В пресс-службе Росстата заявили, что был найден виновный в преждевременной публикации данных по инфляции в России. Об этом сообщает РИА "Новости". Согласно заявлению, в этом виновато одно из подведомственных учреждений статистического ведомства.

Росстат оправдался за досрочную публикацию данных по инфляции

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