновлено вчера в 14:33
Игры
Funcom объявила дату релиза стратегии Conan Unconquered
В начале этого месяца Funcom и студия Petroglyph впервые показали геймплей "сурвайвал-RTS" Conan Unconquered, а сегодня у этой необычной стратегии появилась дата релиза - основать своё королевство в безжалостном мире Конана-Варвара можно будет с 30 мая.
Обновлено вчера в 13:58
Игры
Gearbox анонсировала Borderlands 3 и показала первый трейлер
На бостонской конференции PAX East 2019 студия Gearbox анонсировала Borderlands 3, находящуюся в разработке уже больше пяти лет.
Обновлено вчера в 15:50
Политика
«Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ в сторону Казани
Президент России Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный—Гороховец, которая должна была стать первым участком Москва—Казань, и склоняется к целесообразности создания альтернативной платной автодороги, пишет со ссылкой на источники газета "Коммерсант".
Обновлено вчера в 23:27
Хоккей
40 сэйвов Худобина помогли «Далласу» обыграть «Эдмонтон»
Голкипер Антон Худобин отразил 40 бросков по своим воротам из 42, а также один буллит в серии.
Обновлено в 00:30
Общество
Врач-педиатр из Кинешмы объяснила фотосессию в белье
Врач-педиатр Анастасия Орлова из города Кинешма Ивановской области в интервью газете Metro объяснила, почему снялась в фотосессии в нижнем белье, вызвавшей общественный резонанс.
Обновлено вчера в 22:52
Космос
Инопланетяне построили космическую станцию возле Сатурна – уфологи
По мнению уфологов, на снимках NASA можно разглядеть удивительные детали, которые свидетельствуют в пользу того, что Пан является космической станцией инопланетян.
Обновлено 26 марта в 21:31
Политика
Reuters: США угрожают нефтекомпаниям санкциями за сделки с Венесуэлой
Компании, которые не согласятся на условия Вашингтона, могут подпасть под американские санкции, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено вчера в 19:00
Авто
Хорошую новость сообщили тем, кто хочет авто из Японии
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,0
Эпицентр подземного толчка находился в акватории Тихого океана на глубине 33 км. Магнитуда сейсмособытия составила 4,0.
Обновлено 26 марта в 21:07
Политика
Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.
Обновлено вчера в 08:40
Политика
Дания предложила обсудить третий вариант маршрута «Северного потока-2»
Дания предложила обсудить третий вариант маршрута газопровода "Северный поток-2", сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
Обновлено вчера в 03:42
Армия и оружие
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B
США с 28 марта приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за проблем с тормозными парашютами.
Обновлено вчера в 20:14
Политика
Тимошенко не намерена собирать майдан в случае поражения на выборах
В случае поражения на президентских выборах Юлия Тимошенко не намерена устраивать переворот.
Обновлено в 00:31
Политика
В Москве задержали экс-полпреда президента на Дальнем Востоке Ишаева
Обновлено вчера в 01:57
Политика
Гуайдо запретили занимать госпосты в Венесуэле в течение 15 лет
Провозгласившему себя президентом Венесуэлы главе Национальной ассамблеи Хуану Гуайдо запрещено занимать любые государственные должности в течение 15 лет, заявил генеральный прокурор страны Элвис Аморосо.
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия
Ставропольский судья лишился статуса после видео с обнаженной женщиной
Экс-судья и бывший председатель Октябрьского районного суда города Ставрополя Юрий Макаров был лишен специального статуса и неприкосновенности (первого квалификационного класса) после видеоролика с обнаженной женщиной.
Обновлено вчера в 21:50
Армия и оружие
Корабли НАТО в Черном море попали на видео
Турецкое агентство Demirören Haber Ajans опубликовало видео группы кораблей НАТО в Черном море.
Обновлено вчера в 22:38
Культура
Новый мэр Белгорода вступил в должность под музыку из «Звездных войн»
Юрий Галдун вышел на сцену под композицию «Марш повстанцев» из киносаги «Звездные войны», сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено 27 марта в 05:31
Здоровье
Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам
Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено вчера в 09:26