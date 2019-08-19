Экономика
Росстат оценил рост реальных зарплат россиянRambler News Service вчера в 09:06
Реальные начисленные заработные платы россиян выросли в июле 2019 года на 3,5% по сравнению с показателями 2018 года, за январь-июль рост составил 2,1%, следует из информации о социально-экономическом положении России, подготовленной Росстатом.
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