Экономика

Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибкуРБК 10:27

Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени. Как говорится в поступившем в РБК сообщении Росстата, это произошло «по вине одного из подведомственных учреждений»: оно внесло данные в Центральную базу статистической информации до их подтверждения.
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Росстат объяснил, почему опубликовал данные по инфляции раньше официальных

РИА Новости11:09

В Росстате объяснили досрочную публикацию данных по инфляции

RT на русском11:01

Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку

РБК10:27

Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибке

Интерфакс10:18

Росстат извинился за досрочную публикацию данных по инфляции

Rambler News Service11:55

Орешкин: публикация ЦБ данных по инфляции раньше Росстата недопустима

Ведомости08:40

Росстат назвал виновных в досрочной публикации данных по инфляции за июнь

ТАСС10:24
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Политика

Госдума попросит кабмин запретить поставки воды и вина из Грузии

Госдума во вторник попросит правительство РФ запретить поставки в нашу страну вина и воды из Грузии, а также денежные переводы в Грузию.
Обновлено в 10:16
Происшествия

СК опроверг версию о падении любовников из окна на Солидарности

По версии следствия, в ночь на 5 июля мужчина выбросил с 9 этажа из окна дома по проспекту Солидарности телевизор с кинескопическим экраном.
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Политика

Грузинский телеканал прервал вещание после оскорблений в адрес Путина

Причиной стал митинг, который начался после оскорбительных высказываний ведущего телеканала в адрес президента России Владимира Путина.
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Рейс «Москва — Берлин» совершил экстренную посадку во Внуково

«Самолет Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — заявили в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 07:30
Авто

Renault обновил Duster первого поколения

Рестайлинговый французский внедорожник поменялся внешне без технических модификаций Компания Renault начнет продажи нового кроссовера Duster для индийских дилеров уже завтра – 8 июля, сообщает 32cars.ru.
Обновлено вчера в 07:19
Музыка

Пугачева подарила Шнурову песню «про мужиков»

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева подарила песню лидеру группировки «Ленинград» Сергею Шнурову.
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Экономика

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
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Авто

BMW начала производство хэтчбека 1-Series нового поколения

Компания BMW начала серийное производство хэтчбека 1-Series третьего поколения, премьера которого состоялась в конце мая.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие

Неизвестные в Одессе «заминировали» здание, требуя прекратить учения НАТО

Неизвестные прислали на электронную почту телерадиокомпании "Первый городской" сообщение о минировании здания, где располагается ее офис, потребовали от властей страны прекратить военно-морские учения Sea Breeze 2019 и вывести корабли НАТО из акватории Одесского порта.
Обновлено в 10:08
Кино

Женой Цоя фильма Алексея Учителя станет Паулина Андреева

Обновлено в 10:20
Футбол

Сутормин прошёл медосмотр для перехода в «Зенит»

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин прошёл медицинское обследование для «Зенита».
Обновлено в 10:29
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Анна Михалкова показала редкое фото с подросшей дочерью

Анна Михалкова показала редкое фото с подросшей дочерью Сегодня же Анна Михалкова явила на суд публике новое фото подросшей дочери.
Обновлено в 10:00
Политика

Украинского вице-премьера не пустили на саммит с ЕС в Киеве

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире канала «Прямой» рассказала, что её не пропустили на саммит Украина — ЕС.
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Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
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Скандальная российская фигуристка решила выступать за Украину

Президиум Федерации фигурного катания на коньках Москвы разрешил 13-летней российской фигуристке Анастасии Шаботовой быть представительницей Украины.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за потерянный клад

Обновлено в 12:12
Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр погиб в ночь на 8 июля в центре Москвы.
Обновлено в 06:21
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Сэмюэл Л. Джексон снимется с Крисом Роком в новой «Пиле»

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Двух россиянок экстренно эвакуировали из Турции

Обновлено в 10:27
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45-летняя Юлия Высоцкая появилась на обложке глянца в одном пиджаке

Около недели назад Высоцкая вернулась в Москву и снова вернулась к рабочей рутине.
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В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель

Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
Политика

Саакашвили назвал «безвкусными и необдуманными» слова Габунии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что поступок телеведущего телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунии был «необдуманным и безвкусным».
Обновлено в 12:12
Авто

Бренд Hongqi анонсировал роскошный седан в стиле Rolls-Royce

Китайский автопроизводитель опубликовал первые тизеры премиального седана Hongqi H7 второго поколения.
Обновлено в 10:25
Политика

Зеленский приказал возить жителей Донбасса к мосту в Станице Луганской

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля Зеленский заявил, что Киев начнет восстанавливать мост в Станице Луганской и водоснабжение населенных пунктов Донбасса.
Обновлено в 11:23
Общество

В Смоленске археологи обнаружили возможные останки соратника Наполеона

Во время раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду Смоленска археологи обнаружили останки, которые могут принадлежать одному из ближайших соратников Наполеона генералу Гюдену.
Обновлено в 11:29
Происшествия

Трех журналистов «МБХ-Медиа» задержали у резиденции Путина

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Политика

Охрана Эрдогана устроила драку с пограничниками в Сараево

Конфликт между личной охраной президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и сотрудниками пограничной полиции произошёл в аэропорту столицы Боснии и Герцеговины.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Ребенок погиб при обрушении стены дома на Кубани

12-летний мальчик погиб в результате обрушения стены полуразрушенного домовладения в Апшеронском районе Кубани.
Обновлено в 12:37
Происшествия

В центре Москвы произошла стрельба с ограблением

Неизвестные расстреляли автомобиль на улице Марксисткой в Москве, и ограбили водителя, сообщили в МВД по столице.
Обновлено в 10:21
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Экс-защитник «Спартака» Сухи перешел в «Аугсбург»

Обновлено в 11:57
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