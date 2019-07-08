Экономика

Росстат оправдался за досрочную публикацию данных по инфляцииГазета.Ru 11:53

В пресс-службе Росстата заявили, что был найден виновный в преждевременной публикации данных по инфляции в России. Об этом сообщает РИА "Новости". Согласно заявлению, в этом виновато одно из подведомственных учреждений статистического ведомства.
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Росстат объяснил, почему опубликовал данные по инфляции раньше официальных

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