"Данные исследований Росстата, в которых респонденты оценивают свое финансовое положение, а также возможность приобретения тех или иных товарных позиций и услуг, во многом связаны с ощущением опрошенных членов домохозяйств в момент проведения опроса", - прокомментировал РИА Новости доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов.

с чего всё началось

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