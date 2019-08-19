Экономика

Росстат оценил рост реальных зарплат россиянRambler News Service вчера в 09:06

Реальные начисленные заработные платы россиян выросли в июле 2019 года на 3,5% по сравнению с показателями 2018 года, за январь-июль рост составил 2,1%, следует из информации о социально-экономическом положении России, подготовленной Росстатом.
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Реальные зарплаты в России повысились на 3,5%

Московский Комсомолецвчера в 22:16

Зарплаты россиян в июле выросли

URA.Ruвчера в 11:42

Реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5% в годовом выражении

ТАССвчера в 09:07

Росстат сообщил о росте реальной зарплаты в июле

Коммерсантъвчера в 10:06

В России зафиксировали годовой рост зарплат

Росбалтвчера в 09:39

Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 3,5%

РИА Новостивчера в 09:08

Росстат рассказал о реальных зарплатах в России

Газета.Ruвчера в 10:14
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Экономика

Против налоговых уклонистов в РФ начали применять «архивные» данные

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